 
Информация к новости
  • Просмотров: 72
  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Высмеял Грету и обругал демократов: Трамп побил собственный рекорд по количеству твитов за один день

Категория: Новости / Политика

Высмеял Грету и обругал демократов: Трамп побил собственный рекорд по количеству твитов за один день

 Президент США Дональд Трамп в четверг, 12 декабря, установил личный рекорд по использованию Twitter за один день после вступления в должность, опубликовав свыше 120 твитов или ретвитов за 24 часа.

В целом, по подсчетам американского издания The Hill, президент США отправил 123 сообщения, что превышает его предыдущий рекорд в 105 твитов, установленный лишь несколькими днями ранее.

Большинство твитов Трамп прислал утром, когда он перепостил десятки сообщений республиканцев, критиковавших слушания дела об импичменте в юридическом комитете Палаты представителей США. Собственные твиты Трампа в течение всего дня начались и завершились критикой демократов.

В, пожалуй, самом заметном сообщении дня американский лидер высмеял 16-летнюю эко-активистку Грету Тунберг, которую журнал "Time" назвал "человеком года". "Так смешно", - написал Трамп об этом решении. "Грета должна работать над своей проблемой управления гневом, а затем пойти на старый добрый фильм с другом! Остынь Грета, остынь!".

Также Трамп сообщил, что США и Китай "очень близки" к торговой сделке и поздравил Бориса Джонсона с победой его партии на выборах в британский парламент.

У президента США было несколько пунктов в его публичном расписании дня. Он выступал на саммите в Белом доме на поддержку реформы оплачиваемого семейного отпуска и ухода за детьми; после полудня встречался с топ-советниками по торговле; а вечером принимал республиканцев на балу в Конгрессе.

Напомним, Федеральный апелляционный суд города Нью-Йорк постановил, что Суд запретил Трампу блокировать подписчиков в Twitter за критику

президент США Дональд Трамп не может блокировать подписчиков в социальной сети Twitter из-за критики. Решение суда подтвердило решение предыдущей инстанции о том, что Трамп нарушил Первую поправку, когда он блокировал отдельных пользователей, которые критиковали его или его политику.

 

источник

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать