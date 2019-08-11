25 августа в 18:00 в Кирхе впервые пройдет концерт «Огни большого города»

Сразу 3(!) саксофона, фортепиано и орган встретятся под сводами Собора в этот вечер празднования Дней Независимости!

«ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» это сразу 2 программы в одном эксклюзивном концерте, который пройдет при поддержке почетного гражданина Одессы Сергея Кивалова.

Такое больше не повторится - новейший «Летний Чаплин», премьера которого с успехом состоялась в начале июля и «Шедевры Классики», накануне гастролей на азиатском сакс – конгрессе в Шанхае! Необычное сочетание органа и саксофона, полюбившееся одесской публике, дарит неожиданные и приятные музыкальные впечатления. Что может быть лучше, чем погрузиться в калейдоскоп любимых мелодий, времён и эпох в удивительном пространстве Кирхи!

Это идеальный концерт для похода всей семьёй и увлекательная программа для тех, кто только хочет начать свое знакомство с «нескучными» органными концертами.

В чем секрет успеха этой программы? В обновлениях: каждый концерт мы стараемся создавать что-то новое – это интересно и познавательно как для слушателей, так и для нас самих. Мы охватываем совершенно разные жанры и эпохи.

Чего только стоит музыка киношедевров Чарли Чаплина, исполненная на органе и саксофоне – это праздник летнего настроения и позитивных эмоций. В программе «Летний Чаплин» - Анастасия Марушко /орган, фортепиано/ и Анна Степанова /саксофон, Selmer Paris и BG France/, как будто только что сошедшие прямо с экрана чаплиновских киношедевров перенесут вас в эпоху немого кино. А вы тоже не знали, что актер, режиссер, сценарист, монтажер, продюсер, клоун, неутомимый мистификатор, Чарли Чаплин обожал музыку и написал аккомпанементы к 7 своим фильмам?

В классической бонусной части необычного концерта зазвучит Чайковский и современные композиторы Роберто Марино, Константин Шумилов и др. в исполнении саксофонистов Анны Степановой, Ван Биньбиня (Китай) и Ян Ханьжи (Китай). В концерте примет участие Алина Падалка (фортепиано).

Проведите вечер в компании великолепных музыкантов и необыкновенно романтичной, радостной, милой, жизнеутверждающей и грандиозной музыки эпохи Великого Немого и шедевров вечно юной классики.