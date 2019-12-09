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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Студенты, учившиеся в сгоревших классах экономического колледжа, вышли на учебу: их перевели в другие корпуса

Категория: Новости / Наука и образование

Студенты, учившиеся в сгоревших классах экономического колледжа, вышли на учебу: их перевели в другие корпуса

Студенты колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса сегодня впервые после ужасной трагедии вышли на занятия. Их группы с Троицкой, 25 разместили в других корпусах учебного заведения.
Преподаватели отмечают, что все дети до сих пор остаются в шоковом состоянии. Некоторые из тех, кто смог выбраться из горящего здания, из-за стресса пока не могут вернуться к учебе, поэтому со студентами работают психологи.

"На Троицкой у нас находилось 14 аудиторий. Все группы, это 176 студентов, мы перевели в другие корпуса. Группы пока не полные. Не все дети есть на занятиях, две девочки еще находятся в больнице. Но 70% пришли на пары, так что явка хорошая. Общее психологическое состояние, конечно, подавленное. У нас работают психологи, сейчас вот на большом перерыве к нам приглашена группа психологов и наш психолог. Мы всем объявили – если кому-то нужно индивидуально поговорить с психологом, чтобы не стеснялись",
 – сообщила Галина Чепиль, заместитель директора колледжа по учебно-воспитательной работе.
В частности, сейчас студенты занимаются в корпусе на улице Героев Крут.


Источник: УСИ



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