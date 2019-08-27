Мы – не ангелы

Хоть древнегреческая мудрость и гласит, что «нельзя дважды войти в одну и ту же реку», приходится признать, что некоторым это, таки, удаётся. Наверное, потому что они – ангелы…

После целого ряда незавершённых проектов в Кабмине Арсения Яценюка, в городских советах Львова и Днепра ничем другим, кроме как вмешательством потусторонних сил, нельзя объяснить недавнее триумфальное возращение эстонки Яники Мерило в украинскую политику.

На этот раз – на многострадальную таможню. Не так давно мы с вами, дорогие мои читатели, стали свидетелями того, как Максим Нефьодов, глава Государственной таможенной службы Украины, брошенный новым президентом закрыть эту амбразуру всего лишь месяц назад, рассказал, что эксперт по электронным реформам Яника Мерило будет курировать «продакт менеджмент и дизайн процессов» в новой Государственной таможенной службе Украины. А главное, утешил обеспокоенную плохой работой таможни украинскую общественность, что «теперь за это направление он спокоен».

Необходимо заметить, что упомянутая Яника Мерило по профессии «специалист по ангельским инвестициям», и, вместе с тем, не знаю, как вам, дорогие мои, а мне на душе как-то тревожно, как-то муторно… Нет, не за Максима Нефьодова, бывшего замминистра экономразвития и торговли Украины в Кабминах Яценюка и Гройсмана, идеолога системы ProZorro, ни на йоту не снизившей уровень коррупции в Украине – чиновник при новой власти возглавил таможенную службу Украины. И не за Янику Мерило, которой придумали очередное место работы, завуалировав бессмысленность её деятельности непонятными большинству украинцев терминами. И поверьте, придумают ещё неоднократно, вне зависимости от результативности её «ангельских» проектов.

Мне за таможню обидно: неужели «продакт менеджмент и дизайн процессов» - именно то, чего не хватает украинской таможне для налаживания бесперебойной работы!!? Может, что-нибудь более достоверное и адекватное ситуации можно было придумать, чтобы трудоустроить гламурную эстонку на работу?

Чтобы вы понимали, дорогие мои читатели, продукт-менеджмент, продакт-менеджмент (от англ. product management) означает – организационная функция компании, занимающейся планированием продуктов или маркетингом продуктов на всех стадиях их жизненного цикла, одновременно является и обобщающим термином, описывающим огромное количество разнообразных действий по выводу специфического продукта на рынок. Ну при чём здесь таможня?

Как оказалось, если проанализировать «трудовой» путь Яники в Украине, становится очевидным, что с приданием красоты объяснению необходимости её появления на госслужбе Украины никто и в прошлом особо не заморачивался. Судите сами…

Ангел с «блокирующим пакетом акций»

Сведений о будущей гуру IT-технологий Эстонии, главе мифических трастов с оборотом в сотни миллионов евро и просто выдающейся личности (достаточно посмотреть на количество силикона в губах) Янике Мерило в интернете на удивление мало. За какие заслуги юная особа получила столь высокую и весьма ответственную должность в Кабмине Яценюка, остаётся тайной, покрытой мраком.

Яника Мерило, эстонка с украинскими корнями: мать Хайнике Хейнсоо – эстонка, преподаватель Тартуского университета, отец Борис Михалевич – уроженец Каменец-Подольска, художник, философ-эзотерист, проживающий и работающий в Санкт-Петербурге – факт, не афишируемый дочерью, в отличие от украинского происхождения.

Родилась 16 ноября 1979 г. в Тарту (Эстонская СССР).

Родным языком для Яники является эстонский, чуть хуже она может говорить на французском, немного получше на русском и украинском (её выступление в Верховной Раде говорит только о том, что Азаров знал его лучше).

Не хотелось бы утомлять вас, дорогие мои читатели, перечислением разного рода инвестиционных фондов, в которых продвигалась наша барышня к успеху, но одна закономерность в её биографии становится очевидной. Она умудрялась отметиться одновременно в трёх разных местах. Что ещё скажешь, ангел!

Например, Яника гордится, что прописала свой первый код как программист, работая в 90-е годы в фирме по сборке компьютеров. В это же время она заканчивала школу, вернее гимназию. И работала в компании «Olivetti Systems», являющейся ведущим итальянским производителем компьютеров, планшетов, смартфонов, принтеров. Со временем память о том, то ли работала программистом, то ли просто торговала компьютерами в эстонском представительстве итальянской Olivetti, плавно стирается… И таких фактов несовпадений или недоразумений в биографии – и не сосчитать! В среде IT-шников, конечно, встречаются женщины, но их единицы, да и вряд ли кому-нибудь из них придёт в голову закачивать силикон в губы и снимать откровенные фотосессии в подражание Анджелине Джоли, как это увлечённо делает Яника.

21 июня 2009 г. Мерило выходит замуж за Яака Эннусте, у них рождается сын. В связи с фактом замужества возникает вопрос, откуда у Яники фамилия Мерило? Кстати, её мужу, эстонскому бизнесмену, подражание супруги образу Джоли очень нравится. Он сам выложил эти фото в интернет и романтично подписал их: «Моя Джоли, а я Турист» (по аналогии с фильмом «Турист», в котором снялись Анджелина Джоли и Джонни Депп)

Что касается гуру IT-технологий Эстонии, то на поверку это – занятие в октябре 2013 г. должности советника Председателя Комитета по иностранным делам, члена Парламента Эстонии.

В мае 2013 г. Я. Мерило становится членом организации «Estonian Business Angels Network» (ESTBAN) и т.н. бизнес-ангелом (попрошу не смеяться!). Бизнес-ангел (англ. business angel, informal investor, angel investor) – частный инвестор, вкладывающий деньги в инновационные проекты (стартапы) на этапе создания предприятия в обмен на возврат вложений и долю в капитале (обычно блокирующий пакет, а не контрольный). «Ангелы», как правило, вкладывают свои собственные средства в отличие от венчурных капиталистов, которые управляют деньгами третьих лиц, объединёнными в венчурные фонды. В июне 2014 г. она становится членом правления фонда «UANGEL, Ukrainian Business Angels Network» – нечто похожее на эстонское отделение бизнес-ангелов. «UAngel» является закрытой организацией, зарегистрированной как общественный союз. Войти в сообщество могут как частные инвесторы, так и компании на правах аффилированного члена. Фонд создан при участии Виктории Тигипко.

А 5 января 2014 года Я. Мерило становится советником министра экономического развития и торговли Украины Айварaса Абромавичуса… Основанием для приглашения Яаники Мерило стали ее широко разрекламированные способности по созданию новинок IT-мира и неких трастовых операций с оборотом в сотни миллионов европейских и американских денег. При этом четких свидетельств ее невероятных успехов обществу так и не было предъявлено. И самое главное, до сих пор никто из даже самых смелых зарубежных экономистов и аналитиков не осмелился сообщить миру об существовании «эстонского экономического чуда», до которого нас, сирых и убогих, обещает дотянуть талантливая Яника.

Характерная деталь – на официальном портале Министерства никакой информации о Я. Мерило, кроме сухой новости о ее назначении, найти не удалось – ни резюме, ни биографии, ни контактных данных.

На этом посту должна была отвечать за привлечение инвестиций, улучшение инвестиционного и бизнес-климата, координацию международных программ и разработку решений электронного правительства.

С конца 2015 года Мерило стала директором по инновациям мэрии Львова. Она также является президентом Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA). Специализация Мерило – внедрение IT-технологий в работу органов власти.

Ангел «на общественных началах»

В августе 2016 года Яника перешла на работу в мэрию Днепра, став заместителем городского председателя Бориса Филатова. В этом статусе она проводит совещания со спасателями, презентует инициативы с карточкой днепрянина. Но, как оказалось, все не так! Правозащитники Днепра прямо поинтересовались у чиновников горсовета, какова должность прекрасной эстонки. В мэрии ответили: Яника Мерило принята на должность советника городского головы на общественных началах.

Да и как иначе? Никто не имеет права присваивать властные полномочия, ведь согласно Закону «О службе в органах местного самоуправления» заместителем городского головы может быть только гражданин Украины, а люди с другим гражданством — только советниками. Вот почему Яника вечный советник, вечный волонтёр, несмотря на любовь к Украине, не спешит отказываться от эстонского гражданства.

Откажется ли теперь – для работы на таможне? Или будет апробировать на таможне опыт и знания, полученные в области венчурного инвестирования и рыночных продаж?

Теперь у нашей таможни новое Мерило?

Эксперты и аналитики не понимают, зачем в государственных структурах, в том числе на таможне, бездумно копировать «костыли» крупных корпораций, которые должны сохранять достаточную гибкость для конкуренции с меньшими и более управляемыми компаниями, если единственный конкурент для государства на таможне – коррумпированный таможенник, и его «продукт» всегда будет выгоднее государственного.

Как говорят в народе, продакт менеджмент – это хорошо, а кто работать будет? Нельзя забывать, что все такого рода проекты финансируются из государственного бюджета, то есть непосредственно из наших с вами карманов. Польза от их проведения весьма сомнительна, вернее – очевидно бесполезна, но весь «дизайн процессов», как и дорогостоящее содержание сих «ангельских дизайнеров», оплачиваем мы. Мы же – не ангелы…