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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Россия требует от Польши выдать 10 украинцев

Категория: Новости / Политика

Россия требует от Польши выдать 10 украинцев

В 2016−19 годах в Польше были задержаны 19 граждан Украины, экстрадиции которых через Интерпол потребовала РФ, а в настоящее время в стране под арестом находятся семь наших сограждан. Об этом сообщили в МИД.
Кроме того, еще трем гражданам Украины польский суд запретил покидать территорию Польши в связи с запросом РФ на их выдачу. Тем не менее, украинским дипломатам удалось не допустить выдачу четырех украинцев, подчеркнули в МИД.

Главными основаниями для подачи запросов в Интерпол на выдачу украинцев в РФ являются подозрения в причастности к торговле оружием, контрабанде наркотических средств и разбойных нападениях.
Напомним, самым резонансным задержанием украинца в Польше в 2019 году стал случай с легендарным ветераном АТО, а ныне — сотрудником Секретариата омбудсмена Игорем Мазуром. Его удалось вернуть в Украину только после вмешательства украинских дипломатов и широкого резонанса.


Источник: ФАКТЫ



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