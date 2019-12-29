Как обчистить местные бюджеты и сделать вид, что ничего не случилось

Перспективы развития в 2020-м финансовом году в Украине сохраняет… бюджетное «крысятничество» VIP-чиновников. В этом убеждает произвол руководства Минфина по введению в середине декабря с. г. (не афишируемого) запрета местным органам власти оплатить (деньгами, которые арестованы «аккумулированы» на счетах Госказначейства) часть затрат, предусмотренных соответствующими прежними «бюджетными» финпланами. Как далеко и долго минфинцы могут продлить такой «секвестр» (урезание трат), нет смысла выяснять даже у нынешнего главы Кабмина Гончарука: знать это дано лишь бывшим(?) «работодателям» набирающего опыт «премьера» и… зарубежным кураторам засидевшейся министерши О. Маркаровой. Увы, ни эти нарушения ЗУ о госбюджете (на 2019 год), ни признаки «внешнего влияния» не встревожили украинских стражей законности и суверенитета, хотя случившийся нерядовой казус подпортил доверие к политике правительства.

Локальный «секвестр» в декабре – пик «крысятничества» Минфина под пятой О. Маркаровой

В конце декабря с. г. по всей Украине чиновникам местных органов власти (включая «мэрии», руководство ОТГ и т. д.) резко ограничили право выплачивать вверенные деньги (формально считающиеся «собственностью» соответствующих «территориальных громад»). Из-за этого приостановлены закупки по многим ранее согласованным планам и даже «погашения» долгов перед исполнителями ранее выполненных работ, в т. ч. ремонтов автодорог, зданий школ и иных бюджетных организаций и т. д.

Инициатором такой волюнтаристской новации (противоречащей законам Украины и продиктованной отнюдь не итогами какого-либо референдума) был представлен занимающий ныне должность премьер-министра Украины юрист (с дипломом МАУП) Алексей Гончарук. Якобы это он «поручил» (в ходе некоего «совещания 17 декабря») подчиненным из Минфина учинить такую отмену госфинансирования. В СМИ даже публиковали фотокопию подтверждающего документа (заверенного 17 декабря штампом департамента документооборота и контроля Секретариата КМУ).

Но действительность оказалась иной – более запутанной интригами с «подставами» в нынешнем составе правительства.

Тем не менее после огласки о неправомерном «поручении» премьера Гончарука тот 19 декабря выступил с видеообращением, в котором мимоходом попытался «обосновать» вводимый запрет, акцентируя, что гражданам Украины не стоит беспокоиться:

«Нічого надзвичайного не відбувається. Всі люди були и будуть захищені і в цьому, і в наступному році…».

Пообещав, что более детально о причинах вводимого ограничения по госфинансированию расскажут представители Минфина, премьер пересказал одно из таких «обоснований»: мол, во многих учреждениях в конце года (для канцелярских нужд) закупают писчую бумагу «на весь (следующий) год». А такой расходный материал, по мнению «модернового» управленца А. Гончарука, «не нужен» (есть же смартфоны и интернет-каналы).

Однако никаких анонсированных «поручений» за подписью А. Гончарука не выявлено. 17 декабря он действительно провел совещание с главами областных госадминистраций, но официально такое там не обсуждали. Тем более не «совещался» о секвестре Гончарук в тот день и в ходе совершенного визита в Черновицкую область для проверки или рекламы технических новаций на таможенном посту.

Не была внесена тема секвестра и в повестку заседания КМУ 18 декабря, по итогам которого (как свидетельствует база данных законодательства Украины) приняты иные постановления и распоряжения. Зато в тот день (вероятно по итогам проведенного кем-то «разбора пролетов» по факту «недостачи» запланированных таможенных сборов) подписаны распоряжения провести важные смены в руководстве Государственной фискальной службы (ГФС) Украины:

– уволить заместителя главы ГФС С. Петухова;

– понизить в должности главу ГФС Д. Шендрика (уволив с этой должности и назначив заместителем главы ГФС).

Вероятно, тех VIP-чинов так (мягко) наказали за провал запланированного объема поступлений в казну. Тем не менее «опала» настигла лишь чинов фискального ведомства, не затронув тех «мудрецов» из Минэкономики и Минфина, кто спланировал явно завышенный (как изначально отмечали эксперты) план поступлений в госбюджет в 2019 году.

Хотя тот «грешок» минфиновцев премьер Гончарук отметил в видеообращении 19 декабря, публично признав, что финплан госбюджета на 2019 год был скроен «не идеально», но пояснил это не просчетами конкретных лиц, а некой традицией «неэффективного управления» в минувшие десятилетия, когда, мол,

«держава дуже сильно помиляється і потім в кінці року ці помилки треба виправляти в ручному режимі…».

Таким образом, украинский премьер (глава многочисленной рати «исполнительной» власти) занял хитрую позицию: вроде бы и разрешив в «ручном режиме» менять финпланы, утвержденные Законом о Госбюджете, но никаких официальных указаний на то не дал. Этим макаром он помог «подставиться» главе Минфина О. Маркаровой (а также всем, кто ретиво исполнял ее неправомерные «ручные» указания). Очевидно, в этом и прочих «скользких» ситуациях А. Гончаруку помогает опыт недавней службы в НГО BRDO…

Маркаровой можно всё?

Возможно, что опубликованный в СМИ документ «поручения» премьера по секвестру был проектом такового. В этом ныне очень заинтересована глава Минфина, которой по должности причитается персональная ответственность за «финансовую политику» и провалы в планировании госбюджета.

Не дождавшись от премьера желаемого официального решения, она 18 декабря (после заседания КМУ) рискнула взять инициативу на себя, но так, чтобы публика о том не догадалась. И на сайте Минфина вдруг опубликовали сообщение странного формата: то ли новость, то ли пояснение, то ли окольное указание (служащим Казначейства):



«Міністерство фінансів проводить виважену фіскальну політику і вживає заходів для дотримання маяків по розміру дефіциту сектору загального державного управління.

Казначейство вчасно і в повному обсязі фінансує захищені статті видатків (зарплата, пенсії, всі соціальні платежі), а також проводить фінансування всіх зареєстрованих за 11 місяців зобов’язань, на які відкрито асигнування.

Решта платежів, які були зареєстровані вже в грудні, будуть проведені після аналізу їх пріоритетності разом з розпорядниками бюджетних коштів з огляду на невиконання доходів Державного бюджету протягом 11 місяців 2019 року…».



Из этого чтива понятно, что финансисты «проваливают» выполнение (ими же подготовленного год назад финплана) и в качестве «выручалочки» решили запретить исполнение какой-то части плановых трат, что в англоязычных традициях назвали «секвестром». Но греша против истины, чтобы сбить с толку самых доверчивых, О. Маркарова на своей странице в Фейсбуке дерзнула поместить хилое «опровержение» в виде голословного заклинания, мол, творимое –

«не секвестр. Вопрос расходов последних восьми дней и, как всегда, вала «предоплат».

Такой примитивный обман уверениями оказался не вполне убедителен, и далее там же стали публиковать (не правовое «обоснование), начиная с привычных для презентаторов графиков.

Но сути дела это не меняет: в Минфине крупно просчитались. Но освобождать это место очень хлопотных трудов почему-то(?) не спешат, а виноватыми пытаются представить тысячи подчиненных им госслужащих, чохом обвиненных в склонности к транжирству и воровству. Хотя нужно было найти правовое обоснование, коль оказались не способны ни изыскать источники покрытия «недоимки», ни скорректировать финплан заранее, не дожидаясь празднований, на которые эта министерша нашла-таки время (в рабочее время).