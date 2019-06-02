Есть ли шанс для Юго-Востока? ВИДЕО

Громкая инаугурационная речь президента Зеленского с акцентом на необходимость роспуска Рады оставила в тени важное событие: мэры Одессы и Харькова – Геннадий Труханов и Геннадий Кернес – объявили о создании новой политической силы «Партия мэров городов», которая может сильно перекроить политическую карту грядущих выборов в Верховную Раду.

Упор делается на более реалистичную мажоритарную составляющую в силу того, что в партии уже есть два десятка действующих депутатов, прочно сидящих на своих округах и способных вторично пройти в парламент.

В принципе, от партии могло бы пройти и больше людей, но это в том случае, если бы была озвучена эмоциональная повестка, попадающая в чувства избирателей Юго-Востока, а это темы войны, бедности и оголтелой русофобии.

В таком случае партия «Доверяй делам» сможет за короткое время подобрать тех избирателей Юго-Востока, которые отсеются от партии Владимира Зеленского, если тот не успеет занять внятную непротиворечивую позицию по этим вопросам. На самом же деле вопрос стоит так: кто первый – тот и в дамках! Если внятную позицию не займут ни те, ни те, эти голоса достанутся «Оппозиционной платформе».

Давайте пофантазируем. А вдруг мэры крупнейших городов Юго-Востока действительно не хотят больше сидеть старостами при оккупационных властях и решили выдвинуться единым фронтом на защиту интересов своих горожан, которые по совместительству являются гражданами Украины. Гражданами, прежде всего Юго-Востока, которых регулярно предают президенты Украины в языково-культурной сфере. Прекрасно эту дискриминационную ситуацию описал известный журналист Виталий Портников в одном из своих интервью на канале UKRLIFE.TV: «Человек, который опирается на поддержку Востока и Юго-Востока Украины, для того чтобы удержаться у власти должен исполнять программу Западных и Центральных регионов либо уходить из офиса, здесь закон такой, здесь столица в Киеве, а не в Харькове …поэтому совершенно неважно настроение людей Востока и Юго-Востока Украины, важно чтобы действия президента полностью отвечали настроениям Западных и Центральных регионов».

Такое отношение мы помним у Леонида Кучмы, победившего на выборах с лозунгом предоставления русскому языку статуса официального при сохранении украинским языком статуса государственного языка, чего сделано не было, Януковича с его обещанием предоставить русскому языку статус второго государственного, чего тоже сделано не было. А русскоязычный Порошенко, тоже выходец с Юго-Востока Украины, мог бы, как минимум, не давить народ своим дряхлым средневековым АрМоВиром, но сделал это и в итоге проиграл!

Ситуация, мягко говоря, неприятная, не отвечающая ни принципам справедливости, ни требованиям действующей Конституции. По сути, результаты прошедших выборов президента убедительно показали сокрушительный провал такой политики.

Вот почему тот, кто смело и открыто заявит о недопустимости культурно-языковых ущемлений украинских граждан, тот и сорвет электоральный «джек-пот».

Казалось бы, какая может быть идеология у «партии мэров», помимо канализации и асфальта? Однако специфика текущего момента такова, что именно эта партия имеет уникальную возможность в экономике продемонстрировать отчётливый и последовательный евроскепсис с упором на собственный путь в развитии национальной промышленности, создании рабочих мест и углублении подлинной децентрализации. В гуманитарной политике – защитить людей от культурного геноцида. А вот будет ли у нового политического образования решимость на все это, поживем-увидим.