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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Выставка живописи «ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ»

Категория: Новости / Культура и искусство


Выставка живописи «ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ»


Выставка живописи «ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ»
Галерея «Artodessa» в Летнем театре Горсада приглашает на выставку живописи 
Татьяны Романенко и Дмитрия Хамулы
           «ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ»
                   3 августа в 18.00
На выставке представлены серии работ, изображающих Одессу в ее разных ракурсах - море, улицы, панорамные виды (Татьяна Романенко).
А также - морские, лесные, степные и горные пейзажи, отображающие особенности  Причерноморской природы, ее лиризм и многообразие (Дмитрий Хамула). 

Выставка живописи «ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ»

 

Пейзаж - известный и любимый жанр живописи, к которому часто обращаются мастера разных школ.

Татьяна Романенко, педагог и художник, создает свои пейзажи в виде морских и городских зарисовок, в которых пространство соткано из разноцветных, но очень лаконично сочетающихся цветовых текстур. 
Будто цветистый, но не яркий гобелен или матовый витраж, работы Татьяны условно-мозаичны и в то же время - целостны и притягательны. 
В них все художественно обосновано - и волны, накатывающие в осенний день на одинокий и прекрасный берег; и фигурки людей, создающие ощущение динамичного и живого города; и цветущее дерево на фоне городских крыш, радостно переливающихся в лучах одесского солнца...
Пейзажи Дмитрия Хамулы - совсем иной художественной структуры. 

Выставка живописи «ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ»

 

Диитрий, будучи кандидатом культурологических наук, исследователем истории и культуры Одессы, также увлечен Причерноморской природой и часто бывает на пленэрах. 

Выставка живописи «ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ»

В его работах - сюжеты из жизни деревьев, трав, цветов. Природа в произведениях Дмитрия Хамулы - мощная и прекрасная и в то же время - нежная и загадочная. В них чувствуется ветер, раскачивающий ветви и травы на лугах; видится дымка, окутывающая горы; угадывается мшистая кора на старых стволах вековых деревьев.

Выставка живописи «ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ»

 

Свежесть, легкость, множество оттенков зеленого и серебристого наполняют работы Дмитрия жизнеутверждающим содержанием и одухотворяют природу, делая ее более понятной, и от этого более значимой.

Выставка живописи «ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ»

 

Выставка живописи «ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ»

 

Выставка продлится до 22 августа.

Галерея

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Выставка живописи «ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ»
Выставка живописи «ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ»
Выставка живописи «ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ»
Выставка живописи «ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ»

Выставка живописи «ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ»
Выставка живописи «ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ»
Выставка живописи «ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ»
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