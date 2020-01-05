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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

ФРГ закачивает газ из РФ по новому газопроводу

Категория: Новости / Экономика и финансы

ФРГ закачивает газ из РФ по новому газопроводу

Работы по строительству Северного потока - 2 приостановили, но по первой нитке газопровода Eugal - его продолжение на территории Германии до границы с Чехией - с 1 января 2020 газ официально уже пошел. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает DW со ссылкой на пресс-секретаря компании Gascade Джорджа Вюстнера.

Представитель компании пояснил, что "газ закачивают в Eugal из трубопровода Nel".

Таким образом, новая транспортная инфраструктура, сданная в эксплуатацию в конце 2019 года, технологически не простаивает, а поддерживается в рабочем состоянии с помощью газа из действующего Северного потока.

"Но это не спасает Газпром от финансовых убытков, ведь российская компания платит за полностью забронированный Eugal, хотя использует его лишь частично", - отмечает издание.

Джордж Вюстнер подтвердил журналистам, что мощности Eugal забронированы на длительный срок.


Источник: Корреспондент.net



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