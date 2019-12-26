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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Украина и Россия отказались от взаимных претензий по газу

Категория: Новости / Политика

Украина и Россия отказались от взаимных претензий по газу

Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газовому вопросу. Обнулить претензии они договорились с 1 января. Об этом заявил глава российского Минэнерго Александр Новак, сообщает 112.ua со ссылкой на "РИА Новости". 

Стороны откажутся от исков, по которым нет еще окончательного решения. Это стало частью протокола о газовом сотрудничестве, подписанного 20 декабря. 

Договорились о том, что с 1 января с нуля, и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам,
— сказал Александр Новак.

Также сообщается, что для продолжения транзита газа "Газпром" заключит межоператорское соглашение с "Оператором ГТС Украины", а договор по бронированию мощностей для транспортировки - с "Нафтогазом". Уже в следующем году планируется забронировать мощности для транзита 65 млрд кубометров газа, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубометров газа при установлении конкурентного тарифа.

Напомним, что "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. При этом украинская сторона подпишет с "Гаспромом" мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий в 7,4 млрд долларов.

20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности относительно газового контракта. Украина и Россия договорились о пятилетнем контракте на транзит газа с возможностью пролонгации еще на следующие 10 лет.

 



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