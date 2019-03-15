«Skolstrejk» для кандидата в Президенты США: обчистят бюджет ЕС из-за «ямы» в климате…

Социально-политическую и экономическую «погоду» в Украине на ближайшие годы определят не только прошедшие перевыборы украинского президента и парламента, но и грядущие (в ноябре 2020 г.) выборы Президента США, чьи политики не обходят нас вниманием. И их предвыборные «бега» фактически начаты, порождая «волны» далеко за пределами Северной Америки. Для этого дальновидные интриганы подстроили «климатические» event’s двух типов: пара «саммитов» в штаб-квартире ООН и тысячи митингов в десятках стран. Последние предстали, как «всемирное движение школьников и студентов» с оригинальным посылом: прогуливать занятия по пятницам — «ради будущего».

FFF: тройная выгода от эксплуатации школьников

Студентов политиканы давно уже применяют, как «таран», потрясающий общества: особенно удались студенческие бунты во Франции в 1968 году, но и в Украине «майдан» 1990-го года тоже подстроили телами «активистов» из рядов студентов киевских вузов. А вот школьников в такие дела впутывают редко, но в этот раз именно их энтузиазмом замаскировали деятельность специалистов, быстро и с вселенским гамом устроивших общественный «двиг» под призывным (как «Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!») запоминающимся названием-слоганом «Fridays For Future» (FFF): «пятницы – для Будущего».

Это сулит затейникам сразу три преимущества. Во-первых, дети-активисты (в отличие от штатных членов NGO «грантоедов») не претендуют на получение платы за свою активность: итак рады возможности прогуливать уроки, забавляясь участием в шествиях и митингах с песнями и скачем (как давно практикуют массовики-затейники успешных сект).

Во-вторых, такие «активисты» создают минимальный риск утечек в СМИ от болтунов пикантной информации об истинных организаторах и «внутренней кухне» проводимых манифестаций: об этом дети-исполнители мало, что знают и знать особо не стремятся. В-третьих, многих «сердобольных» обывателей проявление подростками «гражданской активности» умиляет, а к созданию такими демонстрантами ряда бытовых неудобств и совершению мелкие нарушений общественного порядка многие относятся снисходительно: «они же дети».

Не удивительно, что вовлечения детей и подростков в разного рода «протестные акции» практикуют в последнее время в нарастающем размахе (культивируют такой способ политической борьбы даже в России). Но марши, устроенные с 20 сентября с. г., отличались особым шармом: их представили, как инициативу самих школьников («прогрессивно мыслящей» их части) и облекли в незаурядный способ: мол, чтобы взрослые стали больше обсуждать, как противостоять «изменениям климата» из-за техногенной деятельности людей, «встревоженные» учащиеся решили прогуливать уроки по пятницам (перед выходными днями), устраивая шествия и митинги под общим названием «школьные забастовки (Skolstrejk).

Шоу «климатистов» претендовало на планетарный масштаб

Масштаб и ход организации этих Skolstrejk выдаёт недюжинные возможности организаторов. Устроить их в десятках стран помогали сотни NGO и власти целого ряда государств, включая Австралию, Германию, Канаду… А в США поддержкой Skolstrejk отличилась мэрия Нью-Йорка, разрешив 20 сентября ученикам около 1700 школ не идти на уроки ради участия в этом протесте. Параллельно некие «филантропы» обеспечили через крупные информагенства мира вал сообщений СМИ, анонсировавших и рекламировавших действия новоявленных «климатистов». Не удивительно, что грянул «девятый вал» броских публикаций, о том, как «По всему миру проходят забастовки школьников, которые требуют более решительных действий для предотвращения изменений климата...»

Одним из глобальных методических справочников для желающих встрясть в этот новоявленный двиг стал сайт globalclimatestrike.net, где не только легендировали происходящее, но и помогали налаживать контакты с «партнерскими» NGO в разных странах (включая Украину).

Вовлекшие школьников в пропаганду «климатических» речей и проектов не чурались апокалипсических угроз и драматургических трюков. Так, на «протестном» флэшмобе в австралийском Алис-Спрингсе (где наступила тёплая весна) задумали позировать в роли… мертвецов, картинно улёгшись на землю.

А в Германии больше уповали на многолюдность демонстраций, а творческие изыски в основном сводились к подбору «доходчивых» и/или парализующих слов и фраз о том, какой катаклизм уготован молодому поколению из-за промышленной деятельности человечества. Зато рост количеств митингёров и радикализма призывов облегчает переход в новое качество: от слов – к бою. Этим летом участники одного из пикетов «климатистов» уже устраивали штурм угольного карьера Горцвайлер в земле Северный Рейн-Вестфалия. А участникам сентябрьского Skolstrejk в Париже разрешили ненадолго блокировать вход в штаб-квартиру крупнейшего французского банка Société Générale: кто-то убедил митингёрш, что действия именно этого финансового учреждения очень вредят климату на континенте…

При этом «вождицей» столь грандиозной протестной катавасии затейники объявили девочку из Швеции – заядлую прогульщицу уроков шведскую школьницу Грету Тунберг.

О её неординарных деяниях уже сложены мифы, пишутся книги, вероятно снимут кинофильмы и даже могут канонизировать, как святую в пресвитерианской или иной западной церкви. Этот ребенок из династии артистов стала необщительной, как «аутист» (доктора даже усмотрели признаки трёх психических расстройств) и не любит ходить в школу. Но её «недостаток» кто-то догадался использовать и с подачи местных (левых) партийных деятелей Грету подрядили «пикетировать риксдаг», а потом оглашать «правильные» призывы против вероятного повреждения климата планеты «карбонатными» и иными промышленными предприятиями.

Наставники сделали эту девочку с лицом милой «куколки» знаменитостью, в роли фанатичного «борца за климат». К её заслугам отнесены также фанатизм и увлечение веганством, Хотя для кое-кого более ценны нелюдимость этой активистки (мало болтает) и её малолетний возраст (может безнаказанно вякать то, за что против взрослых подали бы судебный иски).

А последним из трюков демаршей с участием Тунберг стало выступление на специальном «климатическом» саммите в стенах штаб-квартиры ООН. Причем, в Нью-Йорк Грету доставили, якобы, на специальной «антикарбоновой» крейсерской яхте, плывшей (что не подтверждено видеосъемками) аж две недели через океан. Такой неординарный способ трансатлантического переезда объясняют «убежденностью» Тунберг, что перелеты пассажирским самолетом вредят климату Земли больше, чем изготовление дорогостоящих яхт. Так или иначе, на заседании «по климату» эта девочка стала «гвоздём программы», нужным не только нынешнему Генсеку ООН Антониу Гуттеришу.

Гуттереш требует денег на «ремонт климатической ямы»

Сентябрьские и предыдущие Skolstrejk оказались своеобразной «затравкой» к тому, чтобы обосновать ряд требований сторонников глобализации юстиции и управления жизнедеятельностью в разных странах современного мира. Волю этих влиятельных финансовых и политических групп огласил 23 июня на совещании, названном «Саммитом по климату» нынешний Генсек ООН. Он должен был выступить с отчетом о работе вверенного ведомства в части выполнения Парижского (2015 года) соглашения по созданию при ООН очередного денежного фонда для… уменьшения выбросов в атмосферу двуокиси углерода (CO2), именуемого часто «углекислым газом».

Из того фонда (растрачиваемого с участием ООНовских бюрократов) группа финансистов и промышленников Запада намеревались оплачивать подконтрольное им производство новых видов машин и устройств (электромобилей, солнечных батарей, ветроэлектрогенераторов и т. п.), объявив это переходом к «экологичным» и «энергосберегающим» технологиям. Но новый Президент США Д. Трамп отозвал обязательства США финансировать такой проект не «рыночного» перераспределения денежных трат, чем сильно уменьшил доходы выгодополучателй этой «антикарбонатной» аферы технической революции.

А Гуттереш – за создание при его ведомстве «климатического» фонда, но в нынешней ситуации бессилен что-либо существенно изменить. Тем не менее, на саммите ему нужно было как-то приукрасить «климатические» достижения и он, как опытный бюрократ, подменил свой обещанный отчет – призывами и приписками «успехов». Частью этого отвлекающего маневра стало проведение там же двумя днями ранее «Молодежного саммита пор климату», где блистать доверили не молодым физикам, инженерам, финансистам, логистам и т. п., а малограмотной фанатке Г. Тумберг.

Правда, девочка-аутист (возможно испорченная «звездной» славой) плохо подготовилась к порученной роли и написанные ей речи тупо читала по бумажкам. Тем не менее ангажированные СМИ подавали эти речи, как «высшую мудрось» и глас «прогрессивной молодежи», выраженный накануне в ходе Skolstrejk. И на сайте ООН пришлось процитировать ряд неумных обвинений этой «совести мира». Так, малышка Грета возопила: «Нашему поколению придется как-то извлекать из атмосферы половину ваших выбросов в СО2, а технологий для этого практически нет. Нас не устраивает 50%, потому жить с этим придется нам».

Если бы эта школьница не прогуливала уроки биологии, то узнала бы, что не так всё страшно: технология «извлечения» углекислого газа есть, это – фотосинтез, производимый растениями, включая древесные леса. И чтобы вред климату уменьшить надо сохранять и приумножать эти «легкие» планеты, прекратив, например, изничтожение лесов в украинских Карпатах. Но западные политики от украинцев потребовали противоположного: обеспечить вывоз к ним браконьерски заготовляемой в Украине древесины.

Зато г-жа Меркель, выступая на «взрослом» саммите по климату пообещала перенаправить из бюджета ФРГ в формируемый фонд 54 млрд. евро. Схожее обязательство (на меньшую сумму) взял и премьер Нидерландов М. Рютте. Лишь премьер Новой Зеландии Д. Андерн предложила реальный вклад: дополнительно высадить в своей стране 1 миллиард деревьев, чтобы уменьшить «парниковые» выбросы углекислого и других газов.

Финансовую погоду делает Блумберг

Лукавый «социалист» А. Гуттереш выступал на саммите, как «ведущий» в сборе денег в «климатический» фонд.и тоже вынужден был прибегнуть к яркой полемике, возопив: «Мы сами загнали себя в яму. Для того, чтобы выбраться из нее, нужно перестать ее копать...».

Но серьезного познания реальных причин, появления «климатической ямы!» (в т. ч. нарушением водных течений Атлантики) ни этот функционер, ни заказчики саммита не ищут, подменив серьезное совещание о глобальной проблеме игрой в вымогательство денег для «правильных» инвесторов и промышленников. Координатором последних выступает М. Блумберг. Он в чинах специального посланника Генсека ООН по вопросам городов и изменения климата и Председателя Совета Группы лидеров по вопросам климата, тоже выступал на саммите, оперируя цифрами планов о закрытии промышленных производств в ряде подчиненных стран. Курируя ход сворачивания добычи угля в США (против чего возражает Д. Трамп), М. Блумберг тоже дал обещание:

«Самое главное, что мы можем сделать, это как можно быстрее отказаться от угля - и мы добиваемся прогресса. С тех пор как в 2011 году мы начали работу над проектом Beyond Coal, более половины угольных заводов Соединенных Штатов закрылись: 297 из 530. Скоро мы закроем все оставшиеся».

В этой реформе – одна из причин «климатического» спора среди политиков США. А посредством Skolstrejk одна из групп (оппонирующая с Д. Трампом) обеспечила себе экономию бюджетных трат на услуги NGO-активизма. При этом приём удался и, возможно, еще послужит для перенаправления личных нападок на нынешнего главу Белого Дома. Не зря же М. Блумберг иронизировал по поводу неучастия Д. Трампа в их саммите и активно проводит предвыборные поездки по США и содействовал проведению кастинга кандидатов от Демпартии по умению вещать в «климатической» теме, выводимой в ряд основных на грядущих перевыборах Президента США.