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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

На Australian Open остановили тренировки из-за дыма от лесных пожаров

Категория: Новости / Происшествия

На Australian Open остановили тренировки из-за дыма от лесных пожаров

На Открытом чемпионате Австралии приостановили утренние тренировки из-за задымленности в результате масштабных лесных пожаров в стране. Об этом говорится в пресс-релизе турнира.
В ночь с понедельника на вторник, ветер дул в сторону Мельбурна, где сейчас проходят матчи квалификации Australian Open, что привело к задымлению.  Организаторы заверили, что условия на кортах улучшаются и дальнейшие решения будут принимать вместе с медицинским персоналом.
Бюро метеорологии и Управления по охране окружающей среды оценило качество воздуха в Мельбурне как очень плохое,но ожидается его улучшение.



Источник: Корреспондент



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