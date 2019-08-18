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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Борьба с серыми регистраторами приобрела государственный масштаб ВИДЕО

Категория: Новости / Интервью

Борьба с серыми регистраторами приобрела государственный масштаб ВИДЕО

Практика использования электронного реестра для учета недвижимости действительно соответствует международному опыту. Она существует во многих странах мира. И проблема уязвимости реестра является общей для всех этих стран. Пока еще не создана идеальная электронная база, которая абсолютно не подвержена внешним атакам.

Уже три года в Украине действуют новые правила регистрации недвижимости, предусмотренные последней редакцией Закона Украины "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений". Этот закон был во многом революционный, поскольку впервые за годы независимости Украины устанавливал преимущество электронной информации о регистрации недвижимости перед информацией, содержащейся на бумаге. Однако риски о которых предупреждали эксперты реализовались. Подробно о том, что делается в данном направлении рассказывает начальник головного территориального управления юстиции Руслан Сауляк



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