Не брезгуйте фруктами с плесенью: Супрун дала рекомендации по выбору мандаринов

Мандарины по-прежнему у многих ассоциируются с новогодним настроением и ощущением праздника. А Уляна Супрун включила в свою серию полезных советов рекомендации, как правильно выбирать цитрусовые.

Один из таких парадоксальных советов касается мандаринов на зимних ярмарках. Несколько подпорченных фруктов в горе мандаринов — это совсем не повод забраковать всю партию. Напротив, это подтверждение, что фрукты подверглись меньшей обработке фунгицидами или газом. А именно пестициды на кожуре фруктов могут быть причиной того, что в быту принято называть аллергией на мандарины.

Если видите среди горы мандаринов фрукты с плесенью, не побрезгуйте этой горой и наберите неповрежденные. Эта партия, по всей видимости, мало обрабатывалась. Но помойте мандарины все равно,

— добавила Супрун.

Если есть необходимость использовать кожуру мандарина, то избавиться от пестицидов можно путем замачивания и мытья в растворе соды.

Что касается количества мандаринов в праздники, то врачи рекомендуют людям без тяжелых диагнозов употреблять в сутки 225−325 граммов углеводов. Поэтому если на праздничном столе будут мандарины, то стоит на такое же количество сократить потребление других углеводов.