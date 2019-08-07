Кому вы служите, сами хоть понимаете?

«Отличие того, что мы делаем, от прежних попыток в сфере электронного правительства - максимальное исключение из цепочки услуги чиновников. Это и есть цифровая услуга, а не только оцифровка внешних процессов», - рассказал изданию Liga.Tech Михаил Федоров в прошлом успешный диджитальщик из Запорожья, а теперь № 6 в списке «Слуги Народа» и советник Владимира Зеленского.

Дело в том, что доверие людей друг к другу неуклонно снижается, а вот уровень веры к сигналу у нас резко возрастает. Однако необходимо заметить, что сигнал кем-то послан, зашифрован и дешифрован. Кто даст гарантию, что этот кто-то не играет свою игру. Именно этим и объясняется фиаско разрекламированной системы «ProZorro» не только не ставшей на пути системной коррупции, но и поднявшей ее на новые горизонты.

Вся эта история с цифровой услугой, превращается в наших условиях в запрос на примитив и упрощение, вызванный общим падением профессионализма. При таком раскладе, как им кажется, менеджер очень среднего звена сможет управлять какой угодно большой системой и ему не надо быть для этого профессионалом.

«Мы хотим сделать международный аудит всех реестров, чтобы понять, где что находится, … Есть донорские деньги… Мы уже показали все всем донорам, которые работают с Украиной, Евросоюзу, Мировому Банку», - задорно продолжает Михаил Федоров.

Не знаю, стоит ли напоминать о режимности информации, которыми обладают высшие органы власти, составляющие, как известно, государственную тайну, без которой немыслим суверенитет государства. Но здесь мы видим, как совсекретная информация радостно выдается каким-то иностранцам. Видимо, когда это делается за донорские деньги, то вероятность госизмены в принципе не рассматривается. Они молоды, здоровы психикой и телом и шпиономания их в данном случае не преследует.

Другое дело соцсети, вот то место где оказывается затаился враг! Здесь все очень серьезно, и предельно драматично, Михаил Федоров продолжает: «я бы не рекомендовал снимать блок с Одноклассников и Вконтакте, потому, что не вижу в этом целесообразности. Там достаточно много контента, который негативно влияет на украинцев. К сожалению, Вконтакте стало спецоперацией России против Украины. После ухода Павла Дурова» — это очевидно» конец цитаты.

Кому и что очевидно? Зачем айтишник, прекрасно знающий, что, применяя луковичные тор-технологии пользователь уровня школьник, легко обходит любые ограничения российских соцсетей, такое говорит? Он что реально в это верит? Он вертит в то, то химеры, созданные режимом Порошенко для отвлечения внимания общества, от беспринципного грабежа страны, также будут полезны и новой власти?

И даже если себе представить, что коварные ФСБшники денно и нощно сидят Одноклассниках и обучают украинцев плохому, то смею заметить, что парадокс информационных войн, построенных на принципе обучения состоит в том, что никогда нельзя предсказать долгосрочные последствия такого обучения. Со временем может оказаться так, что информационное оружие, локально ослабившее противника, в долгосрочной перспективе послужит тем горьким лекарством, что позволит искоренить те общественные недуги, в которые целил враг. И в результате государство только усилится, все зависит только от воли сограждан.