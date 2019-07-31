Выставка живописи «ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ»

Галерея «Artodessa» в Летнем театре Горсада приглашает на выставку живописи

Татьяны Романенко и Дмитрия Хамулы

«ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ»

3 августа в 18.00

На выставке представлены серии работ, изображающих Одессу в ее разных ракурсах - море, улицы, панорамные виды (Татьяна Романенко).

А также - морские, лесные, степные и горные пейзажи, отображающие особенности Причерноморской природы, ее лиризм и многообразие (Дмитрий Хамула).

Пейзаж - известный и любимый жанр живописи, к которому часто обращаются мастера разных школ.

Татьяна Романенко, педагог и художник, создает свои пейзажи в виде морских и городских зарисовок, в которых пространство соткано из разноцветных, но очень лаконично сочетающихся цветовых текстур.

Будто цветистый, но не яркий гобелен или матовый витраж, работы Татьяны условно-мозаичны и в то же время - целостны и притягательны.

В них все художественно обосновано - и волны, накатывающие в осенний день на одинокий и прекрасный берег; и фигурки людей, создающие ощущение динамичного и живого города; и цветущее дерево на фоне городских крыш, радостно переливающихся в лучах одесского солнца...

Пейзажи Дмитрия Хамулы - совсем иной художественной структуры. Диитрий, будучи кандидатом культурологических наук, исследователем истории и культуры Одессы, также увлечен Причерноморской природой и часто бывает на пленэрах.

В его работах - сюжеты из жизни деревьев, трав, цветов. Природа в произведениях Дмитрия Хамулы - мощная и прекрасная и в то же время - нежная и загадочная. В них чувствуется ветер, раскачивающий ветви и травы на лугах; видится дымка, окутывающая горы; угадывается мшистая кора на старых стволах вековых деревьев.

Свежесть, легкость, множество оттенков зеленого и серебристого наполняют работы Дмитрия жизнеутверждающим содержанием и одухотворяют природу, делая ее более понятной, и от этого более значимой.

Выставка продлится до 22 августа.