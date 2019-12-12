Высмеял Грету и обругал демократов: Трамп побил собственный рекорд по количеству твитов за один день

Президент США Дональд Трамп в четверг, 12 декабря, установил личный рекорд по использованию Twitter за один день после вступления в должность, опубликовав свыше 120 твитов или ретвитов за 24 часа.

В целом, по подсчетам американского издания The Hill, президент США отправил 123 сообщения, что превышает его предыдущий рекорд в 105 твитов, установленный лишь несколькими днями ранее.

Большинство твитов Трамп прислал утром, когда он перепостил десятки сообщений республиканцев, критиковавших слушания дела об импичменте в юридическом комитете Палаты представителей США. Собственные твиты Трампа в течение всего дня начались и завершились критикой демократов.

В, пожалуй, самом заметном сообщении дня американский лидер высмеял 16-летнюю эко-активистку Грету Тунберг, которую журнал "Time" назвал "человеком года". "Так смешно", - написал Трамп об этом решении. "Грета должна работать над своей проблемой управления гневом, а затем пойти на старый добрый фильм с другом! Остынь Грета, остынь!".

Также Трамп сообщил, что США и Китай "очень близки" к торговой сделке и поздравил Бориса Джонсона с победой его партии на выборах в британский парламент.

У президента США было несколько пунктов в его публичном расписании дня. Он выступал на саммите в Белом доме на поддержку реформы оплачиваемого семейного отпуска и ухода за детьми; после полудня встречался с топ-советниками по торговле; а вечером принимал республиканцев на балу в Конгрессе.

Напомним, Федеральный апелляционный суд города Нью-Йорк постановил, что Суд запретил Трампу блокировать подписчиков в Twitter за критику

президент США Дональд Трамп не может блокировать подписчиков в социальной сети Twitter из-за критики. Решение суда подтвердило решение предыдущей инстанции о том, что Трамп нарушил Первую поправку, когда он блокировал отдельных пользователей, которые критиковали его или его политику.

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