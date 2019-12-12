МИЛЛИОНЫ ПСУ ПОД ХВОСТ

Столетие отделяет нас от времени написания бессмертного романа Джека Лондона «Белый клык», но вопросы взаимоотношений человека и собаки не потеряли актуальности и для современного общества. Несомненно, многое изменилось к лучшему. Были приняты законы, защищающие домашних животных от жестокого обращения.

В Страсбурге в 1987 году была принята Европейская конвенция по защите домашних животных. Там также предписываются жесткие регламенты по содержанию «братьев наших меньших». В этом документе сказано, что никто не должен оставлять домашнее животное на произвол судьбы. Среди прочего в нем сказано: «Когда общество считает, что количество бездомных животных представляет для него проблему, оно осуществляет законодательные и (или) административные меры, необходимые для уменьшения их количества способом, который не вызывает боли, страданий или мучения, которых можно избежать».

Как же человечество решает проблемы ограничения числа бездомных животных?

В США, Канаде, Японии и подавляющем большинстве стран Европы для регулирования численности бездомных животных применяется метод ОПХ (отлов-приют-хозяин). Этот метод предусматривает отлов животных и размещение в муниципальных приютах на определенный срок для: – возвращения владельцам (если животное потерялось); – поиска новых владельцев; – передачи общественным благотворительным приютам для дальнейшего содержания. Как правило, новые владельцы не выбирают больных или агрессивных животных. За счет бюджетных средств животные содержатся не больше установленного законом срока, после чего, если их не удалось передать в общественные приюты, усыпляются. Много реже встречается метод регулирования численности бездомных собак под названием ОСВ (отлов-стерилизация-возврат). По нему все бездомные собаки подлежат отлову, вакцинации против бешенства, стерилизации, клипсованию и возвращаются на место отлова.

Этот, на первый взгляд, более гуманный метод, так и не стал повсеместным по целому ряду причин. В чем же заключается гуманность по отношению к животным, если они, уже будучи стерилизованными, все также страдают от голода, жажды, жары или холода; гибнут от болезней и под колесами машин? Поэтому все ведущие международные зоозащитные организации (Всемирное общество защиты животных, ASPCA, HSUS и PETA в США) признают, что животное гуманнее усыпить, чем снова выгнать на улицу и все равно обречь на не так уж далекую и мучительную смерть.

«Гуманность» по отношению к людям можно измерить количеством нападений и травм, которые наносят бездомные собаки. Опросы во многих городах показывают, что толерантное отношение граждан к методам сокращения числа бездомных животных меняется, если возникает угроза для их близких. Научно доказано, что стерилизация нередко вызывает у собак рост агрессивности, что весьма опасно для людей, особенно стариков и детей! По данным Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей значительно возросло количество травм и ранений, наносимых людям бездомными собаками в тех городах, где стерилизованных собак возвращают на улицы. Во Львове за 2012-2017гг. динамика роста покусов составила 21%. В Одессе за аналогичный период +20%. В Мариуполе +36%. Несомненно это указывает на неэффективность данного метода. Для сравнения: г. Харьков, где 8 лет в отношении бездомных собак применяется общеевропейская практика – отлов и поиск нового хозяина, количество травм и ранений, нанесенных бездомными собаками в 2012 г. – 1010. За весь 2017 год – 423. В г. Харькове за этот период абсолютное количество покусов снизилось на 60%, что является подтверждением эффективности общеевропейского метода безвозвратного отлова.

Как известно, оценкой эффективности любой Программы регулирования численности бездомных животных является уменьшение их количества. Специалисты уже давно убедились, что метод ОСВ не приводит к сокращению поголовья бездомных собак, а напротив, способствует его увеличению. «Как же это возможно?» спросите вы, ведь стерилизованные собаки не будут рожать новых щенков! Но на практике все гораздо сложнее. Почему же происходит прирост поголовья при ОСВ:

– невыполнимое в пределах большого города, но самое главное условие – новые животные не должны попадать на улицу. Имеется в виду повсеместное и безнаказанное выбрасывание домашних животных (щенков или старых);

– технически невозможно отловить сразу всех собак для стерилизации. Соответственно, избежавшие отлова, продолжат размножаться в геометрической прогрессии, перечеркивая весь эффект от поимки менее удачливых собратьев;

– из-за невозможности контроля над расходованием средств на стерилизацию животных; у нечистых на руку чиновников высокий соблазн присваивания этих бюджетных денег. В этом случае отлов и стерилизация остаются лишь на бумаге.

Фемида слепая, а Закон молчит или Цифры – упрямая вещь

Что ж, развитые страны свой выбор сделали. У нас же традиционно – закон суров, но к исполнению необязателен. Закон однозначно требует убирать с улиц таких опасных животных, как бездомные собаки. Метод ОСВ (отлов-стерилизация-возврат) целиком (!) противоречит украинскому законодательству, но никто за него не наказывает. Более того, он применяется в большинстве наших городов.

Но может мировой опыт нам не подходит и нужно учитывать какую-то национальную специфику? Рассмотрим это с цифрами в руках. По данным соцопроса, проведенного в 22-х украинских городах, где применяется метод ОСВ, ни из одного не предоставили подтверждения эффективности этих программ. Но при этом на такие программы продолжают выделяться десятки млн. грн.!

В предложенной ниже таблице сравниваются бюджеты, выделяемые в крупных, и не очень, городах Украины. Суммы впечатляют. Для корректности они приведены к общему знаменателю: количество «обслуженных» собак на 100 тыс. жителей и, таким образом – стоимости единицы. И вот тут, словами классика, «становится видно, где собака порылась». Если в Кривом Роге на одну «жучку» тратили 4520 грн., то в Киеве или в Виннице – 13 758 грн. и 11 639 грн. соответственно. И это при том, что на питание одного школьника в 2018 г. в таком мегаполисе, как Харьков, из бюджета выделялось 1150 грн. (7,2 грн./день), а на лечение одного больного только планируется 370 грн. (0,9 грн./день). Про райцентры не стоит и вспоминать.

Примечательно, что и печально известный г. Николаев попал в когорту владельцев самых «дорогих» собак. Николаев – «чемпион» по покусам с летальными исходами. Закономерно, что по данным соцопроса, проведенного «Центром аналитических исследований», проблема стай бездомных животных его жителей тревожит вдвое больше (26,2%), чем безработица (15,6%) и уличная преступность (14,8%).

Деньги на школьников?.. на пенсии?.. на армию?

Как же это получается, что в воюющей стране сотни миллионов гривен десятилетиями сжигаются в бездонной топке коммунальщиков, заведомо зная, что применяемый метод не решает проблему, а наоборот, ее усугубляет? Дело в том, что при методе ОСВ проконтролировать расходование бюджетных средств практически невозможно. Невозможно определить, сколько раз собаку отлавливали, и делали ли ей вообще стерилизацию, тем более, что след от операции у животного исчезает через полгода. Несложно предположить, что документировать отлов одной и той же собаки коммунальщики могут бесконечное количество раз, обеспечивая круговорот собак и денег в городе. Ведь бумага все стерпит.

Так что ответ действительно в «национальной специфике» – финансировании заведомо неэффективных программ и последующим безудержным «распилом» чиновниками бюджетов. И начхать им на безопасность жителей, на европейские ценности, на Закон, в конце концов. Это у Джека Лондона был «Белый Клык», а в нашей стране каждый клык – золотой! Да судя по расходам последних лет, на Оболони все бездомные дворняжки – с японскими зубными имплантами!

Если помните, отказаться от метода ОСВ харьковские власти заставила трагедия – в 2010 г. стая стерилизованных собак загрызла пожилую женщину. Но из других городов мы ежегодно слышим о том, что стая псов разорвала прохожего. Так сколько еще трагедий должно произойти в каждом городе, чтобы удалось оттащить ненасытных коммунальщиков от «собачьей кормушки»? Где все эти грозные прокуроры, НАБУ и прочие «бу-бу»? Остается надеяться, что наше гражданское общество наконец-то повзрослеет и поставит этот вопрос ребром. И люди смогут без опаски отпускать детей играть в песочнице, а их бабульки – заседать около подъездов.

Виктор Лукьянов.

Член правління ХОО «Національна спілка журналістів України»,

лауреат «Золотої медалі журналістики України»

golos_kh@ukr.net,