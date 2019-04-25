Вокальный конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя» открывает новые таланты

В актовом зале Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялся первый тур вокального конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя», уже ставшего для нашего города традиционным. Субботний апрельский день, как будто специально, был ясным и солнечным, подтверждая слова песен о красоте и ценности родного города.

Конкурс организован по инициативе и при поддержке народного депутата Украины, почетного гражданина города Одессы Сергея Кивалова.

Каждый год всё больше участников из самых разных уголков нашей страны приезжают к нам, чтобы исполнить песню о самом лучшем городе на Земле! Ведь не зря говорят, что Одесса – это город, в который влюбляешься с первого взгляда, а лучший способ рассказать о своих чувствах – это, конечно же, песня. О нашем родном городе написано более двух тысяч песен, и их количество постоянно растет, потому что появляются новые талантливые поэты-песенники, которые создают новые авторские песни об Одессе. Мне очень приятно наблюдать за развитием участников нашего конкурса – многие из них буквально выросли на конкурсе «Пою о тебе я, Одесса моя», придя впервые ещё совсем юными, сегодня они уже взрослые, уверенные в себе вокалисты, готовые выступать с концертами на сцене. Так, для выпускника Одесской юридической академии Игоря Онищенко выступления на этой сцене стали первой ступенью на пути к блестящей карьере исполнителя – сейчас является главным солистом Венской оперы.

Кроме того, и сам конкурс получил своё развитие в том, что у нас появился ещё один родственный вокальный конкурс – «Песни у моря», финал которого мы проводим в июле на базе отдыха в Затоке, –сказал Сергей Кивалов.

В жюри конкурса - известные деятели искусства - заслуженная артистка Украины и Крыма, солистка ансамбля песни и танца военно-морских сил Украины Елена Юрчук, народная артистка Украины солистка Одесского Национального академического театра оперы и балета Валентина Васильева, заслуженный артист Украины, солист Оперного театра Павел Ермоленко. Оценивать нелегко, ведь ежегодно растет и мастерство исполнителей, и диапазон, и само количество певцов.

Желающих участвовать в конкурсе с песней о родном городе очень много. Кто-то выполняет известные песни, кто-то специально для конкурса написал свою. Объединяет исполнителей одно - чрезвычайная любовь к Одессе. Каждый настроен на победу. Многие из них уже ранее участвовали в «Пою о тебе я, Одесса моя», а также еще в одном вокальном конкурсе «Песни у моря», финал которого ежегодно проходит в Затоке.

Сегодня у нас проходит первый этап седьмого Всеукраинского фестиваля-конкурса - поясняет Ольга Слуцкая, директор Центра культуры Одесской Юракадемии - первый этап у нас традиционно проводится в апреле, а второй - в июле. На День города, 2-го сентября, у нас пройдет финал конкурса и гала-концерт в Городском саду, где будет награждение победителей и лауреатов. Обычно в конкурсе участвуют все, кто пожелает - и одесситы, и гости города - в независимости от возраста, профессии, уровня мастерства участвуют все. Главное условие - исполнение песни об Одессе. Данный конкурс открыл немало имен, которые стали знаменитостями. Например, Феликс Шиндер и группа «Деньги вперед», Слава Благов.

В этот день актовый зал юридической академии принимал около сотни конкурсантов. Среди которых, действительно, были участники разного возраста - коллективы и авторы-исполнители. Звучали песни об Одессе. Новые и давно известные, веселые и лирические - все они были наполнены самыми теплыми словами о любимом городе.

Слова авторских песен под аккомпанемент гитары в исполнении Сергея Палеева: «Одесса, Одесса, моя и ваша. Одесса, - ты с каждой весною краше. И вечную юность твою я искренне боготворю...!»- прозвучали очень искренне и даже где-то сентиментально.

Артур Суханов признавался в своих чувствах родному городу иронично и трогательно: «Пусть дожди и непогода где-то ... а в Одессе - бабье лето... Бабье лето, бабье лето. Вся Одесса - как особая планета».

Участники конкурса признаются, перед выходом на сцену немного нервничают. Поддержать исполнителей пришли родные и друзья, а также одесситы, которые всем сердцем любят родной город. Среди них была и Елена Вирановская – бабушка одесского моряка Андрея Новичкова, которого удалось освободить из иранского плена благодаря усилиям народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Так как я чистокровная одесситка и родной город обожаю безмерно, хочу выразить глубокую благодарность Сергею Васильевичу Кивалову, что у него возникла такая идея проведения такого конкурса. Он живет Одессой, думает об Одессе и прославляет ее на весь мир,

- говорит Елена Николаевна.

Долго звучали произведения, воспевающие красоту нашего города, его историю, а также особенности одесского темперамента, что является обязательным для всех одесситов.

Каждая из исполненных песен отражает глубину чувств к своему родному городу, тесную связь с ним и самые искренние эмоции, живущие в сердце каждого одессита, и, конечно, зарождающиеся у тех, кто хоть раз побывал в нашем городе у моря.

Следует отметить, что популярность общеизвестных песен об Одессе оказалась весьма высока. Песня «Мишка одессит» прозвучала даже трижды. Ее исполнили трое разных солистов - каждый в своей, особенной, авторской манере. Песня «У Черного моря» также исполнялась неоднократно и сопровождалась поддержкой аплодисментами зрителей.

Прозвучали десятки песен, воспевающих Одессу. Их исполняли дети и взрослые. Много радостей и волнений вызвал конкурс - подготовка костюмов, постановка хореографии и вокала, репетиции... и наконец - выходу на сцену.

Творчество и талант всегда должны быть представлены ко вниманию зрителей и слушателей. Зал Юракадемии был очень внимательным и отзывчивым - звучали аплодисменты, блестели глаза, светились улыбки.

Как бы в дополнение к этому замечательному празднику, в это время в Одессе цветут деревья, сочная, свежая зелень застилает наши парки и скверы, чудесные ярко-жёлтые одуванчики, уже распустившиеся повсюду, создают приподнятое настроение. Аромат, исходящий от пробудившейся окончательно природы, радует и вдохновляет. Наш город так хорош в лучах ослепительного весеннего солнца, что кажется - это лучший город на земле - «Пою о тебе я, Одесса моя!».