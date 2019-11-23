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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Депутаты Одесского облсовета выступили против продажи земли

Категория: Новости / Политика

Депутаты Одесского облсовета выступили против продажи земли

Депутаты Одесского областного совета сегодня на сессии приняли обращение к президенту, правительству и Верховной Раде. Они выступили против «преждевременного открытия рынка земли, которое противоречит интересам Украины и украинцев».

Сессия оказалась внеочередной - ее и созвали ради принятия обращения. Около часа депутаты облсовета и нардеп Алексей Гончаренко критиковали идею продажи земли, указывая, что ее скупят иностранцы и украинцы останутся без своей земли.

Часть выступавших призывала реформировать законопроект так, чтобы только украинцы имели право скупать землю. За обращение проголосовали  66 депутатов.

 

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