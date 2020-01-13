На Australian Open остановили тренировки из-за дыма от лесных пожаров

На Открытом чемпионате Австралии приостановили утренние тренировки из-за задымленности в результате масштабных лесных пожаров в стране. Об этом говорится в пресс-релизе турнира.

В ночь с понедельника на вторник, ветер дул в сторону Мельбурна, где сейчас проходят матчи квалификации Australian Open, что привело к задымлению. Организаторы заверили, что условия на кортах улучшаются и дальнейшие решения будут принимать вместе с медицинским персоналом.

Бюро метеорологии и Управления по охране окружающей среды оценило качество воздуха в Мельбурне как очень плохое,но ожидается его улучшение.





