Одесса: неделя за неделей

Лабиринты творчества

В галерее Artodessa (Летний театр Горсада) открылась новая выставка живописи одесского художника Игоря Варешкина «В лабиринтах времени».

Как и в пространственных лабиринтах, в лабиринтах времени путешественнику приходится нелегко. Продвижение в иные миры, которые пытается зафиксировать автор, Игорь Варешкин, риско ванно – и этим прекрасно.

Следить за формой, при этом не отождествляя ничто с ничем,– большое мастерство. Возможно, когда-то это была Вселенная, в которой сгустки разлетающейся материи превращаются в форму, распадаются и соединяются вновь. Возможно, мы усмотрим в этом и нечто апокалиптическое: цивилизация гибнет и возрождается – на новом, экзистенциальном уровне.

Время работы галереи: с 13.00 до 19.00.

Вход свободный.

«Мои дорогие далекие предки»

Мемориальный музей К. Паустовского (ул. Черноморская, 6) продолжает историко-литературную программу «Книжные прогулки Одессой». В четверг, 5 декабря, состоится презентация книги «Мои дорогие далекие предки». Автор – Елена Антонова, журналист, член одесской общины греков.

Книга содержит фактический материал, накопленный за несколько лет генеалогических исследований. Архивные документы, найденные автором, позволили открыть многие тайны семейного генеалогического дерева, выявить неизвестные ранее этнические корни: греческие купцы Мавроянни, польские шляхтичи Одляницки-Почобут, российские дворяне Яковлевы, донские казаки Лосевы. Невыдуманные истории жизни представителей этих семей, их друзей дают возможность почувствовать настоящий дух ушедшей эпохи.

Начало в 16 часов.

Вход свободный.

Невыдуманные истории

В День Вооруженных Сил Украины, в пятницу, 6 декабря, в Областной государственной универсальной библиотеке им. М. Грушевского (ул. Троицкая, 49/51) состоится презентация книги «А мама поймет ...» Крым-2014: невыдуманные истории.

Один из авторов – Леонид Матюхин (капитан первого ранга, офицер, военный журналист) расскажет свою историю, поделится воспоминаниями.

Презентация пройдет при поддержке департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации.

Начало в 17.30.

Вход свободный.

Скоро Новый год

В субботу, 7 декабря, в концертно-выставочном зале Одесского морского вокзала откроется 9-я Дипломатическая рождественская ярмарка.

«Самое интересное, что есть в жизни одесситов,– это возможность праздновать Новый год постепенно» – Михаил Жванецкий.

Действительно. в этом году празднования начинаются уже 7 декабря. Дипломатический корпус, аккредитованный в Одессе, предлагает окунуться в праздничную атмосферу Рождества. Во время благотворительной ярмарки можно будет попробовать традиционные блюда национальных кухонь, приобрести оригинальные сувениры и новогодние украшения, насладиться концертной программой с выступлениями народных коллективов разных стран.

В 2018 году Дипломатическую ярмарку посетили более 3000 человек. На собранные средства было приобретено оборудование для родильного дома №5.

Организаторы ярмарки – БФ «Корпорация монстров» при поддержке Одесской областной госадминистрации и Одесского горсовета.

Ярмарка работает с 10.00 до 19.00.

Вход свободный.

Рай на Земле

7 декабря в MGallery (Екатерининская площадь, 4/1) откроется выставка работ известного одесского скульптора Михаила Ревы «Возвращение в Эдем».

– Первую скульптуру создал Господь,– рассказывает Михаил Рева. – С тех пор образы меняются, но какие-то артефакты остаются, их просто видоизменяют. Каждый экспонат выставки объединяет человеческий облик с природными мотивами, апеллируя к античности. Ведь если ты начнешь пить из родника искусства, то найдешь опору, понимание вечности, глубину, искренность.

Гости и ценители искусства увидят произведения скульптуры и графики.

Начало в 19 часов.

Воспоминания о художнике

7 декабря в Музее современного искусства Одессы (ул. Леонтовича, 5) состоится презентация второго номера журнала, посвященного Леониду Войцехову (1955-2018 гг.) «Лёнчик». Мифы и наследие.

Леонид Войцехов – художник, концептуалист и мифотворец. Презентация пройдет в форме дискуссии о том, как воспринимать творческое наследие автора и мифы вокруг него.

Участники дискуссии: журналистка и писательница Лариса Осипенко, музыкант, соавтор короткометражного фильма о Леониде Войцехове и книги рассказов об одесской богеме «Всё вот это вот» Александр Топилов и заведующий научным отделом Одесского художественного музея Кирилл Липатов.

Начало в 17 часов.

Вход свободный.

На заметку журналистам

Во вторник, 10 декабря, отмечается Международный день прав человека.

В этот день в коворкинге 4City (ул. Канатная, 27/1) в рамках открытия XVI международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA состоится показ фильма Ганса Пула «Bellingcat: Правда в мире постправды». Этот фильм изучает возможности работы с открытыми источниками, погружая зрителей в мир «гражданских журналистских расследований», которые ведет Bellingcat. Команда Bellingcat расследует резонансные дела (от катастрофы MH17 до отравления российского шпиона в Великобритании), ища правду и борясь за журналистскую честность во времена фейковых новостей и противоречивых фактов.

Ганс Пул – голландский режиссер и кинооператор, сочетающий журналистский подход с интеллектуальной глубиной. Он мастерски раскрывает сложные темы простым языком кино.

Начало в 19 часов.

Вход свободный.

Было – не было…

В среду, 11 декабря, в Одесской национальной научной библиотеке (ул. Пастера, 13) состоится презентация монографии «Измаил и его фортификация (по источникам ХV1-X1X веков». Ее авторы – одесский историк и археолог Андрей Красножон и профессор Мехмет Тютюнжи (Нидерланды). Здесь будут обсуждаться спорные вопросы топонимики и истории османского Измаила.

Презентация организована отделом международных проектов ОННБ.

Начало в 15 часов.

Права человека

11 декабря в рамках XVI международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA в ТЭО/театральное пространство (Военный спуск, 18) состоится показ фильма Сенки Доманович «Оккупированный кинотеатр». Это картина о протесте молодых активистов после приватизации кинотеатра «Звезда» в Белграде (Сербия). Протестная деятельность объединила различные общественные группы вокруг общей цели – изменить реальность, в которой они живут. Однако представления активистов об этой новой реальности оказались очень разными.

Сенка Доманович – сербский кинорежиссер и политическая активистка, участвовала в проектах различных общественных организаций в Сербии и за рубежом.

Начало в 19 часов.

Вход свободный.