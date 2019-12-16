Верховный Суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить свое название

Верховный Суд разрешил Украинской православной церкви, которая находится в единстве с Московским патриархатом, сохранить свое название. Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства культуры о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщил управляющий делами УПЦ МП, постоянный член Священного синода УПЦ МП, митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, передает «Главком».

Верховный Суд согласился с позицией двух предыдущих судов, которые уже удовлетворили заявление Предстоятеля УПЦ МП и руководителя Киевской митрополии Онуфрия о запрете Министерству юстиции, Министерству культуры и их структурным подразделениям, государственным регистраторам, государственным и частным нотариусам осуществлять любые регистрационные действия, отмену регистрационных действий и записей относительно 267 религиозных организаций. В частности, запрет на изменения регистрации распространяется на религиозные организации и общины, епархии, монастыри, духовные семинарии, училища и академии, которые находятся под юрисдикцией Киевской митрополии УПЦ МП.



Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу. Поскольку непринятие таких мер может существенно осложнить или вообще сделать невозможным исполнение решения суда, в случае удовлетворения исковых требований, и усложнить эффективную защиту и восстановление прав и интересов истца, для защиты которых он обратился в суд,

- говорится в постановлении Верховного Суда.

Стоит отметить, что Киевская митрополия УПЦ МП добивается в судах признания противоправным и отмены приказа Министерства культуры Украины от 25 января 2019 года №37 «Об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), которые подпадают под действие норм части седьмой и восьмой статьи 12 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Также УПЦ МП хочет обязать Министерство культуры немедленно отозвать публикацию, размещенную 26 января 2019 года на официальном сайте Минкульта через официальное издание «Урядовый курьер», перечень религиозных организаций (объединений), которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) и подать их на регистрацию.

Напомним, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, который обязывает религиозные организации, центр которых находится за пределами государства, отметить в своем названии принадлежность к другим государствам. То есть закон в первую очередь касался Украинской православной церкви Московского патриархата, которая должна указать свою принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

18 января 2019 года 49 депутатов Верховной Рады обратились в Конституционный суд Украины по поводу неконституционности закона о переименовании УПЦ Московского патриархата. Производство в КСУ открыли 19 апреля. Решение КСУ по этому поводу еще нет.

Параллельно с этим процессом 9 марта 2019 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Киевской митрополии бывшей УПЦ МП в Министерство культуры, точку в котором поставил Верховный Суд.



Как пояснил директор Департамента Минкульта по делам религий и национальностей Андрей Юраш, дело, которое прошло все уровни обжалования, не касается подавляющего большинства религиозных общин, а это около 12 000, принадлежащих к УПЦ МП, то есть закон о переименовании действует. Другими словами, решение Верховного суда касается только 267 упомянутых религиозных общин.