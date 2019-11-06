Президент Франции заявил о "смерти мозга" НАТО

Президент Франции Эммануель Макрон заявляет, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, сравнив это со "смертью мозга". Об этом он заявил в четверг, 7 ноября, в интервью журналу The Economist, передает Корреспондент.net.
Макрон также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".
Кроме того, французский президент заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей европейских стран.