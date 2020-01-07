Украинские АЭС перевыполнили план Кабмина

осударственное предприятие Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом, которая является оператором 4 АЭС Украины, перевыполнила план на 2019 год на 2%, говорится на сайте ГП.

Так, согласно данным, НАЭК Энергоатом произвел 83 млрд 228 млн кВт-ч электроэнергии в 2019 году, что составило 101,8% от планового задания, установленного правительством.

В 2019 году все украинские АЭС перевыполнили плановые задания по производству электроэнергии: Запорожская АЭС - 102%; Ривненская АЭС - 102%; Южно-Украинская АЭС - 100,6%; Хмельницкая АЭС - 102,6%.