В ОДЕССЕ РАБОЧИЙ ДЕНЬ НАЧАЛСЯ С МИНИРОВАНИЯ АЭРОПОРТА, ГОРСОВЕТА И СБУ

Сегодня в 7.40 в полицию Одессы поступило анонимное сообщение, что здания международного аэропорта, горсовета и СБУ заминированы.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП, для проверки этой информации на указанные объекты были оперативно отправлены взрывотехники, кинологи и спасатели.

Одновременно уволенный из полиции сотрудник по фамилии Форостяк заявил, что в одесский аэропорт на микроавтобусе заехал неизвестный, сбив шлагбаум. Он якобы был в балаклаве и куртке с надписью «Совесть». Мужчина начал кричать, что аэропорт заминирован. Его задержали, а информацию проверяют правоохранители.

Сотрудников и посетителей из здания аэропорта эвакуировали.