«Стратегия нацбезопасности» как заразный идиотизм ВИДЕО

Ура нам написали «стратегию»! Так 16 декабря в агентстве УНИАН, состоялась действо, презентующее некую «стратегию», которая была самонадеянно объявлена «Стратегией национальной безопасности Украины». Презентовали ее двое экспертов Украинского института будущего (UIF) Глен Грант и Ираклий Джанашия.

Утверждается, что Украинский институт будущего - это «независимый», аналитический центр, который прогнозирует изменения и моделирует возможные сценарии развития событий в Украине. Делается это, понятно, за деньги мутных структур, от которых он таким образом и «не зависит».

Англосаксонский эксперт с красноречивой фамилией Грант, он же Глен, рассказал, что начинал писать эту стратегию еще для Порошенко, а потом выяснилось, что для украинского народа, и назвал ее просто и со вкусом: «Народная стратегия».

Стратегия является наступательной и ставит перед собой амбициозную цель победы Украины над Российской Федерацией, при этом не один из авторов не заверил аудиторию, что готов лично стать пушечным мясом, защищая навязываемые стратегией идеи, непосредственно на фронте.

Цель «стратегии» проста, незамысловата и не скрывалась выступающими: усложнить России жизнь, не выпадая из «нормандского формата» и «…держать Путина в ежедневном стрессе — дипломатическом, юридическом, финансовом и любом другом».

«Стратегия» к миру они не призывает, скорее наоборот, она пророчит «много потерь, годы скитаний и даже полномасштабную войну с Россией, которую при любых условиях мы должны будем выиграть, при этом, по мнению авторов, именно волонтеры и активисты спасут общество… будут той командой, которая будет противостоять России в гибридной войне».

Начнем с того, что никаких таких особых гибридных войн в природе не существует. Термин этот чисто пропагандисткий и ничего на самом деле не объясняет, его задача вводить в заблуждение и окончательно запутать. Если на, то пошло, то любая война, со времен глубокой древности, в той или иной степени гибридна. «Гибридность» ее состоит в соотношении PR, основанного на страхе и физического уничтожения людей противника, чем больше запугивающей информации, тем выше степень ее «гибридности».

В противовес невнятному понятию «гибридной» войны существует другая более понятная классификация: «горячих» и «холодных» войн. Кроме «горячих» военных конфликтов, которые, собственно, и принято считать войнами, существуют «холодные» войны двух типов. Относительно короткая по времени «война экономик» и более продолжительная «смысловая» война, длящаяся иногда поколениями.

«Война экономик» или «торговая война», выражается в экономических санкциях. Сегодня целью такой агрессии со стороны коллективного Запада стали Россия, Китай, Иран и другие страны против которых осуществляются экономические ограничения.

Ярким примером «войны смыслов» был проигрыш СССР в холодной войне, а сегодня США и Великобритания ведут такую войну против КНР, инспирируя события в Гонконге.

Всего этого в презентуемой «стратегии» разумеется нет, за, то есть безумные призывы типа: «ВСУ должны противостоять России такой, какая она есть, а не такой, как ее представляет Генштаб». Это кому же должна подчиняться армия, как не собственному Генштабу? Украинский институт будущего продолжает плодить вредные инициативы, цель которых изо всех сил длить в нашей стране эпидемию заразного идиотизма.