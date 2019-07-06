Современная немецкая фантастика пользуется популярностью у одесских читателей

Жанр фантастики созвучен сумрачному германскому гению. Достаточно открыть томик Гофмана, чтобы понять: жанр фэнтези родился не на туманном Альбионе, а именно в Германии. Что же можно почитать сейчас из немецких фантастов?

В жанре научной фантастики пишут Андреас Эшбах и Франк Шетцинг.

Франк Шетцинг родился в 1957 году и ведет параллельно несколько жизней: творческого директора рекламного агентства, музыканта, аквалангиста и страстного повара-любителя, а последние несколько лет – еще и писателя.

Его первый роман «Дьявол и смерть» (1996) – исторический. Второй – «Беззвучно» (2000) – политический. Третий – «Стая» (2003) называют «технотриллером с высокой моралью и глубоким содержанием», и вот уже не один год эта толстая и захватывающая книга занимает в Германии второе (после «Кода да Винчи») место в списке бестселлеров. Сюжет романа таков: перуанский рыбак исчезает в открытом море. Полчища ядовитых медуз осаждают берега Австралии. В Канаде мирные киты превратились в агрессоров. На дне Норвежского моря появились миллионы червей с мощными челюстями – и они мешают нефтедобыче. Различные учёные предполагают, что за этими аномалиями кроется нечто большее – что-то натравливает обитателей морей на человека. Под вопросом оказывается дальнейшее существование рода человеческого, люди осознают, что о подводном мире своей планеты они знают ещё меньше, чем о космосе...

За свои произведения Франк Шетцинг был номинирован на различные премии, это и «Золотое перо» (2005), и немецкая научно-фантастическая премия за лучший роман (2005), и немецкая морская премия (2011), и кёльнская литературная премия.

Андреас Эшбах родился 15 сентября 1959 года в г. Ульме (ФРГ). Изучал аэродинамику в Штутгартском техническом университете, затем несколько лет работал программистом-разработчиком. В 1993 году основал собственную IT-консалтинговую компанию, но через три года ушёл из бизнеса чтобы полностью посвятить себя литературе.

Основной жанр Эшбаха – научная фантастика. Его перу принадлежат такие произведения, как «Звезда Кельвина», «Триллион евро», «Проект Марс», «Видео Иисус».

Роман «Видео Иисус» – стал международным бестселлером, по книге был снят фильм.

Сюжет романа заключается в том, что главный герой Стивен Фокс во время археологических раскопок в Израиле находит в двухтысячелетней могиле инструкцию по пользованию видеокамерой, которая должна поступить в продажу только через несколько лет. Далее за таинственной видеокассетой охотятся почтенные археологи, секретные службы, представители Ватикана, медиамагнат...

В сюжете романа появляются хронологические вехи из жизни Иисуса Христа, описание документального фильма о Богочеловеке и артефактов из времен Иисуса, сведения об археологических раскопках в Израиле, кумранские свитки, латинский средневековый трактат о таинственном зеркале, отражающем только лик Спасителя, история францисканского монастыря в пустыне Негев и т.д.

Сейчас Андреас Эшбах входит в первую мировую десятку создателей триллеров. Его произведения переведены на многие языки.

Королём фантастического жанра можно по праву назвать Вольфганга Хольбайна. Это самый известный автор в Германии, чемпион рынка, «немецкий Стивен Кинг». На его счету более 200 книг, совокупный тираж которых перевалил за 35 миллионов экземпляров.

Первая ставшая известной книга была написана совместно с женой Хайке в 1982 году – Märchenmond (Сказочная луна). Сюжет несложен: мальчик стремится спасти сестренку, которая лежит в коме, и вслед за волшебником проникает в сказочную страну. Там переживает массу неприятностей, справляется с опасностями, сражается с классическим злым властелином, в итоге все кончается хорошо.

Эта книга, что называется, прогремела – стала национальным, а потом и международным бестселлером, завоевала несколько престижных премий.

И в дальнейшем Хольбайн много писал для детей и подростков. Это и продолжение «Сказочной луны» – «Долина драконов», серия из пяти детских книг. И опять же серия – «Операция «Наутилус», на этот раз связанная с морскими приключениями. И другие вещи. Но и взрослую литературу Хольбайн не обделил вниманием. Трудно назвать фантастический жанр, в котором он бы не отметился.

Космический боевик? – серия про Черити, начиная с книги «Лучшая женщина космических вооруженных сил». Сказки, детское фэнтези – это уже упомянутые серии «Сказочная луна» и «Драконья долина». Исторический детектив – «Гор». Триллер – «Евангелие от Павла», «Инквизитор», «Кровь тамплиеров». Космическая фантастика – серия «Звездный корабль» под псевдонимом Холльбург. Фэнтези – «Белый рыцарь», «Ночь драконов», «Салемский колдун». Космическая опера – «Повелители космоса».

Вольфганг Хольбайн является одним из самых читаемых немецких авторов.

Если брать в целом немецкую фантастику, то видно, что она тяготеет в основном к фэнтези.

Также следует упомянуть авторов этого жанра, пишущих для детей и подростков. Литература для детей и подростков пользуется в Германии относительно большим спросом (собственно, подростки и молодежь ведь и являются основным потребителем фантастического жанра, особенно фэнтези). И среди таких авторов нельзя не вспомнить о Михаэле Энде, в особенности прославившимся «Бесконечной историей».

Михаэль Андреас Гельмут Энде – немецкий писатель, автор ряда произведений для детей. Немецкие дети особенно любят его книги о Джиме Пуговке – это истории даже для самых маленьких. Сегодня сочинения Энде переведены на более чем 40 языков и вышли общим тиражом свыше 20 миллионов экземпляров. По мотивам «Бесконечной истории» сняты одноимённые фильмы.

Можно назвать также Отфрида Пройслера («Маленькая ведьма», «Маленькое привидение»).

И конечно же, из самых современных – Корнелия Функе.

Корнелия Функе (р. 10 декабря 1958, Дорстен) – немецкая писательница, автор более 40 детских книг, за которые получила множество наград. Преимущественно пишет в жанре фэнтези. Книги имеют огромную популярность у неё на родине, а также переведены на несколько языков, в том числе и на русский. Прежде чем стать писательницей, Корнелия Функе была социальным работником и занималась проблемами детей-инвалидов. Именно тогда она по-настоящему осознала ценность историй, помогавших её подопечным отвлечься от печальной действительности и унестись воображением в волшебные миры. Она также изучала книжную иллюстрацию в Колледже Дизайна в Гамбурге. И начала свою карьеру в детской книге именно как иллюстратор.

Ее книги – «Король воров», «Чернильное сердце», «Чернильная кровь» и другие – приобрели бешеную популярность в Германии и всемирную известность.

Пять из её романов в настоящий момент экранизированы: «Король воров», «Дикие курочки», «Дикие курочки и любовь», «Чернильное сердце» и «Дикие курочки и жизнь». Несколько лет назад журнал «Таймс» назвал Корнелию Функе «самой влиятельной немкой в мире». Роман «Король воров» удостоен двух престижных американских премий в области детской литературы в категории «Лучшая детская книга года», а журнал Guardian поместил роман на первую строчку своего хит-парада детской литературы.