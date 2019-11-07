В Международном валютном фонде призвали Украину уменьшить роль государства и олигархов в экономике

В Международном валютном фонде заявили, что Украине необходимо уменьшить роль государства и олигархов в экономике. Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне, сообщается в пресс-релизе на сайте МВФ.

"Мы думаем, что Украине нужно достичь успеха в ряде структурных реформ. Опять же важно улучшить управление и борьбу с коррупцией, а также уменьшить роль государства и олигархов, параллельно проводя фискальную и монетарную политики, направленные на достижение макроэкономической стабильности", - сообщил Райс.

В частности, представитель МВФ отметил, что переговоры с Украиной по новой программе продолжаются и "нет ничего удивительного в том, что они продолжаются так долго".

Как сообщалось, первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир посещал офис олигарха Игоря Коломойского на служебном автомобиле Госуправления делами.

Напомним, 16 октября сообщалось, что украинская делегация с представителями Нацбанка Украины и Министерства финансов отправилась в Вашингтон на переговоры с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

Правительство ведет переговоры относительно новой кредитной программы МВФ, которая заменит резервное соглашение на 3,9 млрд долларов, срок действия которого завершается в начале января.

Источник: 112.ua