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  • Дата: Сегодня, 12:22
Сегодня, 12:22

Обвинения Руслана Тарпана в создании ОПГ более чем абсурдны, - адвокат

Категория: Новости

Обвинения Руслана Тарпана в создании ОПГ более чем абсурдны, - адвокат

Обвинения прокуратуры в создании организованной преступной группировки одесским бизнесменом Русланом Тарпаном и совершении хищений в особо крупных размерах при строительстве Глубоководного выпуска более чем абсурдны. Таков вывод из интервью адвоката бизнесмена Александра Зубрицкого, которое он дал изданию ИВАСИ.

Обвинения Руслана Тарпана в создании ОПГ более чем абсурдны, - адвокат

Как следует из слов адвоката, за все годы строительства Глубоководного выпуска ни в одном из бюджетов (государственном, областном, городском) деньги на реализацию проекта не закладывались.

«Изначально в Кабмине было решено, что его финансирование будет осуществляться из Государственного стабилизационного фонда по «остаточному» принципу. Как известно, в Стабфонд Государство направляет денежные резервы для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или происшествий». То есть, подчеркнул Александр Зубрицкий, если на конец года в Стабфонде оставались деньги, то их направляли на погашение задолженности по строительству Глубоководного выпуска. «В случае отсутствия таковых — они и не выделялись», - уточнил он.

«Еще раз подумайте: Государство говорит, постройте мне подводный трубопровод для сброса канализационных стоков на 4 км в море, и я заплачу за это 575 млн грн. Коммерсант построил все, что требовалось государству. Государство рассчиталось с ним частично в сумме 370 млн. грн. Скажите, что тут и кто похитил? – спрашивает адвокат. Более того, Руслан Тарпан объявляется организатором ОПГ, а сотрудники УКСа Одесской государственной администрации – ее членами с разными функциями и «ролями». Но, действиями любого чиновника руководит не предприниматель, а руководитель этого чиновника. Действиями руководителей этих чиновников руководят министры, а министрами - Премьер-министр. Далее, деньги на это строительство выделялись разными частями в разный период времени и по разным правительственным программам. То есть, в процессе выделения денег на строительство было задействовано очень больше количество чиновников и контролирующих органов. Исходя из логики следствия получается, что, наверное, Тарпан всех их включил в свое ОПГ?», - иронизирует Александр Зубрицкий.

«Со всей ответственностью хочу заявить, что Тарпан ни с кем, ни в какой сговор не вступал, никаких документов не подписывал. На сегодняшний день нет никаких показаний, ни свидетелей, ни подозреваемых, которые бы подтверждали «сказки» о существовании преступной группы для разворовывания бюджетных денежных средств», -  акцентирует адвокат.

Напомним, речь идет о реализации проекта «Глубоководный выпуск очищенных сточных вод от СБО «Северная», задачами которого является полное прекращение сброса очищенных канализационных вод в Хаджибейский лиман, спасение экосистемы Одесского залива, повышение рекреационного значения побережья и минимизация заболеваний населения инфекционными болезнями. На сегодняшний день готовность Глубоководного выпуска составляет 95%.

Обвинения Руслана Тарпана в создании ОПГ более чем абсурдны, - адвокат

Генподрядчиком строительства было ООО «Ремерцентр», входящее в состав инвестиционно-строительной холдинговой компании, основателем которой является одесский бизнесмен Руслан Тарпан.

По оценке адвоката Александра Зубрицкого уголовное производство в отношении Руслана  Тарпана заказное с единственной целью создания условий для завладения имуществом как бизнесмена, так и предприятия, которое было генподрядчиком строительства и в соответствии с решением Верховного Суда Украины взыскало долг по результатам работы.



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