В мире стремительно дорожает нефть

Действия США против Ирана привели к скачку цены на нефть. Так, сегодня, 6 января, фьючерсы на нефть марки Brent поднимались до 69,95 доллара за баррель. По состоянию на 11:49 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent установилась на уровне 69,81 доллара за баррель, поднявшись за сутки на 1,76%.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла к этому времени до 63,98 доллара за баррель, прибавив 1,48%. Напомним, ранее Пентагон подтвердил, что нанес 3 января в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Операция проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Обострение на Ближнем Востоке началось с попытки штурма посольства США в Багдаде 31 декабря. Митингующие требовали закрытия дипломатической миссии в Ираке и вывода из страны американских войск. Они подожгли ворота и стену вокруг здания, после чего ворвались на территорию диппредставительства и подожгли помещение для приемов.