Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики

Вчера в Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова открылась фотовыставка, посвященная 70-летию со Дня создания Китайской народной республики.

Во время открытия выставки перед многочисленными присутствующими выступила исполняющая обязанности Генерального Консула КНР в Одессе госпожа Чень Юйжун.



«Уважаемый ректор! Уважаемый проректор! Уважаемые студенты и преподаватели, дорогие друзья!

Этой осенью Китайской Народной Республике исполнилось 70 лет. Именно 1-го октября 1949 года основатель Нового Китая Мао Цзэдун объявил о создании КНР. Образование КНР имеет гигантское историческое значение не только для китайской нации, которая наконец-то попрощалась с бедным и слабым Китаем, но и для всего мира.





Первого октября сего года на площади Тяньаньмэнь, в Пекине, прошли официальное совещание, торжественный парад и праздничное шествие. Это был очень радостный день для всех нас, день, в который мы смогли отпраздновать 70-летие образования КНР и отметить значительные успехи и прогресс Китая за эти самые 70 лет.

Действительно, за прошедшие 70 лет новый Китай достиг значительных успехов в экономическом развитии, в сокращении масштабов нищеты. Сегодня Китай стал второй экономикой мира, двигателем экономического развития в мире. Уровень его вклада в мировую экономику превышает 30%.

По словам председателя Си Цзиньпина, за 70 лет Китай совершил три скачка: встал на ноги, разбогател и окреп. Сильное руководство Коммунистической партии Китая является основной причиной блестящих достижений Нового Китая, не последнюю роль в этом играет и настойчивое желание придерживаться пути социализма с китайской спецификой.



Социализм с китайской спецификой вошёл сегодня в новую эпоху, он выступает гарантией того, что Китай ждёт светлое будущее, это будет великим чудом в истории человечества. Именно сейчас китайский народ вышел на широкий путь воплощения в жизнь своей заветной мечты - великого возрождения китайской нации.

В своей речи председатель Си Цзиньпин сказал замечательные слова: «70 лет — это мимолетный момент для истории человечества, но для китайского народа это были 70 лет эпохальных изменений. Китайская нация прошла через огромные изменения и теперь готова принять блестящие перспективы национального обновления».



Мы знаем, что среди жителей Украины есть огромный интерес к Китаю, к его замечательным результатам экономического развития и также к успешному управлению Коммунистической партии Китая, одесский регион не является исключением. И Китай, и Украина прилагают много усилий для укрепления традиционной дружбы народов двух стран и взаимовыгодного сотрудничества в рамках «Одного пояса одного пути». Наша сегодняшняя выставка направлена на ознакомление большего числа студентов с необычным путём Китая, пройденным за 70 лет, и всемирно известными достижениями за 40 лет с момента введения политики реформ и открытости Китая.



Фотовыставка, посвященная 70-летию образования Китайской Народной Республики, получила большой интерес среди одесситов.

Фотовыставка проходила в Одесском морском университете, Одесском региональном институте государственного управления и в Одесском городском совете. Мы получили письма благодарности за проведение нашей выставки, потому что она способствовала расширению представлений о истории Китая, китайской нации, познакомила большое количество людей с успехами Китая, которые он сумел достичь за эти 70 лет.





Открытие выставки в Одесском национальном университете имени Мечникова – последняя, четвёртая, остановка в Одессе. Мы знаем, что в вашем университете студенты изучают китайский язык. Для них наша выставка будет особенно интересной, поскольку они уже имеют довольно большое представление о языке и культуре Китая, но сегодня они смогут пополнить свои знания и расширить свой кругозор.



Я от имени Генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе хочу поблагодарить вас, господин Коваль, за поддержку в организации и проведении нашей выставки, также хочу поблагодарить весь замечательный коллектив Одесского национального университета имени Мечникова»,

«Уважаемый ректор! Уважаемый проректор! Уважаемые студенты и преподаватели, дорогие друзья!Этой осенью Китайской Народной Республике исполнилось 70 лет. Именно 1-го октября 1949 года основатель Нового Китая Мао Цзэдун объявил о создании КНР. Образование КНР имеет гигантское историческое значение не только для китайской нации, которая наконец-то попрощалась с бедным и слабым Китаем, но и для всего мира.Первого октября сего года на площади Тяньаньмэнь, в Пекине, прошли официальное совещание, торжественный парад и праздничное шествие. Это был очень радостный день для всех нас, день, в который мы смогли отпраздновать 70-летие образования КНР и отметить значительные успехи и прогресс Китая за эти самые 70 лет.Действительно, за прошедшие 70 лет новый Китай достиг значительных успехов в экономическом развитии, в сокращении масштабов нищеты. Сегодня Китай стал второй экономикой мира, двигателем экономического развития в мире. Уровень его вклада в мировую экономику превышает 30%.По словам председателя Си Цзиньпина, за 70 лет Китай совершил три скачка: встал на ноги, разбогател и окреп. Сильное руководство Коммунистической партии Китая является основной причиной блестящих достижений Нового Китая, не последнюю роль в этом играет и настойчивое желание придерживаться пути социализма с китайской спецификой.Социализм с китайской спецификой вошёл сегодня в новую эпоху, он выступает гарантией того, что Китай ждёт светлое будущее, это будет великим чудом в истории человечества. Именно сейчас китайский народ вышел на широкий путь воплощения в жизнь своей заветной мечты - великого возрождения китайской нации.В своей речи председатель Си Цзиньпин сказал замечательные слова: «70 лет — это мимолетный момент для истории человечества, но для китайского народа это были 70 лет эпохальных изменений. Китайская нация прошла через огромные изменения и теперь готова принять блестящие перспективы национального обновления».Мы знаем, что среди жителей Украины есть огромный интерес к Китаю, к его замечательным результатам экономического развития и также к успешному управлению Коммунистической партии Китая, одесский регион не является исключением. И Китай, и Украина прилагают много усилий для укрепления традиционной дружбы народов двух стран и взаимовыгодного сотрудничества в рамках «Одного пояса одного пути». Наша сегодняшняя выставка направлена на ознакомление большего числа студентов с необычным путём Китая, пройденным за 70 лет, и всемирно известными достижениями за 40 лет с момента введения политики реформ и открытости Китая.Фотовыставка, посвященная 70-летию образования Китайской Народной Республики, получила большой интерес среди одесситов.Фотовыставка проходила в Одесском морском университете, Одесском региональном институте государственного управления и в Одесском городском совете. Мы получили письма благодарности за проведение нашей выставки, потому что она способствовала расширению представлений о истории Китая, китайской нации, познакомила большое количество людей с успехами Китая, которые он сумел достичь за эти 70 лет.Открытие выставки в Одесском национальном университете имени Мечникова – последняя, четвёртая, остановка в Одессе. Мы знаем, что в вашем университете студенты изучают китайский язык. Для них наша выставка будет особенно интересной, поскольку они уже имеют довольно большое представление о языке и культуре Китая, но сегодня они смогут пополнить свои знания и расширить свой кругозор.Я от имени Генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе хочу поблагодарить вас, господин Коваль, за поддержку в организации и проведении нашей выставки, также хочу поблагодарить весь замечательный коллектив Одесского национального университета имени Мечникова»,

- отметила госпожа Чень Юйжун.

Посетители с интересом осмотрели представленные фотоматериалы и живо обсуждали пояснительные тексты к ним. По общему мнению, выставка оказалась информативной и открыла глаза зрителей на доселе еще не ведомые грани современной истории Китая.

Фотовыставку посетил ректор вуза Игорь Николаевич Коваль, который выразил восхищение, прорывом, что за 70 лет совершила Китайская народная республика в экономическом, социальном и культурном плане.

«Уверен, что наши страны смогут осуществить взаимовыгодное сотрудничество не только в культурной и образовательной сферах, но и в деле строительства общего прекрасного будущего для наших детей и внуков»

, - подчеркнул Игорь Коваль