Эпоха зеркального PR

Он считал себя Христом,

а психиатр считал себя психиатром,

и оба были убеждены, что другой — ненормальный” Р. Дасс

Прошедшая избирательная кампания окончательно и бесповоротно, продемонстрировала конец политики регламента и победу политики как управления потоками эмоций. Хотя сам переход к новым стандартам PR специалисты отметили в Украине еще 2004 году, некоторая инертность электорального сознания в сочетании с неконкурентными методами политической борьбы, позволяли еще существовать иллюзии, что на выборах можно еще сработать постаринке.

Разрушителем устаревших иллюзий, настоящим, поистине, психотронным подрывником явился Петр Порошенко. Он так хотел удержаться у власти, что перегрел паровой котел эмоций украинского электората и выпустил наружу неведомую силу, которая снесла не только его самого, но и весь старый политикум не взирая на то, с какой стороны баррикад они располагались.

Телевидение и журналистика — это особые социальные пространства, обслуживающие политическое в обществе. Связаны они с особой культурной практикой — производством и распространением информации. Все от журналиста до хозяина СМИ выступают агентами этого общего информационного поля, трансформирующего политическую действительность страны.

Однако рыночные законы, в рамках которых вынуждены существовать СМИ на практике, не ведут к разнообразию предложения культурного продукта, формируя однообразную, вырождающуюся среду постылых симулякров.

Функциональная деградация становится неизбежной, что обязательно отражается на безопасности политической системы в целом. Со временем на нее перестают обращать внимание и в итоге отодвигают от общего пирога.

Логика получения максимальной прибыли за минимальное время не совместимы с идеей культуры. А ведь культура — это не набор искусств, а система программирования населения с циклом около 25 лет. Те, кто контролирует культуру создают долгосрочные управляющие образы и поддерживающие их краткосрочные сообщения, которые никогда не выходят за рамки заданных тоннелей, формируя картину мира.

Именно заход через культуру: создание и демонстрация предвыборного ролика Владимира Зеленского, выполненного в формате художественного многосерийного фильма «Слуга народа» дал возможность эмоционального отождествления кандидата и его экранного героя.

Социологи отмечали во время выборов парадокс «Зе-кандидатов» выражался в том, что чем меньше была узнаваемость кандидатов в депутаты, тем больше голосов они получали. Неизвестный кандидат открывал максимальную возможность для отождествления его с фантазиями, отвечающими мечте электората о коллективном Голобородбко.

Раньше коммуникации строились между человеком и человеком напрямую, сегодня в коммуникации между людьми вклинилась машина СМИ, при помощи ее передается управляющий сигнал и тот, кто управляет этой машиной может произвольно искажать этот сигнал в сторону увеличения или уменьшения. Точка зрения меньшинства может быть представлена доминирующей и наоборот мнение большинства нивелироваться. Возникает эффект кривого зеркала, направленного на зеркальные нейроны мозга, отвечающие за эмпатию, тем самым достигается эффект непрерывного перепрограммирования сознания, ничего об этом не подозревающего, человека.