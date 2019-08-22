Парадный шатун ВИДЕО

День Независимости долгие годы был торжеством кондового официоза, формальным мероприятием украинского начальства, что-то вроде закрытого корпоратива для тех, у кого жизнь удалась на государственной службе. Широкие слои украинского населения, не допущенные к державному корыту, были к этой теме глубоко равнодушны. Подъем патриотических настроений, на фоне военных действий, придал празднику новые смыслы, сделав его электорально привлекательным, что собственно и породило сегодняшнюю ситуацию.

Еще 9 июля президент Владимир Зеленский объявил, что в 2019 году парада на День Независимости не будет. Однако согласились с этим не все — часть ветеранов и активистов из команды Петра Порошенко выступили с инициативой альтернативного «народного парада». В ответ глава офиса президента Андрей Богдан объявил о намерениях провести Шествие достоинства с участием Зеленского и военных. Подогревая момент, бывший президент Петр Порошенко тут же назвал решение Владимира Зеленского об отмене военного парада «не очень дальновидным».

Порошенковские пиарщики увидели прекрасную возможность «пошатать» Зеленского и начали активно придавать своему альтернативному «народному параду» всеукраинский масштаб. Название придумали «Марш защитников Украины», назначили ответственных и понеслась…

И вот уже в Киеве 18 августа прошла первая репетиция Марша защитников на День Независимости. Об этом поспешил сообщить сюжет порошенковского 5 канала. А вот о том, что 24 августа в Украине возможны провокации и даже теракты, о чем ранее предупреждало Посольство США, 5 канал, разумеется, скромно умолчал.

Есть такая Янина Соколова, до недавнего времени сотрудница все того же 5 канала, штатная порошенковская пропагандистка, что-то на вроде путинской Скабеевой. Так вот, ее участие в зазыве на акцию не оставляет ни каких сомнений, что в данном случае, Пэдро даже не пытается быть инкогнито. Хотя организаторам дано четкое указание не использовать никакой партийной символики, дабы создать видимость истинной народности происходящего, за одно и позволить уйти Порошено от ответственности за содеянное. «Марш защитников Украины» с файерами, петардами и дымом, планируется как акция по созданию телевизионной картинки, по возможности, демонстрирующая насилие и неоправданную жестокость. Задача сводится к одному: показать Украине и миру, что «защитники Украины» не с президентом Зеленским!

В поддержку порохоботской акции традиционно выступил пинчуковский телеканал ICTV «Бумеранг Зеленского, нужен ли Украине парад?» - В ролике долго обсуждалось на ком выгуливать шутку, а на ком нет, а завершилось все банальным запугиванием – «Владимир Зеленский в своей попытке сохранить ситуативное большинство, расплачивается симпатиями активного и пассионарного меньшинства и нынешнее решение аукнется ему… в День Независимости, когда на улицы могут выйти все те, кто эту независимость отстаивал в течение последних пяти лет с оружием в руках. И совершенно не факт, что там найдется место для президента!», – зловеще завершил Павел Казарин.

Порошенко нужны беспорядки и кровь, Зеленскому все это не надо, 24 августа победит тот, кто сможет удержать фокус внимания СМИ на своей картинке. Но это будет лишь локальная победа в сражении, а не в войне. Владимиру Александровичу необходимо понять, что Петр Алексеевич не угомонится, и нет такой подлости, на которую он не способен ради возвращения во власть.