 
Информация к новости
  • Просмотров: 78
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В ОДЕССЕ РАБОЧИЙ ДЕНЬ НАЧАЛСЯ С МИНИРОВАНИЯ АЭРОПОРТА, ГОРСОВЕТА И СБУ

Категория: Новости / Происшествия

Сегодня в 7.40 в полицию Одессы поступило анонимное сообщение, что здания международного аэропорта, горсовета и СБУ заминированы.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП, для проверки этой информации на указанные объекты были оперативно отправлены взрывотехники, кинологи и спасатели.

Одновременно уволенный из полиции сотрудник по фамилии Форостяк заявил, что в одесский аэропорт на микроавтобусе заехал неизвестный, сбив шлагбаум. Он якобы был в балаклаве и куртке с надписью «Совесть». Мужчина начал кричать, что аэропорт заминирован. Его задержали, а информацию проверяют правоохранители.

Сотрудников и посетителей из здания аэропорта эвакуировали.


Источник: Рупор Одессы



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать