 
Информация к новости
  • Просмотров: 84
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Эпоха зеркального PR

Категория: Новости / Авторская колонка


Эпоха зеркального PR

 

Он считал себя Христом,

 а психиатр считал себя психиатром,

 и оба были убеждены, что другой — ненормальный” Р. Дасс

 

Прошедшая избирательная кампания окончательно и бесповоротно, продемонстрировала конец политики регламента и победу политики как управления потоками эмоций. Хотя сам переход к новым стандартам PR специалисты отметили в Украине еще 2004 году, некоторая инертность электорального сознания в сочетании с неконкурентными методами политической борьбы, позволяли еще существовать иллюзии, что на выборах можно еще сработать постаринке.

Разрушителем устаревших иллюзий, настоящим, поистине, психотронным подрывником явился Петр Порошенко. Он так хотел удержаться у власти, что перегрел паровой котел эмоций украинского электората и выпустил наружу неведомую силу, которая снесла не только его самого, но и весь старый политикум не взирая на то, с какой стороны баррикад они располагались.

Телевидение и журналистика — это особые социальные пространства, обслуживающие политическое в обществе. Связаны они с особой культурной практикой — производством и распространением информации. Все от журналиста до хозяина СМИ выступают агентами этого общего информационного поля, трансформирующего политическую действительность страны.

Однако рыночные законы, в рамках которых вынуждены существовать СМИ на практике, не ведут к разнообразию предложения культурного продукта, формируя однообразную, вырождающуюся среду постылых симулякров.

Функциональная деградация становится неизбежной, что обязательно отражается на безопасности политической системы в целом. Со временем на нее перестают обращать внимание и в итоге отодвигают от общего пирога.

Логика получения максимальной прибыли за минимальное время не совместимы с идеей культуры. А ведь культура — это не набор искусств, а система программирования населения с циклом около 25 лет. Те, кто контролирует культуру создают долгосрочные управляющие образы и поддерживающие их краткосрочные сообщения, которые никогда не выходят за рамки заданных тоннелей, формируя картину мира.

Именно заход через культуру: создание и демонстрация предвыборного ролика Владимира Зеленского, выполненного в формате художественного многосерийного фильма «Слуга народа» дал возможность эмоционального отождествления кандидата и его экранного героя.

Социологи отмечали во время выборов парадокс «Зе-кандидатов» выражался в том, что чем меньше была узнаваемость кандидатов в депутаты, тем больше голосов они получали. Неизвестный кандидат открывал максимальную возможность для отождествления его с фантазиями, отвечающими мечте электората о коллективном Голобородбко.

Раньше коммуникации строились между человеком и человеком напрямую, сегодня в коммуникации между людьми вклинилась машина СМИ, при помощи ее передается управляющий сигнал и тот, кто управляет этой машиной может произвольно искажать этот сигнал в сторону увеличения или уменьшения. Точка зрения меньшинства может быть представлена доминирующей и наоборот мнение большинства нивелироваться. Возникает эффект кривого зеркала, направленного на зеркальные нейроны мозга, отвечающие за эмпатию, тем самым достигается эффект непрерывного перепрограммирования сознания, ничего об этом не подозревающего, человека.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.



Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать