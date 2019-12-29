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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Польша задержала семерых украинцев для экстрадиции в Россию

Категория: Новости / Политика

Польша задержала семерых украинцев для экстрадиции в Россию

За последние три года в Польше были задержаны 19 украинцев по запросу России через Интерпол. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

По данным ведомства, на данный момент в Польше задержаны семь граждан Украины, которые ожидают решения об экстрадиции в Россию. Еще троим украинцам польский суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать территорию страны.

Кроме того, выдачу четверых граждан Украины российской стороне МИД сделал невозможным. Однако, каким именно способом, не сообщается. Об оставшихся пяти украинское Министерство иностранных дел также не разглашает информацию.

Для запросов об экстрадиции в большинстве случаев основанием послужили подозрения в торговле оружием, контрабанде наркотиков, разбойные нападения.

Напомним, в ноябре на польской границе был задержан ветеран АТО Игорь Мазур по запросу России. Польские власти заявили, что задержали украинца согласно правилам Интерпола. Позже Мазура отпустили.


Источник: ВЕСТИ



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