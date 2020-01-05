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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Взрыв в Одессе: пострадали три человека

Категория: Новости / Происшествия

Взрыв в Одессе: пострадали три человека

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и кинологи с собаками. По предварительным данным, трое жильцов пили спиртное на кухне общего пользования. В компанию к мужчинам напросился 38-летний сосед, с которым у тех время от времени возникали «бытовые недоразумения». Конфликт разгорелся снова. Незваный гость ушел, но через несколько минут вернулся с гранатой. Бросив ее в кухню, закрыл за собой дверь и убежал. Как сообщили в областном управлении полиции, принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого.


Источник: Вiкна-Одеса



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