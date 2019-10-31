С кем вы, господин Зеленский? ВИДЕО

Киев, наконец, провел отведение войск в Золотом Луганской области. Это произошло на три недели позже запланированного срока. Но произошло.

Оговоренный в Минске шаг навстречу миру на Донбассе пытались срывать националисты, которые сначала устроили акции протеста в Киеве, а затем посетили Золотое, пообещав не дать отвести войска.

Кульминацией действа стал приезд на линию фронта Зеленского и его перебранка с активистами «Нацкорпуса». После чего отряд бывших «азовцев» был, по сути, заблокирован полицейским спецназом.

Страна с упоением обсуждает общение якобы военного с Верховным главнокомандующим, при этом «якобы военный» пытался словесными манипуляциями нарушать субординацию и ослаблять тем самым позицию президента. Президент это почувствовал, но не смог грамотно пресечь поползновения провокатора, чем дал повод порохоботствующему меньшинству поднять запланированный визг.

В связи с этим не могу не привести мнение адвоката и правозащитника Андрея Гожыго, бывшего активного евромайдановца, ставшего впоследствии критиком как самого майдана, так и режима Петра Порошенко: «…против Зеленского готовится майдан, майдан номер три. Как это происходит? В частности, совершаются действия, направленные на дискредитацию власти, или показывают, что её не боятся. А власть уступает. Вот смотрите: когда был Янукович, он взрастил нацистов. Закрывали глаза на то, как яичницу жарят на Вечном огне, как заливают его бетоном, на то, как памятники сносят, как избивают ветеранов…

Янукович заигрывал с нацистами, взращивал их, плюя в лицо своим избирателям. И когда настал «час Ч», когда националистические группы вышли на Майдан, то сторонники Януковича за него не вступились. Потому, что он их тоже достал, он их оскорблял таким поведением.

Теперь смотрите, что происходит с Зеленским. Вот эта «восьмипроцентная» группировка, которая против Зеленского, она его оскорбляет, заставляет его не выполнять свои предвыборные обещания. Оскорбляет людей, которые голосовали за Зеленского. И Зеленский за своего избирателя не вступается, а продолжает заигрывать, стелиться под националистов. Избиратель Зеленского теряет в него веру. И когда наступит «время Ч» и Зеленского будут свергать, то его сторонники уже за него не выйдут. Вот что, как мне кажется, готовится. А «Минск-2» – это такой лакмус, это проверка для Зеленского. Он спрашивал в Золотом, кто он. Так надо не спрашивать, а показывать действиями… а раз Зеленский спрашивает, кто он, то у него, вероятно, есть сомнения. То есть налицо явное намерение перевести протест из непопулярной темы продолжения войны в акции непосредственно против Владимира Зеленского. Путем расчеловечивания президента, как это было с Януковичем», – подчеркнул в своем интервью Андрей Гожый.

Тем более что в Украине подобные случаи уже имели место, Кравчук не досидел, амбиции Кучмы остаться при власти были пресечены первым майданом, не досидел Янукович… Потому, что приходя к власти на голосах Юго-Востока, надо защищать электорат, который тебя сделал президентом, а не заигрывать с маргинальными группировками.

Все эти марши восьмипроцентников, генерирующие «пассивную агрессию», призваны создать телевизионную картинку, вызывающую страх перед «толпами» воинственно настроенных протестующих. Пока Зеленский им уступает, идя пагубным путем предшественников, но у него еще есть время сменить путь.