Культ гомиков: «гиены» накопления – спонсируют, политиканы – паразитируют

По чьей-то издёвке к празднованию Дня Независимости Украины в этом году «пристыковали» проведение в Одессе недельного «фестиваля» популяризации... «секс-меньшинств». Устроители подобного регулярно с 2015 года дразнят украинцев демонстрациями особ, бахвалящихся тягой к аномальному сексу. А пособничает в том реклама их выходок: эхо сотен СМИ побуждает массу людей до ругани спорить о «правомерности» и вреде секс-аномалий. Но в тех распрях, увы, опрометчиво упускают вечный вопрос-ключ: зачем (quid) кто-то оплачивает это? Вероятных заказчиков кипежа вокруг «секс-меньшинств» год назад украинцам публично указала жена компетентного политика, не уточнив, однако, как именно те удумали получать выгоду. А незнающие этот секрет вселенской аферы рискуют до смерти пребывать в роли «лохов» (наивно удовлетворяясь разными мифами) и даже пострадать от нового способа рейдерства – ЛГБТ-исков.

«Философские» уловки обелить гомофилов

Большинство нормальных людей избегают судачить о наличии среди нас – склонных к аномалиям в сексуальном общении: эта тема – гадковата (как «копание в чужом белье» или разглядывание коросты), и те, чья психика свободна от таких извращений, не хотят губить свое время на чужую проблему. Такая самоцензура уместна, если обитаешь среди нормальных («гетеросексуальных») людей, и они доминируют. Но в Украине ныне – не так: с 2015 года возбудились лоббисты культа «секс-меньшинств».

НГОшники, подряженные устроить в нашем городе очередной «фестиваль» секс-аномалов, его мероприятия анонсировали – избегая встреч с публикой: через Интернет, лояльные СМИ и наружную рекламу. Притом хвалились ожидаемым участием иностранных учителей (из RFSL и «Шведской федерации за права ЛГБТИ+»), а именовать затею предпочли – не ясным понятием «шабаш», а туманнее: «прайд». Та уловка – не нова («облагозвучивают» так теперь даже встречи собутыльников), но удачна для конспирации, т. к. английское слово «pride» не только похоже на (приличное) понятие «парад» (построение для показа: от латин. «paro» – готов), но и применяемо в нескольких значениях: «престиж», «семейная стая львов». И такое хитрое словцо очень годится для маскировки шабаша под нечто приличное.

Тем более что в меню анонсируемого «pride» включили привычные для НГОшников «панельные» и прочие дискуссии, просмотры фильмов, «квесты», но никаких мастер-классов по аномальному сексу (с натурным показом, что и как совать). Такой подбор показных акций обусловлен «популяризаторским» назначением затеи: участников собирают не для их секс-удовольствий, а чтобы завлекать в ту «тусовку» любопытных, убеждая, будто рекламируемые аномалии «секса» (между лицами одинакового пола) – не так уж отвратны, и не надо их «бояться».

Заодно отвращение нормальных людей к «гомо-сексу» хитрецы упрямо называют – «боязнью», насаждая наукообразный термин «гомофобия». Хотя эту примитивную подделку смыслов лгущие сами же и разоблачают, часто жалуясь на... «агрессию гомофобов», т. е. на – наступательное противление их, якобы «боящихся» их противников.

Зато контр-термин «гомофилия» (любовь к «гомо…») пропагандисты аномального секса избегают поминать, вопреки его «дружественному» к ним смыслу. В этом случае вмешалась «карма»: в европейской медицине укоренён созвучный термин «гемофилия», создав препону гомо-рекламе. Ведь невольные напоминания о той генетической болезни побуждают боязливых уклоняться от телесных опытов гомофильства...

Не угодили пропаганде «гомо-секса» и названия исполнителей подобного – «гомосеками» или «гомиками». В этом случае помехой стала… понятность сути этих слов широкой публике, что укоренило в массовом сознании пренебрежительное отношение к таким гомо-деятелям. По

той же причине из лексикона современных ученых постарались вытеснить (искусственным отбором авторов диссертаций при поощрении грантами) давнее понятие «педераст», заменив его (менее одиозным) словом «гей» в значении «гомик-мужчина» (гомиков-женщин с прошлого века прозвали – «лесбиянками», увязав это с мифом о былом обитании таких дам на острове Лесбос).

Такие лингвистические перевороты (как и многие иные) были порождены в Англии, где пропагандисты гомо-секса переиначили для своих маскировочных нужд смысл слова «gay», изначально означавший не гомиков-педерастов, а просто «веселых», «беззаботных» («игривых»). Но теперь и термин «гей» не спасает от растущего неприятия основной массой людей по мере узнавания ими, что это – самоназвание гомиков. Поэтому с 1980-х годов инициаторы «общественного движения» гомиков (возникшего в США в конце 1960-х) пожелали укрыться за более непонятным термином – ЛГБ(Т).

Исправив тактику завлечения в «геи», обильно источают сцены радости масс (присвоив заодно и «радужный» флаг), а вербовать в «семью» гомиков стали... подростков и даже детей, не дожидаясь их «полового созревания». Эту категорию «клиентов» заманивают уверениями, что ЛГБТ – это модно, «круто», «престижно», поможет «личностному росту», а не только превратит в чью-то секс-куклу. Но это не меняет сути дела: в обществе разводят людей, усвоивших неприродные приемы секса, что многим добавляет бед, но ушлые изловчились находить в том корысть.

Несчатья «веселых»: из «петушни» в кабалу «комьюнити»

Противники гомофилии не склонны детально выяснять: откуда берутся гомики, кто и зачем вербует участников аномального секса, признанного в авраамических церквях – «содомским» грехом (в память о древнем городе Содом, чьих жителей истребили за массовое гомофильство). Пользуясь отвращением «безгрешных» к падшим гомикам, рекламисты гомофилии ширят вздорный миф о некоем «природном влечении» части людей к однополым соседям по среде обитания. Однако правда – прозаичней: в гомики попадают при неудачах (по разным причинам, начиная с отсутствия лиц, подходящих для создания пары) наладить нормальные («гетеро-») отношения.

Факты доказывают: секс-изгоями традиционных обществ чаще становятся не из любопытства, а по требованию других лиц. Порой эти требующие понуждают физически: в местах заключения «петушат» поддавшихся и караемых, в притонах – обессиленных алкоголем или наркотиками, а самые подловатые – охотятся на детей и подростков (нередко завлекая обманом). «По уговору» же гомики склоняют к соучастию – или нуждающихся в деньгах, или не сумевших найти нормального секс-партнера.

«Не от хорошей жизни» попадают в большинстве случаев в секс-аномалы. А исправить «ориентацию» таким бедолагам мешает комплекс причин: кроме смены условий быта, надо пресечь домогательства остальных гомиков и избежать отчуждения нормальных людей, если те узнают (от мстящих гомиков, например) о прошлых связях перебежчика в гетеросексуалы. Не помогают им в том порой даже родственники: из-за равнодушия, презрения, меркантильных умыслов и т. д. Не развита и «общественная поддержка» возвращения из гомиков – в ряд нормальных: игнорируют такую социальную реабилитацию даже спецы финансируемых из бюджетов разных уровней «управлений по делам семьи».

Зато гомики стран Запада с конца прошлого века стали вступать в некие «комьюнити» (гибриды коммун и банд с иерархическим перетоком материальных средств – главарям), которые заявляют всё больше претензий на свое влияние в мире. Для этого воротилы реорганизованного «ЛГБТ-движения» используют разного рода негосударственные организации (НГО) и заинтересованных политиков. А после заявленного в 2014 году присоединения Украины к блоку прозападных государств тамошние «комьюнити» пытаются не только обзавестись клиентами в нашей стране, но и «исправлять» наши традиции и законы. Это актуализирует вопрос: кто хозяева этих «комьюнити»?

Подозреваемые и реальные выгодополучатели «содомского греха»

В 2018 году Анна Турчинова, жена тогдашнего главы СНБО Украины, занимая пост декана факультета ЕГОЭ Национального университета имени Драгоманова, публично обвинила культивирующих «ЛГБТ» и новомодную «гендерную» политику (ультра-феминизма) в желании ограничить рост популяции людей на нашей планете:

«Нашлось движение, которое, прикрываясь равенством прав и недискриминацией, и пользуясь большими средствами богатейших семейств мира (Рокфеллеры, Ротшильды, Морганы, [Джордж] Сорос, Билл Гейтс и т. д.), с помощью ООН и евроинституций решило, что оно и его деньги имеют право решать судьбу планеты и регулировать численность населения на Земле»,

– обличала А. Турчинова.

На это и предыдущие смелые обвинения кандидата педагогических наук спровоцировали очередные сомнительные новации чиновников МОН, потребовавших искажать учебные программы вузов в угоду «новому мышлению» культивирующих гомофилию. Заодно этим А. Турчинова умерила ропот новообращенных украинских протестантов (прихожан массы разных церквей) тем, что ее муж не чинит препятствий атакам этой «бесовщины», хотя претендует на роль духовного наставника и занимает важный чин.

Обвинив в скрытом «гомо-геноциде» Б. Гейтса и глав семей мировых богачей, А. Турчинова, однако, не привела конкретных фактов и документов, годящихся в «вещдоки». При том, что программы «ограничения рождаемости» – не секретная война, а официально приняты в ряде стран и НГО, сотрудничающих с ООН. Правда, указанную цель там решено достигать более надежными способами: условно-добровольная стерилизация женщин из бедных семей (в Индии и др. странах «3-го мира») и искушение тягой к «комфорту» по стандартам урбанистов современной Западной Европы.

А знатоки иерархии в мировой сети перераспределения финансов расценят высказанную А. Турчиновой гипотезу, как среднее между наивным домыслом и «дезой» (возвеличивающей ЛГБТ в глазах чинов Минюста и прочих ведомств). Ведь указанные Рокфеллеры и иже с ними находятся сейчас в вершине «пирамиды» воротил капитализма, а главари «ЛГБТ-комьюнити» – гораздо ниже: среди крупных мошенников и младших бонз мафии. Это показала история становления одного из крупнейших таких «комьюнити» в Нью-Йорке, где гомики (противясь в 1960-х призыву «геев» на опасную воинскую службу) дерзнули даже устроить Стоунволлские бунты с ранениями полицейских. А «опекали» и наставляли их – держатели притона из мафиозного клана Дженовезе…

В Европе гомики подобными «подвигами» не отличились, предпочтя ладить с криминалитетом, и с представителями официальных властей более «дипломатично» договариваться. Но и в США, и в Баварии, и в Голландии, и в Швеции «ЛГБТ-комьюнити» являются промежуточными структурами между подчиненными группами гомиков и дельцами теневых бизнесов (сутенерство, сбыт алкоголя и наркотиков и т.п.). Не случайно одесская организатор «ЛГБТ-фестиваля», признав, что их финансируют иностранные «комьюнити», указала явно заниженные суммы (как карманные деньги мелкого клерка ФРГ) инвестиций в их 6-дневный шабаш.

«Основной донор – это шведская организация RFSL… Она выделила на одесский прайд в 2019-ом три тысячи евро. Второй донор, с сумой 1750 евро – это COC Nederland… Одну тысячу евро нам передало Мюнхенское комьюнити…».

Не станут осмеивать «скупость» немцев и голландцев догадавшиеся, что организаторша утаила о получении более крупных «грантов» – без официального учёта («чёрным налом», например). Ведь указанной суммы в 5750 евро – не хватит на оплату трат по всем затеянным в ходе «фестиваля» акциям: от аренды помещений для устроенных «семинаров» и рекламы – до завоза иногородней массовки.

Зачем же иностранные гомики «инвестируют» в НКО своих украинских подопечных – лишь из чувства «солидарности»? Ха-ха! Подсказку дали интервью всё той же их агентши А. Леоновой.

Исковый мотив иностранных педерастов

Как хвалилась организатор шабашей гомиков в Одессе, в 2019 году в них пожелали участвовать 65 иностранцев (большинство – из Мюнхена), а в 2018 году таких было 37. А. Леонова уверяет, что те приезжают «не только помаршировать», но и развлечься, в том числе походами в музеи: дескать, «десант» мюнхенских гомиков заезжает лишь «хорошо провести время», не найдя для этого иного места.

Зато год назад эта же агент западных «коммюнити» проговорилась, что их очень волнует изменение украинского законодательства в части признания прав гомиков на… имущество умершего партнера. Эти иностранные «доброхоты» даже подготовили законопроект по упрощению гомикам возможностей претендовать в подобных случаях на наследство:

«У нас в Украине очень чёткий закон о наследовании, – сетовала А. Леонова. И этот закон говорит о том, что есть первая очередь наследователей. Это – муж, жена или партнер, если мы сможем реализовать этот проект, а также – родные (отец, мать умершего). К сожалению, наши семьи гетеросексуальные не всегда лояльно относятся к выбору кого-то из своих детей, и мы неоднократно становились свидетелями того, когда, к сожалению, все вопросы имущественные, наследования… в судах переходят в плоскость выяснения отношений: кто с кем спал и т.д...

Т. е. иностранные «комьюнити» недовольны сложностью присвоения имущества по «праву принадлежности к комьюнити гомиков». Им хотелось бы добиваться исполнения таких имущественных исков в упрощенном порядке, когда, например, группа евро-гомиков сможет, гастролируя в Украине, заводить себе местных «партнеров», а когда (от «передоза» или иных случайностей) те «откинутся», присваивать их имущество на основании исков в качестве «членов ЛГБТ– семьи». Это цинично, но практично: сулит быстрый способ обогащения, облегчая выживание в обостряющейся конкуренции среди обитателей «рыночной» среды и… соответствует новым правилам «морали», навязывание которых возмутило А. Турчинову.

Не случайно А. Леонова в интервью высказывала удовлетворение, что нынешние 20-летние и те, кто их моложе, уже лояльны к активности ЛГБТ и меняющимся «правилам игры». И высказала надежду, что лет через пятнадцать «комьюнити гомиков» станут влиятельны в «гражданском обществе» и судебных тяжбах (сменив в роли «общественного лобби» влиятельных в последние 5 лет «правосеков» и т. п.).

К охоте на умы и имущество украинских «лохов» кураторы ЛГБТ-банд подходят основательно, просчитывают траты и прибыль – на отдаленную перспективу. Поэтому и украинцам, кто «имеет ум», надо заранее озаботиться правовой безопасностью от подобных новаций ЛГБТ-рейдерства. Пока общая задача сводится к обороне: законов Украины – от правок ЛГБТ-шниками, подростков и молодежи – от одурачивания рекламой гомиков. И, увы, в этой обороне многие из западных консультантов нам – не помощники, а помеха.

Дипломаты опекают «ЛГБТ» за счет налогоплательщиков Запада

В современных странах большинство граждан – нормальные «гетерофилы», но их политики (в т. ч. не гомики) активно помогают гомикам развить «ЛГБТ» в нашей и других странах. Одну из причин этой аномалии указала многознающая А. Леонова: западные политики считают гомиков одной из наиболее тяготеющей к ним групп местного населения. Местных гомиков убедили, что «западные демократии» надежнее всего защищают их «права» жить –аномально («нетрадиционно»). То, что это обычно укорачивает срок жизни, конечно же, не предупреждают. Зато пугают… «российской угрозой»: мол, в РФ в отношении гомиков усиливают «драконовские» репрессии, и это очень страшно – там даже запрещают профессиональным НГОшникам дурачить публику акциями «в защиту прав гомиков», выстраивая на такие демонстрации не менее половины «гетерофильных» активистов (как выболтала в одном из интервью А. Леонова).

Со своей стороны ушлые грантоеды, вызнав этот «политический» мотив лоббистов евро-интеграции Украины, стали для «разогрева» спонсоров акцентировать противопоставление ЛГБТ – не общечеловеческим и христианским нормам, а «агентам Кремля», к которым причисляют и Украинскую православную церковь. Поэтому недавнее обращение к мэрии глав многих христианских церквей против проведения в Одессе «парада» гомиков жуликоватые «дояры» западных грантов преподнесли, как мнение «Московского патриархата вместе с отдельными католиками и протестантами». И это показывает, что относительно моральных норм «гомики» – не самые грешные, уступая в этой «номинации» политиканам, истинным виновникам многих наших нынешних и будущих проблем.

Поэтому имеет перспективы выигрыша и иск ЕСПЧ, поданный против государства Украина организаторами «прайда», отмененного в Одессе в 2015 году. Так или иначе, украинцев приучают к тому, чтобы не только терпеть провокационные манифестации аномалов, но и спонсировать из наших бюджетов их «комьюнити»…