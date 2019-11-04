Четыре дня в раю (Часть II)

Участвуя в культурной программе Чжэцзянского международного медиафорума сотрудничества и коммуникаций представителей СМИ дружественных городов, с восторгом осматривая достопримечательности и достижения трудовой, научной и культурной деятельности наших друзей – китайцев, невольно задавалась вопросом: «Почему им удаётся преобразовывать пространство и окружающую реальность настолько успешно, что создаётся ощущение, что всё это не рукотворно, а результат вмешательства каких-то высших сил, одним словом – рай на земле?»

Рецептура рая: следование этическим нормам и культурным принципам

Подсказку для себя обнаружила совершенно неожиданно в информационном сборнике о медиа-центре ZRTG, с чьим медийным и бизнес-опытом мы познакомились в ходе путешествия и чей умопомрачительный отель любезно принял гостей форума в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян.

Рискну напомнить для тех моих дорогих читателей, которые не знакомы с первой частью моей статьи, ZRTG – медиацентр провинции Чжэцзян с прекрасной технологической базой для производства медиаконтента на самом прогрессивном уровне, условиями управления бизнесом и поддержки талантов. Среди цифр и громких реляций можно прочитать: «У ZRTG есть ряд новых целей. Продвигаясь вперед, мы будем продолжать концентрироваться на главной задаче и служить общим интересам социально-экономического развития, а также строго придерживаться этических норм и культурных принципов. Мы по-прежнему привержены тому, чтобы брать на себя ответственность и относиться к ней серьезно». Можете ли вы себе представить, дорогие мои читатели, упоминание о «соблюдении этических норм и культурных принципов» в одном ряду с финансовыми задачами получения прибыли в бизнес-программе какой-нибудь украинской корпорации?!

Всем памятен знаменитый призыв Мао Цзэдуна, основателя Китайской народной республики: «Пусть цветут сто цветов, пусть соревнуются сто школ», предложенный в 1953 году в качестве рабочей плюралистической установки в исторических исследованиях, искусстве и науке. За 70 лет с момента своего основания, который отмечает Новый Китай в нынешнем году, давняя традиция обращения к этическим нормам и культурным принципам стала ключом к процветанию во всех областях общественной жизни этой замечательной страны.

Рецептура рая: серьёзное отношение к ответственности

А о «взятии на себя ответственности» из уст отечественных бизнесменов или политиков слышали?! Не то, чтобы кто-то из них предполагал «ответить»… Озвучивать тему ответственности, как чёрт ладана, боятся. Помните, как у нашего земляка и классика сатиры Михаила Жванецкого: «Не идет пока фраза: «Позвольте, я возьму на себя». А уж фраза: «Я вами руководил, я отвечу за все» – прямо колом в горле стоит. А такая: «Мне не дорого мое место, дорого наше дело» – получается только по частям».

У китайцев и в этом плане устойчивые традиции: неотвратимость наказания за воровство и коррупцию, как результат деятельности китайского государства, настолько отлажена, что в государственном бюджете аккумулируются средства на массу необходимых программ, и социальных, и производственных, и амбициозных – футуристических. Что уже говорить о самом необходимом – инфраструктуре, мостах, эстакадах, ЛЭП, строительстве дорог!

Без преувеличения могу утверждать, что строительство дорог в Китае – настоящее искусство, не менее совершенное и ритуальное, чем знаменитые чайная церемония или ткачество шёлка. Любое строительство, будь то многокилометровая эстакада, где работы ведутся сразу на всём протяжении одновременно, или точечное устранение аварийной течи в сетях под дорожным покрытием, начинается с обнесения объекта сборным, как в конструкторе LEGO, забором, затягиванием по периметру всем известной зелёной затеняющей пластиковой сеткой и установкой на каждом столбике сборного забора распылителя воды, чтобы никакая строительная пыль не разнеслась за пределы стройки. Само дорожное покрытие представляет из себя многослойный «пирог», в котором на слой гравия кладётся сетка из металлической арматуры и заливается бетоном, а поверху – полимерным асфальтом. Дороги, ровные как стекло, прокладываются по такой технологии даже в сельской местности. Любо-дорого по таким дорогам ездить!

Рецептура рая: стабильность и прогресс на основе традиций

В бизнес-программе медиакорпорации ZRTG я вычитала ещё одну установку, которую следовало бы взять украинцам на вооружение: «Мы стремимся пробить новую почву и добиться прогресса, опираясь на традиции и обеспечивая при этом стабильность».

В рамках культурной программы Чжэцзянского международного медиафорума сотрудничества и коммуникаций представителей СМИ дружественных городов мы познакомились с двумя футуристическими объектами – Городом Мечты и Городом Искусственного интеллекта.

Раскинувшийся на площади

3 кв. километра, Dream Town (Город Мечты) был построен в Ханчжоу в августе 2014 года как научно-технический парк. За пять лет он превратился в интернет-центр мирового класса для предпринимателей с новой моделью производственного пространства, новой точкой роста информационной экономики, новой парадигмой самобытного города и обновленной версией идиллического города (я же называла раем, а некоторые из вас не верили!). В настоящее время центр объединяет Angel Village (интернет-деревню), Предпринимательский рынок и Startup Street (Улицу стартапов). Все эти проекты были завершены и введены в эксплуатацию и приносят пользу народному хозяйству Китая.

Для нас последний аспект наиболее важен. С горечью приходится признавать, что за последнее время люди, пришедшие на государственные должности в Украине из различного рода бизнес-структур, жонглируя понятиями «диджитализация», «хаб», «воркшоп», «интернет-пространство», «драфт» и не делая при этом ничего для развития производства, девальвируют смысл этих понятий и содержание, которое должно было бы быть реализовано. Думаю, у каждого украинца они уже вызывают раздражение, тем более что всем им, при желании, можно найти перевод на понятный для большинства жителей язык. Если в Украине безработица, то как биржу труда не обзови – «службой занятости», «агентством по трудоустройству», «ярмаркой вакансий» или «воркшопом», квалифицированные рабочие места не появятся.

Сейчас, дорогие мои читатели, я постараюсь на замечательном китайском примере объяснить, какую пользу приносит технопарк. Грубо говоря, это аналог позднесоветского НПО – научно-производственного объединения, где результаты научных исследований пытаются внедрить в производство. На современном уровне сюда можно добавить все возможности программного обеспечения: роботизацию, дроны, создание виртуальной/дополненной реальности, проектирование и разработку чипов нового поколения, основанных на интенсивной организации большого числа данных, облачных вычислениях.

В Городе Мечты построена старинная китайская улица из домов с деревянным резным декором по фасаду, на ставнях, на консолях с оленями и драконами, подпирающих бордюры. Специальными технологиями дерево искусно состарено, а резьба настолько филигранна, что возникают вопросы, где можно набрать на работу такое количество искусных резчиков, чьё мастерство постепенно забывается и секреты его остаются в глубине веков. Дома оснащены современной инфраструктурой и напичканы бытовой техникой. Технологии, с помощью которых построены эти старинные дома, – самые прогрессивные, и даже резьба и декор выполнены 3-D фрезером. Рядом построены футуристические дома в стиле хайтек или минимализм (в народе именуемые – с комфортом лаборатории). Китайцам предлагается выбрать дом для проживания по собственному усмотрению, с опорой на традиции и использованием прогрессивных технологий или без опоры на традиции. А какой домик выбрали бы вы, мои дорогие?

На подобный способ бережного, интеллигентного, я бы сказала, сохранения традиций общее государственное финансирование составило 11,025 млрд юаней (1,5 млрд долл.). Собственные финансовые учреждения Города Мечты собрали до 1409 млрд юаней (200 млн долл.), а капитал, которым он управлял, достиг 299,4 млрд юаней (42 млрд долл.). Было проведено около 1600 мероприятий по инновациям и предпринимательству, а количество участников составило около 212000 человек.

Потусторонние силы в раю: искусственный интеллект

По статистике, каждый пятый украинец считает искусственный интеллект угрозой человечеству. А вот китайцы уже его используют! Осознавая возможность сближения новой технологической революции и промышленной революции, а также появления третьей волны глобального искусственного интеллекта, китайское правительство построило в 2017 году в Ханчжоу ещё одну точку роста информационной экономики, замечательный образчик разработки и внедрения «диджитализации» в любые области общественной жизни и производства – Город Искусственного интеллекта. Чтобы вас, дорогие мои читатели, не утомлять скучными цифрами и специальными терминами, приведу пример, чем занимаются учёные этого города.

Благодаря их разработкам на огромный экран возле любого строящегося объекта выводится ежедневно обновляемая информация о том, что сделано или построено за сегодняшний день. Например, застройщики многоквартирного дома могут, как в 3-D мультфильме, наблюдать и оценивать уровень готовности их квартиры к окончанию строительства. Скорость передачи обновлённой информации происходит в режиме 5-G. Вот так служит искусственный интеллект, если не только говорить о нём.

Китай готов стать генератором искусственного интеллекта, потому что у страны есть четко определенная национальная стратегия, исходящая от китайского руководства, которая открывает поток инвестиций на исследование искусственного интеллекта, развитие и запуск проектов. По данным отчета CB Insights, 48% глобальных инвестиций в проекты на основе искусственного интеллекта в 2017 году направлены в китайские проекты. В США этот показатель равен 38%. Реальный проект внедрения искусственного интеллекта в Китае в данный момент – умные дороги для умных автомобилей (без водителя или на автопилоте).

Продолжение следует