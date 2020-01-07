Образовательная интеграция: студенты Одесской Юракадемии прослушали лекции профессоров из Института Европы

Становление современной системы образования в Украине неразрывно связано с процессом сближения нашего государства с Европейским Союзом. Стоит отметить, что в Национальном университете «Одесская юридическая академия» большое внимание уделяется развитию академической мобильности, изучению иностранных языков и проведению на базе университета конференций с участием представителей ведущих международных институтов. Так, Институт Европы не первый год продолжает сотрудничество с НУ «ОЮА». На протяжении шести лет ежегодно в Одесскую юракадемию приезжают швейцарские профессоры и читают для студентов лекции по европейской интеграции и праву Европейского Союза на английском языке. Начиная с 2013 года украинские преподаватели принимают участие в международной сетевой конференции по европейской интеграции и публикуют свои научные работы в ревью Института Европы. А зимой 2017 года был организован учебный визит студенческой группы НУ «ОЮА» в Швейцарию.

В этом году в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве, заключенного между Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и швейцарским Институтом Европы Цюрихского Университета, в Одесской Юракадемии прошел очередной интенсивный учебный курс на английском языке, основными направлениями которого стали темы: «Право Европейского Союза и европейская интеграция», «Ключевые положения Соглашения об ассоциации».

Целевую аудиторию лекционного курса составили студенты, аспиранты и молодые преподаватели Национального университета «Одесская юридическая академия», которые интересуются изучением тенденций и перспектив европейкой интеграции. Также в сферу их интересов входят исследования в области истории европейской интеграции, этапы этого пути и знаковые достижения. Особый акцент в рамках курса был сделан на анализ содержания, истории инициации и особенностей имплементации Соглашения об ассоциации Европейского Союза и Украины. Слушателями курса лекций могли стать все желающие; им была предоставлена возможность усовершенствовать свои знания в отдельных отраслях законодательства Евросоюза, а также в вопросах политики, основных её ориентиров на ближайший год, экономики и актуальных проблем, волнующих лидеров Европейской Комиссии сегодня.

По итогам обучения Президент Национального университета «Одесская Юридическая академия» Сергей Кивалов вручил студентам памятные сертификаты, подтверждающие высокий уровень их знаний.

Развитие международного сотрудничества всегда было одним из приоритетных направлений деятельности нашего университета. Одесская юридическая академия уже не первый год продолжает сотрудничество с Институтом Европы. В вуз приезжают швейцарские профессора и читают лекции для студентов. Наши преподаватели принимают участие в международной сетевой конференции по европейской интеграции и публикуют свои научные работы в изданиях Института Европы, а студенты участвуют в академических обменах, выезжая на бесплатное обучение в Цюрих. При этом необходимо отметить, что юридический факультет Университета Цюриха входит в десятку лучших юридических школ мира. Также был организован учебный визит выпускников школы европейского права НУ «ОЮА» в Швейцарию. И я очень рад, что столь тесное и эффективное партнерство приносит ощутимые результаты!

— говорит Президент университета, академик Сергей Кивалов.

В соответствии с планом развития сотрудничества, юридический факультет Университета Цюриха по соглашению, подписанному с руководством НУ «ОЮА», учредил две стипендии, которые будут предоставлены лучшим студентам Юракадемии. Также они смогут провести целый семестр в Университете Цюриха за счет гранта, выделяемого Швейцарским правительством. Стоит отметить, что история Цюрихского университета берёт своё начало с 1525 года, что позволяет ему входить в группу «старейших университетов» страны. С университетом в разное время были связаны Альберт Эйнштейн, Эрвин Шрёдингер, Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, Вальтер Гесс и многие другие выдающиеся ученые.

Для меня очень важно получить этот сертификат, так как я планирую работать в международно-правовой сфере. Также такие мероприятия помогают студентам двигаться вперед.

— говорит Андрей Антар, студент Национального университета «Одесская юридическая академия».

Я давно выбрала для изучения именно международное право. И я очень благодарна Президенту университета Сергею Васильевичу Кивалову за то, что у нас есть такие колоссальные возможности и за бесценный профессиональный опыт.

— отметила студентка Ксения Бабич.

Отметим, Одесская Юракадемия является членом Европейской ассоциации университетов, Европейской организации публичного права, Ассоциации европейских юридических факультетов, Центра европейской политики, Центра европейских политических исследований, Института европейского права, Академического совета по изучению современных европейских студий. Университет имеет тесные связи с Советом Европы, Венецианской комиссией, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейским Судом по правам человека, различными отраслевыми международными межправительственными организациями, что даёт возможность прохождения стажировок и дальнейшего трудоустройства в ведущих европейских институциях. Благодаря налаженным академическим связям с лучшими вузами Европы студенты могут параллельно учиться в европейском университете, продолжая обучение в НУ «ОЮА», и по окончании получить сразу два диплома. Ежегодно более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей Одесской Юракадемии выезжают на обучение и профессиональные стажировки в лучшие вузы Европы и США.

В Одесской Юракадемии открыта инновационная магистерская программа по международному праву и праву Европейского Союза, которая является уникальной для Юга Украины. На базе вуза проводятся международные конференции и симпозиумы, результаты которых влияют на развитие юридической науки и практики не только в Украине, но и в Европе в целом. Ежегодно университет посещают иностранные ученые и практикующие юристы, которые преподают авторские курсы лекций на иностранном языке, что значительно повышает уровень высшего образования, получаемого студентами. Лекции и практические занятия проводятся преподавателями сразу на нескольких языках – украинском, русском, английском, немецком, французском, и студенты сами могут выбрать язык, на котором они хотят проходить обучение. Добавим, что ежегодно более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей университета проходят стажировки, принимают участие в различных конференциях и образовательных программах в ведущих вузах Европы и США. Так, в настоящее время выпускница факультета международно-правовых отношений НУ «ОЮА» Вязанкина Надежда является аспиранткой Института Европы Университета Цюриха.