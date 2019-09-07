Под знамёнами Ройбурда. Под Одесской ОГА состоялся митинг с участием известных персон

Сегодня у здания Одесской облгосадминистрации состоялся своеобразный митинг в поддержку недавно уволенного по закону, а ранее незаконно назначенного директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

Поддержать эпатажного художника, получившего в народе заслуженное прозвище «дерьмописца», прибыли такие политические неудачники, как экс-губернатор области Михаил Саакашвили, несостоявшийся премьер Андрей Садовой и обиженный на команду президента Зеленского экс-нардеп – «еврооптимист» Сергей Лещенко. Также свою поддержку выразили эксцентричный бывший депутат Одесского горсовета Георгий Селянин и экс-Генпрокурор Юрий Луценко. В целом, организовалась неплохая компания “бывших”.

Эта потускневшая от времени статусная тусовка “бывших” оттенялась одиночными сумасшедшими, демонстрирующими на камеры истеричную искренность. В общем, с уверенностью можно констатировать, что в обществе есть запрос на альтернативную элиту. Она же, как известно, порождается социальным действием, которое выразилось в форме брожения вокруг здания облгосадминистрации. Ну, как говорится, на что способны…

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