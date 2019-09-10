Убийственна профанация ТО в ЖКХ: власти – «халатны» к рискам жильцов

Краткий «пост» на странице Володимир Зеленський в Facebook вызвал всплеск интереса думающей публики к одной из «скучных» тем упадка в отечественном ЖКХ: там развилась преступная халатность «балансодержателей» к исполнению во вверенных домах «технических осмотров» (ТО). Эта напасть – важная предпосылка многих аварий, а напомнила о том трагедия жильцов дома №101/1 в Дрогобыче.

Урок Дрогобыча: от беды не застрахованы – невиновные

Ночью (в 02:46) 28 августа на улице Грушевского в городке Дрогобыч на Львовщине враз обрушилась серединная часть (секция 2-го подъезда) четырехэтажного жилого дома. Под завал попали 15 людей, из которых 8 погибли (5 женщин, 2 мужчин и 5-летний мальчик), а еще семеро, включая пятерых детей и женщину с переломом позвоночника, были в течение полутора суток извлечены из под обломков спасателями МЧС и доставлены в медучреждения Дрогобыча и Львова. Жителей уцелевших соседних квартир немедленно выселили до решения вопроса о дальнейшей судьбе этого капитального строения.

Шокирующие вести о трагедии в Дрогобыче ретранслировали в первый день тысячи СМИ, но докапываться до причин брались немногие, поначалу разнеся ложную версию, будто аварию вызвал взрыв бытового газа. В середине дня и Президент Украины В. Зеленский, откликаясь в Facebook на столь резонансное ЧП, выразил сочувствие родственникам погибших и высказал (на основе первых докладов МВД, МЧС и мэрии Дрогобыча) мнение о причинах трагедии и способах предотвратить рецидивы подобного.

Тот «пост» главы государства стал тоже «новостью» и многие СМИ распространили фразы из заявленного, в т. ч. о задании новому украинскому правительству провести «аудит всех жилых домов по всей стране» и разработать план мер для проведения многочисленных ремонтов жилья.

Заждалась Украина подобных мер по наведению порядка в ЖКХ и вмешательства властей в ход предотвращения обрушений домов, которые МЧС фиксируют всё чаще: например, в июле с. г. произошел обвал потолка многоквартирного дома в Житомире (к счастью, без человеческих жертв), а в домах «частного сектора» они случаются еще чаще (но далеко не всегда их вносят в публикуемые отчеты). Поэтому сотни прочитавших то обещание В. Зеленского высказали в комментариях поддержку такого подхода, порой дополняя своими наблюдениями и замечаниями.

Ольга Украинка І ще треба зробити, щоб працював закон, контролюючий всі ремонтні роботи. Бо кожен « будує « , що хоче , без контролю, а потім тріскаються і падають будинки...

Марина Калинина Владимир Александрович, в ЖКХ столько чертей, что такое впечатление, что в аду отпуск и всех отправили к нам. никто ни за чем не следит…

Александр Скубченко Володимир Зеленський, эту программу вам Бабак подготовит? Она и ее приспешники еще в 2016 году капремонты многоквартирных домов скинула на самих жильцов! Износ сумасшедший! 70% домов стоят без капремонта 50 и более лет, 92% домов — царская и советская застройка. Ваша Бабак и ее соратники годами унчижали роль государства в модернизации жилого фонда. Она теперь лучше сделает, да? Не смешите страну! Нужно в ЖКХ менять всё, что Бабак натворила! Прислушайтесь, пожалуйста!

Затронутую на FB-странице В. Зеленского тему аварий в ЖКХ сограждане обсуждали весьма активно, делясь не только мнениями, но порой указывая существенные факты и огромный масштаб этой проблемы. Очевидно, для её решения нужен комплекс преобразований и немалые траты средств. Но первым делом надо исправить распределение «ролей» и компетенций чиновников, ныне «рулящих» процессами архитектурно-строительного надзора и «содержания» домов. Острую нужду в таких переменах подтвердили в том дрогобычском ЧП и местные власти неадекватным реагированием: даже после трагедии горчиновники там не стали утруждаться «аудитами», зато немало усилий потратили на убеждение публики, что они – не виновники той аварии, а «успешные кризис-менеджеры».

Как избегают кары соучастники «халатности»

По числу жертв авария в Дрогобыче не уступает произошедшему за 11 дней до неё пожару в Одессе в сомнительном хостеле «Токио Стар». Но в отличие от одесского ЧП расследование причин «самообвала» дома на Львовщине и поиск виновных за допущенную халатность СМИ стали замалчивать, будто кем-то наложено табу: «Не болтать лишнего». И муссировали лже-версии причин ЧП: или взрыв бытового газа (тогда виноваты сами жильцы), или «самообрушение» деревянных опор, якобы внезапно испытавших «усталость материала». Такое утаивание правд противоречит декларациям о «прозрачности» власти и праве потребителей на достоверную информацию, но есть тому ряд веских причин.

Во-первых, Львовскую область и сам Дрогобыч (бывший в 1944-1959 гг областным центром) сделали в Украине своеобразным «полигоном» многих реформ, витриной «евроинтеграции» и рекламируют их «привлекательность для инвестиций», а обнародование фактов о развившейся там «халатности» и безответственности чиновников могут сильно подпортить не только имидж этой «визитной карточки», но доверие к соучастникам многолетней рекламы спорных достижений этого «бастиона» вестернизаций.

Во-вторых, руководит «самоуправлением» Дрогобыча ныне очень заслуженный деятель – Тарас Кучма: активист двух «майданов» (и глава ГО «Дрогобицький Майдан»), участник АТО, награжденный знаком отличия «за безпеку народу». И вдруг во вверенном ему мирном городке ни за что ни про что погибают несколько семей горожан: не за то же выходили на майданах – негоже подвергать сомнению достоинства столь «прогрессивного» героя…

Тем не менее, альтернативные расследователи выявили факты, указывающие на вину чинов Дрогобычской мэрии. Так, депутат райсовета Руслан Цеслив вызвал, что долгое время происходило разрушение фундамента обвалившейся части дома из-за течей из неисправных канализационных труб. Жильцы о том сообщали «эксплутационщикам», но значимость тех жалоб кто-то из чиновников недооценил (есть же и иные предложения: косить газоны, мостить плиткой дорожки и т. п., что сразу радует глаз несведущих в приоритетах ЖКХ).

А львовская газета «Дело» предложила свою (широко распространившуюся) версию происшествия: мол, обвал квартир подъезда №2 вызван нарушением несущих опор при реконструкции год назад помещений 1-го этажа в… подъезде №4 (который устоял). Инженерные расчеты подобную «связь» не подтвердят, но люди охотно поверили, так как генеграмотные реконструкции зданий давно уже стали «яблоком раздоров».

При этом газетчики опубликовали «улику»: ответ мэра Дрогобыча Т. Кучмы жалобщице О. Мицавке о том, что реконструкция квартиры, которую та считала причиной появления трещин в доме, выполнена – согласно проекта и не надо паниковать (мол, спите спокойно). И та публикация в «Деле» встревожила мэрию Дрогобыча не меньше, чем само ЧП и последовавшие похороны за счет города, выплаты «компенсаций», решение проблемы расселения жильцов поломанного дома…

Доказывая, что «невиноватые» в том обвале, чины мэрии в тот же день срочно на официальном сайте опубликовали (а потом дополняли) гневную отповедь против напугавшей их «манипуляции» фактами.

Но при этом ответчики увильнули от простейшего вопроса: почему не стали выяснять причины растрескивания дома, не провели (как предписано инструкциями) надлежащий «технический осмотр» здания, находящегося на «балансе» коммунального предприятия? Ведь подвальные помещения (в отличие от квартир) легко доступны инспекторам жилконтор, а их разрушения – одна из типичных причин возникающих деформаций и аварий зданий. Грамотным техосмотром можно было предотвратить и несчастья многих людей, и внеплановые траты из городской казны. Но, как справедливо возмущался депутат Цеслив, неграмотность и безответственность чиновников привели к трагедии.

Не только в Дрогобыче управлять жильем, увы, доверено подобным деятелям. Правда, дрогобычский мэр в том эпизоде самоуверенно выказал явное «наплевательства» на ЧП: совещание по устранению последствий случившегося в среду «самообрушения» провел не по «горячим следам», а лишь в понедельник, когда «решать» ничего и не требовалось.

Зато выстроенные в две шеренги десятки подчиненных чинно «почтили память» погибших, затем послушно прослушал, как дружно чины мэрии поучаствовали в похоронах пяти погибших горожан в греко-католическом храме Спаса (еще одну женщину отпели в храме УПЦ без посторонних), как скоро должны «полностью выздороветь» семеро раненых (включая женщину с переломом позвоночника) и как удачно саморешается расселение жильцов уцелевших подъездов того злополучного дома: 70% их предпочли жить у родственников и знакомых, а не в частных заведениях, с которыми мэрия договаривалась о приеме поселенцев.

Проведя ту традиционную «линейку», мэр Кучма, не утруждаясь организацией ТО в остальных зданиях Дрогобыча, убыл на более важное мероприятие: осмотр и экспертизу проведения в городке съемок кинофильма «Дрогобычская Голгофа». То кино же – важнее всего: разоблачают там «злодеяния НКВД-КГБ» в тяжелые годы «московско-коммунистической оккупации», когда и был построен дом №101/1, доставивший столько хлопот нынешней мэрии.

Поэтому, если эксперты не поддержат версию саботажа со стороны деревянных опор дома, следующими подозреваемыми логично объявить его проектантов и/или строителей (из военнопленных немцев), которые вполне могли коварно заложить «мину» против имиджа современных домоуправителей городка, тоже испытавшего «Голгофу». До сих пор ведь не переводятся мастаки обвинять в происходящем «советское наследие». На FВ-странице один из комментаторов тоже наводил на этот плетень след:

Oleh Mischenko Капитальный ремонт в совке тоже не проводился, так как это всё построенное "гавно" было сделано именно в ссср

«Майдан» в головах против наследия «совка»

Винить в проявляющихся глупостях «тяжелое наследие» советской эпохи (уничижительно называемой «совком») – привычный прием некоторых для уклонения от оценки неугодных фактов. Но уже и он не срабатывает, хотя большая часть существующего в Украине жилья построена именно в советский период (чему «помогло» массовое уничтожение предыдущих жилых домов в ходе Великой Отечественной войны). И на третьем десятке существования Украины всё чаще возникает вопрос: как поступить с этим наследием? Практичных вариантов знатоки указывают немного.

Елена Паршина Ратую за знесення "хрущовок". Мешкаю все життя із мамою в однокімнатній квартирі. Знесення і отримання двокімнатної, зрозуміло тільки з доплатою, це моя мрія. Але доплату зможу зробити узявши кредит в банку під малі відсотки. Так можна вирішити квартирне питання для багатьох людей.

Василий Невесенко Елена Паршина согласен с вами. Но вы же понимаете, что мы все за это будем платить. А те кому не дадут новые квартиры восстанут простив президента !

Ost Ukr Проблема системная. Срок эксплуатации хрущевок 50 лет и начал закончиваться с 2005-2007 годов. Т.е. все будет сыпаться в критических масштабах. Это касается всего бывшего СССР. А, стесняюсь спросить, за чей счет в условном Задрыпенске будут строить новое жилье, чтоб снести небезопастное старое?

Даже детям легко осознать, что прежде, чем сносить старый дом, надо построить нечто ему на замену. А владея простейшими навыками арифметики, легко подсчитать: на замену ныне существующего «совкового» жилья (и иного боле древнего) потребуется жилфонд не меньшей площади и качества, а это – колоссальные суммы, «не подъемные» ныне в Украине для всех вместе взятых внутренних инвесторов. Кое-кто, разбогатев, могут оплатить себе и родным такое переселение, но в масштабах страны это – фантастика. Практичное решение в том, чтобы бережно использовать то, что есть (причем, 5-этажные «хрущовки» – далеко не самые аварийно-опасные в имеющемся «жилом фонде»). А чтобы беречь дома и сооружения (и минимизировать траты на их ремонты) необходимо исполнять те самые ТО, которые кому-то кажется красивее именовать «аудитом», но сути это не меняет: с древнейших времен это предполагает осмотр специалистами «конструктивных» и прочих частей строений на предмет их прочности, правильности крепления и эксплуатации…

Как правильно это делать подсказывают соответствующие «совковые» нормативы, которые многие «реформаторы» объявляли – не нужными, «ретроградными», «неевропейскими»… И с этого «нового мышления» началась в отечественном ЖКХ опасная ересь наплевательского отношения к соблюдению (технических) правил, норм, инструкций. Такая сумятица в умах провоцирует многие аварии в городах, доводя порой до ситуаций «коллапса». Не случайно глава ГО «Спілка власників житла України» А. Кучеренко (экс-министр ЖКХ, а ныне 1-й заместитель главы Комитета Верховного Совета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг) последние несколько лет призывает устранить «управленческий хаос» в сфере ЖКХ: нужны единые правила (утверждаемые с учетом всех деталей этой сферы) и их неукоснительное соблюдение и строителями, и «содержателями», и жильцами.

А обсуждая ЧП в Дрогобыче, активисты «Спілки власників житла України» отмечали, что вместо установления истинной причины и выявления всей цепочки «халатности» (от обходчика подвалов – до главы профильного департамента мэрии) там опять назначили «стрелочников» из тех, кто беззащитен в судах, навязав лже-версию о «неправильной перепланировке» квартиры, далеко отстоящей от места обвала. Но не все юристы вникают в технические и прочие нюансы, что предрешит участь «стрелочников»:

30 августа в 15:35 ·

ДРОГОБЫЧ. ПРОДОЛЖАЕМ АНАЛИЗ.

В Дрогобыче начали поиск виноватых, ими оказались как обычно двое местных жителей, работники ЖЭКа.

Ну конечно, #ктожееще. Ведь это они выдали разрешение на перепланировку в этом доме, или если не было разрешения, они ее провели. Ведь эти двое не выполнили целый ряд законов, а их руководители все сделали правильно.

Ведь это они приняли такие законы, которые невозможно реализовать.

Да и насчет ОСМД. Теперь вы понимаете почему не особо спешат их создавать в регионах, ведь таких домов в аварийном состоянии, сотни, если не тысячи по всей Украине.

Вот это все теперь необходимо будет разбираться и исправлять новой власти».

Диверсии «законодателей»

«Хаос» в управлении ЖКХ привнесли (особенно с 2005 года) многие группы «новаторов». Последним отметились подчиненные экс-премьера В. Гройсмана, утвердив в 2017 году Постановлением №257 (коррупциогенный) новый «Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва». Там позаботились, чтобы такая процедура стало затратней для заказчиков, зато среди прочего предоставили (пунктом 2) послабление: предписали проводить такие ТО не в определенные сроки, а по усмотрению собственников или управляющих жильем. Поэтому к расхолаживанию жилищников Дрогобыча приложил свою руку и В. Гройсман.

А начиналось вредительство «правкой» норм Жилищного Кодекса УССР, когда те входили в коллизию с (угодными застройщикам, например) «прогрессивными» новациями Гражданского кодекса Украины. Например, в статье 884 ГК предписали, что подрядчики строительных работ должны обеспечивать качество работ с «гарантийным сроком» от 10 лет. Хорошая идея, но не учла те реалии, что «гарантировать» и «исполнять» в наших условиях – не одно и то же: некоторые фирмы-подрядчики существуют очень недолгий срок и кому предъявлять претензии?

Разумней было прописать, чтобы «гарантии» качества определялись по результатам проверок зданий авторитетными экспертами, но застройщики предпочли оперировать «гарантийными обязательствами». А позже на основании оных была отменена обязанность регулярных То в таких «гарантированных» постройках. При этом, если возникнет непредвиденное обстоятельство (включая подтопление фундамента из неизвестного источника) никто ничего никому не будет должен: признают «НС», перенеся все издержки и рисским на пострадавших от его последствий.

Поэтому, чтобы в Украине реже обваливались здания, первым делом надо провести основательную ревизию законодательства в этой сфере. И среди прочего установить разумный порядок проведения ТО, предусмотрев право их требования жильцами и местными службами МЧС.