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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Президент Франции заявил о "смерти мозга" НАТО

Категория: Новости / Политика

Президент Франции заявил о "смерти мозга" НАТО

Президент Франции Эммануель Макрон заявляет, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, сравнив это со "смертью мозга". Об этом он заявил в четверг, 7 ноября, в интервью журналу The Economist, передает Корреспондент.net.

То, что мы сейчас наблюдаем, - это смерть мозга НАТО. У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу. Мы видим несогласованные агрессивные действия со стороны еще одного члена НАТО, Турции, в зоне наших интересов,
- заявил он.

Макрон также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".

Кроме того, французский президент заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей европейских стран.



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