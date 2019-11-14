Одесса: неделя за неделей

Великому педагогу посвящается

С 14 по 18 ноября в Одесской специализированной школе-интернате им. профессора П.С. Столярского пройдет международный фестиваль «Дни памяти Петра Соломоновича Столярского». В этом году фестиваль расширил границы, включив в свою программу творческие учебные заведения Одессы, Константиновки и Кишинева.

14 ноября в 14 часов в школе-интернате им. П. С. Столярского состоится конференция «Развитие Одесской пианистической школы в 1930-1950 гг.».

А в 16 часов юные музыканты городских музыкальных школ города и Детской школы искусств № 4 примут участие в концерте в камерном зале школы.

17 ноября с 11.00 до 13.00 – День открытых дверей.

18 ноября в 13 часов состоится Гала-концерт ко дню рождения П.С. Столярского.

В кругу друзей

В четверг, 14 ноября, во Всемирном клубе одесситов (ул. Маразлиевская, 7) пройдет музыкально-поэтический вечер «Одесса в творчестве поэтов и прозаиков XX века». В программе принимают участие: известный чтец Илья Змеев (Варшава), а также музыканты Алексей Семенищев и Валерий Чернис. Илья Змеев не первый раз приезжает в наш город. Чаще всего чтец и актер приезжает осенью. На вечере прозвучат рассказы Ивана Бунина, Веры Инбер, стихи и песни поэтов южно-русской школы.

Вход свободный.

Благотворительный взнос приветствуется.

«Эх, жизнь!..»

У тех, кому не удастся попасть на вечер в ВКО, есть еще один шанс. В пятницу, 15 ноября, в библиотеке им. М. Грушевского (ул. Троицкая, 49/51) состоятся Литературные чтения с участием Ильи Змеева и Алексея Семенищева. Библиотека Грушевского радушно предоставила свою площадку для встречи. Илья Змеев – известный чтец русской классики, а его фильмография насчитывает более 60 фильмов.

В этот раз будет представлена программа: «Эх, жизнь!..». В неё войдут произведения Антона Чехова, Василия Шукшина, Сергея Довлатова, Александра Галича.

Начало в 17 часов.

Прошло, но не забыто

В пятницу, 15 ноября, в Золотом зале Одесского литературного музея (ул. Ланжероновская, 2) состоится встреча с потомками знаменитых одесских кондитеров Крахмальниковых.

История семьи Крахмальниковых тесно вплетена в биографию города. Самая известная кондитерская фабрика Одессы началась в 1820 году с маленького кустарного производства выпечки. А спустя 80 лет Одесская кондитерская фирма «Братья Крахмальниковы» завоевывала золотые медали на выставках крупнейших столиц Европы.

Валентин Катаев в повести «Белеет парус одинокий» вспоминает не только шоколадки фирмы «Бр. Крахмальниковы», но шоколадные автоматы – чудеса техники того времени. И продавец шаров, так удачно вписавшийся в торт в сказке Юрия Олеши «Три толстяка», очевидно, навеян сладостями братьев Крахмальниковых.

Роскошные бонбоньерки с шоколадом, нежный мармелад, халва, пастила, рахат-лукум, монпансье, множество сортов мороженого– вся эта роскошь закончилась в годы гражданской войны. Фабрика была экспроприирована и стала носить имя Розы Люксембург. В советские времена конфеты «Белочка», «Кара-Кум», «Красный мак», «Раковые шейки», ириски, пирожные продавались в фирменном магазине «Золотой ключик» на Дерибасовской. Но ушло и это.

15 ноября одесситов ждёт встреча с потомками тех самых братьев Крахмальниковых, бежавших в Италию в 1919 году. Двадцать кузенов и кузин рода Крахмальниковых соберутся в Золотом зале Одесского литературного музея, чтобы рассказать об истории семьи.

Начало в 16 часов.

Вход свободный.

Полеты во сне и наяву

В субботу, 16 ноября, в Музее западного и восточного искусства (ул. Пушкинская, 9) состоится открытие выставки «Сказки о крыльях» Сергея Поляничко. Концепция выставки метафорична.

Сказки о крыльях – это некая исповедь о тайных и явных полетах во сне и наяву, раскрывающая внутренний мистический опыт, превращающийся в образы и символы. Художник повествует о крыльях как символе духа, преодоления, освобождения от оков телесности и бренности бытия. Это попытка заглянуть за черту реальности и взглянуть на себя и мир с высоты, с иного ракурса.

Художник Сергей Поляничко окончил Измаильский государственный университет, художественно-графический факультет. Участвовал в групповых выставках в Измаиле и в Одессе. Пишет в направлении неосимволизма и концептуальной живописи.

Открытие выставки в 16 часов.

Вход свободный в день открытия.

Выставка продлится до 1 декабря.

Приме посвящается…

В воскресенье, 17 ноября, в Одесском художественном музее состоится концерт «Опера – любовь моя…». Приглашает народная артистка Украины Галина Поливанова, отмечающая в этом году свой большой юбилей. В концерте принимают участие звезды оперного искусства Одессы: Лариса Зуенко, Татьяна Спасская, Наталья Шевченко. Начало в 12.00.

«Леди Джаз»

В среду, 20 ноября, известная ведущая джазовых концертов, конкурсов и международных фестивалей Елена Шевченко приглашает на юбилейный гала-концерт «Музыка в моей жизни», который состоится в Одесской филармонии (ул. Бунина, 15). «Леди Джаз» поздравляют:

джаз-оркестр Николая Голощапова – мелодиями свинга и джаз-рока;

струнный оркестр и дуэт Елены и Ивана Ергиевых – лирическими балладами и танго;

Олег Субботин – соло на саксофоне;

Роман Руссу – пьесами из репертуара Фрэнка Синатры;

Михаил Ксидо – импровизациями на кларнете;

струнный квартет, ансамбли саксофонистов и трубачей.

Джазовый пианист Алексей Петухов выступит в трио с симфо-джазовым оркестром.

Начало в 19 часов.

Помним…

В среду, 20 ноября, в Одесском академическом театре кукол (ул. Пастера, 15) состоится вечер памяти Бориса Зайденберга.

Борис Ильич Зайденберг (1929-2000) – выдающийся актер, режиссер, педагог, оставивший яркий след в истории одесского театра и отечественного кино. Сыграл в фильмах «Гадюка», «Освобождение», «Инспектор уголовного розыска», «Офицер запаса», «Приключения Тома Сойера» и других. В программе вечера – воспоминания коллег и друзей, отрывки из фильмов, выступления артистов одесских театров и специальный кукольный номер, посвященный памяти Бориса Зайденберга.

Начало в 18 часов.

Вход на вечер свободный. Количество мест ограничено. Предварительная запись по телефону 050 490 30 17.