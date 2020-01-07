Турецкий поток: Болгария, Турция и другие страны в Балканском регионе уже не получают газ через Украину ВИДЕО

Турецкий поток: Болгария, Турция и другие страны в Балканском регионе уже не получают газ через Украину

Украинская сторона будет искать новые рынки, чтобы компенсировать потерю доходов из-за запуска газопровода "Турецкий поток", заявил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Искать то можно что угодно, можно и иголку в стоге сена, результат будет однозначно отрицательный. Все эти украинские газовые начальники продемонстрировали только одно умение: находить возможность платить себе непомерные оклады, премии бонусы и т.д. На все остальное у них просто не остается и времени, ни сил, ни желания. Жизнь одна, а соблазнов тьма!

Украина недополучит около $450 млн доходов в 2020 году из-за запуска газопровода "Турецкий поток", сообщил на брифинге 9 января глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон

8 января в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли газопровод "Турецкий поток", соединяющий Краснодарский край РФ с Турцией и странами Южной Европы.

Морской газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток. Первая предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В ноябре 2018 года "Газпром" завершил строительство морской части газопровода.

В 2016 году тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что "Турецкий поток" нужен России, чтобы "обойти Украину и создать газовый хаб на территории Турции, который не будет подпадать под европейские правила".

Президент США Дональд Трамп 20 декабря 2019 года подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2".

По словам главы НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева, в 2020 году Украина потеряет транзит 15 млрд м³ газа, который будут перекачивать по газопроводу "Турецкий поток".

"Первая ветка "Турецкого потока", по которой российский газ будет поступать в Турцию со значительной скидкой, - все, что осталось от идеи "Южного потока" с его четырьмя экспортными ветками. Да, "Турецкий поток" будет развиваться, но достроят только одну ветку для экспорта газа в южную Европу. Еще одну, а не еще три", – написал Портников.

При этом на газопровод будут распространяться новые правила Евросоюза, так что даже его Россия как газовый монополист не сможет использовать в роли орудия газового шантажа.