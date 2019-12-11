Обвинения Руслана Тарпана в создании ОПГ более чем абсурдны, - адвокат

Обвинения прокуратуры в создании организованной преступной группировки одесским бизнесменом Русланом Тарпаном и совершении хищений в особо крупных размерах при строительстве Глубоководного выпуска более чем абсурдны. Таков вывод из интервью адвоката бизнесмена Александра Зубрицкого, которое он дал изданию ИВАСИ.

Как следует из слов адвоката, за все годы строительства Глубоководного выпуска ни в одном из бюджетов (государственном, областном, городском) деньги на реализацию проекта не закладывались.

«Изначально в Кабмине было решено, что его финансирование будет осуществляться из Государственного стабилизационного фонда по «остаточному» принципу. Как известно, в Стабфонд Государство направляет денежные резервы для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или происшествий». То есть, подчеркнул Александр Зубрицкий, если на конец года в Стабфонде оставались деньги, то их направляли на погашение задолженности по строительству Глубоководного выпуска. «В случае отсутствия таковых — они и не выделялись», - уточнил он.

«Еще раз подумайте: Государство говорит, постройте мне подводный трубопровод для сброса канализационных стоков на 4 км в море, и я заплачу за это 575 млн грн. Коммерсант построил все, что требовалось государству. Государство рассчиталось с ним частично в сумме 370 млн. грн. Скажите, что тут и кто похитил? – спрашивает адвокат. Более того, Руслан Тарпан объявляется организатором ОПГ, а сотрудники УКСа Одесской государственной администрации – ее членами с разными функциями и «ролями». Но, действиями любого чиновника руководит не предприниматель, а руководитель этого чиновника. Действиями руководителей этих чиновников руководят министры, а министрами - Премьер-министр. Далее, деньги на это строительство выделялись разными частями в разный период времени и по разным правительственным программам. То есть, в процессе выделения денег на строительство было задействовано очень больше количество чиновников и контролирующих органов. Исходя из логики следствия получается, что, наверное, Тарпан всех их включил в свое ОПГ?», - иронизирует Александр Зубрицкий.

«Со всей ответственностью хочу заявить, что Тарпан ни с кем, ни в какой сговор не вступал, никаких документов не подписывал. На сегодняшний день нет никаких показаний, ни свидетелей, ни подозреваемых, которые бы подтверждали «сказки» о существовании преступной группы для разворовывания бюджетных денежных средств», - акцентирует адвокат.

Напомним, речь идет о реализации проекта «Глубоководный выпуск очищенных сточных вод от СБО «Северная», задачами которого является полное прекращение сброса очищенных канализационных вод в Хаджибейский лиман, спасение экосистемы Одесского залива, повышение рекреационного значения побережья и минимизация заболеваний населения инфекционными болезнями. На сегодняшний день готовность Глубоководного выпуска составляет 95%.

Генподрядчиком строительства было ООО «Ремерцентр», входящее в состав инвестиционно-строительной холдинговой компании, основателем которой является одесский бизнесмен Руслан Тарпан.

По оценке адвоката Александра Зубрицкого уголовное производство в отношении Руслана Тарпана заказное с единственной целью создания условий для завладения имуществом как бизнесмена, так и предприятия, которое было генподрядчиком строительства и в соответствии с решением Верховного Суда Украины взыскало долг по результатам работы.