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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики

Категория: Новости / Культура и искусство

Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики

Вчера в Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова открылась фотовыставка, посвященная 70-летию со Дня создания Китайской народной республики. 

      Во время открытия выставки перед многочисленными присутствующими выступила исполняющая обязанности Генерального Консула КНР в Одессе госпожа Чень Юйжун.  


«Уважаемый ректор! Уважаемый проректор! Уважаемые студенты и преподаватели, дорогие друзья! 
Этой осенью Китайской Народной Республике исполнилось 70 лет. Именно 1-го октября 1949 года основатель Нового Китая Мао Цзэдун объявил о создании КНР. Образование КНР имеет гигантское историческое значение не только для китайской нации, которая наконец-то попрощалась с бедным и слабым Китаем, но и для всего мира.
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
 
Первого октября сего года на площади Тяньаньмэнь, в Пекине, прошли официальное совещание, торжественный парад и праздничное шествие. Это был очень радостный день для всех нас, день, в который мы смогли отпраздновать 70-летие образования КНР и отметить значительные успехи и прогресс Китая за эти самые 70 лет.
Действительно, за прошедшие 70 лет новый Китай достиг значительных успехов в экономическом развитии, в сокращении масштабов нищеты. Сегодня Китай стал второй экономикой мира, двигателем экономического развития в мире. Уровень его вклада в мировую экономику превышает 30%.
 По словам председателя Си Цзиньпина, за 70 лет Китай совершил три скачка: встал на ноги, разбогател и окреп. Сильное руководство Коммунистической партии Китая является основной причиной блестящих достижений Нового Китая, не последнюю роль в этом играет и настойчивое желание придерживаться пути социализма с китайской спецификой.
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Социализм с китайской спецификой вошёл сегодня в новую эпоху, он выступает гарантией того, что Китай ждёт светлое будущее, это будет великим чудом в истории человечества. Именно сейчас китайский народ вышел на широкий путь воплощения в жизнь своей заветной мечты - великого возрождения китайской нации.
В своей речи председатель Си Цзиньпин сказал замечательные слова: «70 лет — это мимолетный момент для истории человечества, но для китайского народа это были 70 лет эпохальных изменений. Китайская нация прошла через огромные изменения и теперь готова принять блестящие перспективы национального обновления».
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Мы знаем, что среди жителей Украины есть огромный интерес к Китаю, к его замечательным результатам экономического развития и также к успешному управлению Коммунистической партии Китая, одесский регион не является исключением. И Китай, и Украина прилагают много усилий для укрепления традиционной дружбы народов двух стран и взаимовыгодного сотрудничества в рамках «Одного пояса одного пути». Наша сегодняшняя выставка направлена на ознакомление большего числа студентов с необычным путём Китая, пройденным за 70 лет, и всемирно известными достижениями за 40 лет с момента введения политики реформ и открытости Китая.
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
 Фотовыставка, посвященная 70-летию образования Китайской Народной Республики, получила большой интерес среди одесситов.
Фотовыставка проходила в Одесском морском университете, Одесском региональном институте государственного управления и в Одесском городском совете. Мы получили письма благодарности за проведение нашей выставки, потому что она способствовала расширению представлений о истории Китая, китайской нации, познакомила большое количество людей с успехами Китая, которые он сумел достичь за эти 70 лет.
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
 
Открытие выставки в Одесском национальном университете имени Мечникова – последняя, четвёртая, остановка в Одессе. Мы знаем, что в вашем университете студенты изучают китайский язык. Для них наша выставка будет особенно интересной, поскольку они уже имеют довольно большое представление о языке и культуре Китая, но сегодня они смогут пополнить свои знания и расширить свой кругозор.
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Я от имени Генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе хочу поблагодарить вас, господин Коваль, за поддержку в организации и проведении нашей выставки, также хочу поблагодарить весь замечательный коллектив Одесского национального университета имени Мечникова»,
 - отметила госпожа Чень Юйжун.

Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики

Посетители с интересом осмотрели представленные фотоматериалы и живо обсуждали пояснительные тексты к ним.  По общему мнению, выставка оказалась информативной и открыла глаза зрителей на доселе еще не ведомые грани современной истории Китая.

Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики

Фотовыставку посетил ректор вуза Игорь Николаевич Коваль, который выразил восхищение, прорывом, что за 70 лет совершила Китайская народная республика в экономическом, социальном и культурном плане.

«Уверен, что наши страны смогут осуществить взаимовыгодное сотрудничество не только в культурной и образовательной сферах, но и в деле строительства общего прекрасного будущего для наших детей и внуков»
, - подчеркнул Игорь Коваль

Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики

 

Галерея

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Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
Завершение тура фотовыставки, посвященной 70-летию со Дня создания Китайской народной республики
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