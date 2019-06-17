Какой прогресс, такие и прогрессоры

Ни для кого из нас уже не новость и не секрет, что страна наша находится под внешним управлением. Информация, подтверждающая сей прискорбный факт, поступает практически ежедневно. Никто не удивлён, когда Кабинет министров пытается расторгнуть контракт с одиозным и зарвавшимся главой НАК «Нефтегаз Украина», но пересматривает своё решение после консультаций с послами стран Большой семёрки G7.

Те же послы ненавязчиво, но настоятельно рекомендуют не обязывать антикоррупционных активистов-общественников в Украине е-декларировать свои доходы и расходы. И вот уже при новом президенте Конституционный суд освобождает от «финансового контроля отдельные категории должностных лиц», участвующих в мероприятиях по предотвращению и/или противодействию коррупции (общественные активисты). Ну, видимо, потому что они априори «святее Папы Римского». Помните, дорогие мои читатели, как у Джорджа Оруэлла: «Все равны, но некоторые более равны, чем другие».

Никто не возмущён чистосердечными воспоминаниями экс-госсекретаря США Джо Байдена, который в 2014 году, в аккурат после революции достоинства, привёз в Украину 1 млрд.$. В обмен высокий чиновник затребовал снять с должности тогдашнего Генпрокурора Шокина, проводившего расследования против пристроенного в наблюдательный совет украинской газодобывающей компании «Бурисма» сына Байдена.

Вас удивляет, дорогие мои читатели, что делал сын представителя самых верхних слоёв американского истеблишмента в украинской компании? Так подобных примеров разного рода советников и даже должностных лиц, представляющих интересы наших зарубежных партнёров, во всех принимающих решения в Украине структурах – и не сосчитать! А вот кем их считать – это вопрос, как говорится, на засыпку.

Прогрессоры?

Как вы, наверное, помните, дорогие мои читатели, термин «прогрессор» был изобретён писателями-фантастами братьями Стругацкими, и в современной научно-фантастической литературе прогрессорами зовутся представители высокоразвитых рас, в чьи обязанности входит способствование научному развитию цивилизаций, находящихся на более низком технологическом уровне, повышая тем самым общий уровень жизни их представителей.

Да-да, именно о такого рода советниках мечтал на Евромайдане украинский народ, в 90-е годы добровольно поставивший жирный крест на уровне своего развития и образования, отказавшийся от технологических и научных достижений за ненадобностью, и за прошедшее время полностью растерявший свой былой интеллектуальный потенциал. Просил о помощи, чтобы научили как жить, но в ответ от западных партнёров слышал только сакраментальное: «А ты не воруй!». Но своих советников при этом – присылали в избытке.

Некоторые из них показушно играли роль прогрессоров, будучи по природе своей обычными разрушителями, не оставляя после себя ничего, кроме хинкальных на каждой улице Одессы. Другие, типа одиозной Супрун, на полном серьёзе считают себя миссионером в стане аборигенов, поучая украинцев банальностям, что курить – вредно, а пить воду – полезно. За это украинский народ платит ей несколько сотен тысяч гривен в месяц. Результатом своей деятельности Супрун называет стоимость некоторых лекарственных препаратов, снизившуюся в двести с чем-то раз! Дорогие мои, может кому-нибудь из вас посчастливилось прикупить препарат, ранее стоивший, к примеру, 600 грн., за 3 грн.?

Следует отметить, что все «засланные казачки», как правило, сохраняют двойное гражданство – Украины и исторической родины. Потому как понимают, что они тут – на короткое время и придётся валить.

Но есть среди них «тихушники», годами коптящие украинское небо, не делая резонансных заявлений и «не возмущая среду». Правда, проку от них… Главное – чтобы без вреда!

Никакой политики, просто – бизнес

Вот как раз об одном из таких «тише воды, ниже травы» я и хочу рассказать вам сегодня, дорогие мои читатели.

Знакомьтесь – Славомир Новак, этнический поляк, глава государственного предприятия «Укравтодор», один из немногих иностранцев, которому до сих пор удается усидеть в кресле госслужащего самого высокого ранга в Украине.

И продолжал бы сидеть за наши с вами 2,5 млн. грн. в год задекларированной зарплаты. Но скандал подкрался незаметно… Заместитель министра экономики Максим Нефёдов обнародовал приказ, которым Новак в обход решения Кабмина вроде уполномочил начальника службы автодорог в Тернопольской области Богдана Юлыка выполнять обязанности заместителя председателя «Укравтодора».

Вместе с несогласованным приказом на поверхность всплыла другая история. Оказалось, что Юлык был фигурантом журналистского расследования по малоизвестной фирме, применившей ноу-хау в строительстве дорог – фирма разделила семь дорог в Тернопольской области на 177 участков по 40 метров в целях ухода от тендера.

Новак пытался оправдать своего подчиненного, а слова оппонентов называл политически мотивированными. Чиновник не считает себя политиком, а контроль за подобными нарушениями, по его мнению, должны осуществлять СМИ. Он же не хочет такое «комментировать, потому что это – некультурно».

Ну, вы поняли, дорогие мои читатели, контролировать финансово проштрафившихся подчинённых – политиканство и вообще некультурно!

«Мы делаем, но чуда нету»

В конце 2016 года в отчете Всемирного банка говорилось, что 95% всех украинских дорог были в критическом состоянии. Комментируя, что сделано им за два года, Новак объясняет, что общая сеть дорог в Украине составляет 170 тыс. км. Вместе с местными дорогами его структуре удалось отремонтировать 7 тыс. км. И Новак считает этот результат неплохим за два года. Масштабные работы он только начинает. Из года в год будет рост, но это длительный процесс. Два года назад на заседании правительства он сказал: «Я не маг, поэтому чуда от меня ожидать не следует. Я просто готов профессионально работать, реформировать отрасль и начать масштабный ремонт». Сейчас добавляет: «Это мы делаем, но чуда нету».

Представьте себе, дорогие мои читатели, что ваш коэффициент полезного действия на рабочем месте равен приблизительно 15% (7 тыс. отремонтированных километров от 170 тыс. не ремонтированных). При этом вы пытаетесь убедить начальство или заказчика, что через два года работы вы в начале масштабных реформ, а чуда ожидать не следует. Не мне вам объяснять, что при таком подходе вы ни дня не задержитесь на работе или растеряете всех заказчиков.

А Новак продолжает трудиться в поте лица. Ну, чуда – нет, но вы держитесь!

За интенсивность труда!

Кстати, о поте лица. Как и Уляна Супрун, Новак два года числится исполняющим обязанности. Неправда ли, интересная тенденция вырисовывается. На вопрос журналистов, почему до сих пор и.о., всегда резко отвечает вопросом на вопрос: «А какая разница?» Мы же с вами догадываемся, что исполняющий обязанности – на то и исполняющий, что имеет и обязанностей, и ответственности меньше, чем находящийся на должности.

Так же, как и Супрун, Новак имеет два гражданства – польское и украинское, и не видит в этом нарушения закона, хотя нарушение – налицо, особенно оно недопустимо для госслужащих высокого ранга. Но у нас половина депутатов имеет двойное гражданство, какой спрос со скромного главы госпредприятия?

Здесь уместно будет вспомнить и про «мовный закон». Как вы, наверное, слышали, в соответствии с ним, госслужащий любого ранга при поступлении на должность обязан сдать экзамен на знание украинского языка. Надо отдать должное, за два года Новак научился немного говорить по-украински. Наверное потому, что польский и украинский языки имеют много общего. И тем не менее, Новак сетует на своё недостаточное знание мовы: «Конечно, я имею определенные ограничения, в частности, по украинскому языку. Наверное, мне было бы сложно сдать экзамены или определенные тестирование по украинскому языку. Хотя, возможно, это нескромно, но я скажу, что уровень моего опыта, знания и профессиональный подход, мне кажется, гораздо выше, чем любой другой».

Но апофеозом трудовой деятельности главы «Укравтодора» является график работы. В этой связи следует отметить, что буквально с первых дней назначения Новаку платят аномально высокую, особенно как для госчиновника, заработную плату. Министр инфраструктуры Владимир Омелян, прозванный в народе «гиперлупом» и курирующий «Укравтодор», предложил Кабмину назначить Новаку стимулирующие выплаты в размере от 200% до 300% должностного оклада. Основной мотивацией такого предложения Омелян назвал интенсивность (!) работы Новака.

В этом же году ProZorro в Facebook обнародовал документ о перелетах Новака в 2017 году, а также вопрос к нему от правоохранительных органов по поводу трудовой деятельности чиновника. Из этой информации следует, что в рабочее время Новак часто отсутствует, поскольку по понедельникам и пятницам осуществляет перелеты в Польшу и обратно.

Новак объясняет и это: «Я работаю намного больше. Не секрет, что на выходные я вылетаю домой, а мой дом в Гданьске. Это оговаривалось как условие моего сотрудничества в Украине, потому что мой дом в Гданьске, там живет моя жена, мои дети ходят там в школу. Других условий быть не может».

Так и хочется сказать Новаку: «Расскажи об этих условиях нашим заробитчанам!»

Ну вот, дорогие мои читатели, в сухом остатке:

три рабочих дня в неделю;

200-300% должностного оклада;

знание языка на уровне разговорного;

двойное гражданство;

ограниченные обязанности и ответственность;

15% коэффициента полезного действия на рабочем месте.

И мы ещё удивляемся, почему у нас такое положение с дорогами! Кто ответит за привлечение таких «прогрессоров» к нам в Украину? И сдаётся мне, что вовсе такие, как Новак, и не прогрессоры, их просто надо трудоустроить на хорошую должность, высокий оклад и позволенное бездействие. Где там новый президент? Он уже озвучил своё отношение к дорожной беде в Украине: «Это и мифические дороги, которые строятся и ремонтируются только в чьем-то бурном воображении». Хотя после визита Зеленского в Брюссель приходится ожидать только пополнения новыми «новаками» и «супрун» в ещё чудом оставшихся тёплых местах беднеющей Украины.