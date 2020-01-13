Удар по МАУ под шумок войны «мщения»

После празднования Рождества Христова в Украину 8 января пришла беда, которой не ждали: при загадочных обстоятельствах в Иране загорелся и разбился пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). В результате погибли 176 человек, включая 11 граждан Украины: девять членов экипажа и два пассажира. Для украинской авиации это крупнейшая авиакатастрофа, и есть признаки, что ЧП было не случайным. Но надлежаще его расследовать мешает адская смесь «политических» интриг, которые проявились с первых часов после трагедии.

Прерванный полет из Тегерана

Хроника того авиапроисшествия вместилась в пару минут. По данным мониторинга международного веб-сервиса Flightradar24, 8 января в 2.44 по «Всемирному координированному времени» (UTC), т. е. в 4.42 по киевскому времени, из аэропорта иранской столицы рейсом PS752 вылетел принадлежащий МАУ лайнер Boeing 737-800. Но уже через две минуты связь с ним прервалась.

Лайнер загорелся в воздухе и упал в пригороде Тегерана. Никто из находившихся на борту не выжил. К месту падения самолета выехали сотрудники иранского МЧС, но смогли лишь констатировать мгновенную гибель пассажиров и экипажа при ударе лайнера об землю.

Обследовать территорию в месте падения начали с рассветом и быстро нашли бортовые самописцы («черные ящики»), расшифровки данных которых позволят оценить действия экипажа, авиадиспетчеров и возможные причины ЧП.

Зато уже сейчас можно отметить особенности опубликования и искажений информации о гибели лайнера МАУ под Тегераном.

Энтузиазм «инженера Azimaie»

Гибели украинского лайнера предшествовало его возгорание в воздухе. Это удалось снять на видео неизвестному наблюдателю-полуночнику. А потом короткая видеозапись того, как над окраиной Тегерана во мраке ночного неба горит и падает огненным шаром самолет, была оперативно опубликована в Твиттере на аккаунте некоего Pedrama Azimaie, о котором сообщается, что он находится в Иране, являясь незаурядной личностью для режима Исламской республики:

«разработчик программного обеспечения, адвокат с открытым исходным кодом

и энтузиаст встраиваемых систем и электроники».

Заодно этот публикатор (вероятно «бот») засвидетельствовал свое увлечение Твиттером (зарегистрирован там в январе 2009 года). Но особо дразнящим нервы публики является тот факт, что датой рождения этого «Педрама» указано 17 июля…

По странному стечению обстоятельств именно в такой же день над Украиной в 2014 году был сбит другой авиалайнер (тоже компании Boeing), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. А детективная история гибели того малазийского самолета с гражданами Нидерландов, Малайзии и других стран на борту вызвала крупный международный скандал с прениями в Совете Безопасности ООН и последующие «санкции» стран Запада против России.

Не странно ли совпадение, что датируемый такой роковой годовщиной «энтузиаст» заодно стал единственным оператором, снявшим на видео гибель и украинского лайнера? Случайность?

Примечательно и то, что бот Pedram редко оставлял записи на своем аккаунте, зато тяготел к экстравагантным. Помимо пары привычных европейцам музыкальных клипов, этот «электронщик» перепостил видеозапись песни «Полюшко-поле» в исполнении военного хора Российской Федерации. Но не факт, что тот демарш вызван увлечением этого «энтузиаста» таким непривычным для иранцев жанром искусства.

Зато летом Педрам рекламировал выпуск телекомпанией ВВС очередной серии «трейлера».

И по странному совпадению именно на сайте ВВС первыми перепостили видеозапись гибели в огне лайнера МАУ. И лишь потом («отмытую» от следов бота Педрама) запись растиражировало информагентство Reuters, разослав тысячам СМИ по всему миру.

Реакция властей Ирана

В отличие от Pedramа и его западных партнеров, иранские власти явно запаздывали с подачей сообщений о катастрофе близ их аэропорта. Ведущее (государственное) информагентство ИРНА сообщило о том на своем сайте лишь в 8.14 местного времени. Не очень умело были организованы и работы по обследованию территории, где упал самолет. При этом повышенную активность к разбору обломков там проявили почему-то сотрудники не полиции, а местного филиала Международной организации Красного Креста и Полумесяца. При этом зона поисков «черных ящиков» не была надлежаще ограждена и туда имели доступ десятки сторонних лиц (тоже каких-то «энтузиастов»).

Но главное, как отмечают авиаэксперты, власти Ирана должны были запретить своим авиадиспетчерам продолжение полетов над территорией страны в связи с началом ракетных обстрелов американских военных баз в Ираке и публичным заявлением американцев о запрете полетов в зоне вспыхнувшего военного конфликта. Увы, как и в 2014 году в Украине, политики там не особо заботились о безопасности для гражданской авиации.

Тем не менее известно, что возгорание лайнера МАУ не было вызвано «случайным попаданием» иранской (или американской) ракеты, как о том предположении поспешили возвестить недружественные СМИ Иордании.

Официальные власти Ирана пока не взялись проводить уголовное расследование авиапроисшествия с самолетом МАУ (где погибли в т. ч. более 80 граждан Ирана), предоставив администрации столичного аэропорта (возможно виновного в халатности) по своему усмотрению комментировать ЧП с самолетом МАУ. Никто в Иране не спешит искать причины гибели лайнера. Отчасти это вызвано вспышкой военного конфликта с США, вывода чьих войск из соседнего Ирака теперь требуют власти Исламской республики, грозя новыми актами мщения за убийство генерала Касима Сулеймани (главы спецподразделения иранского «Корпуса стражей исламской революции»). В такой ситуации украинским следователям не приходится особо рассчитывать на помощь из Ирана.

Реакция властей Украины

На ЧП с лайнером МАУ оперативно отозвался Президент Украины В. Зеленский: принял решение вернуться в Киев, прервав переговоры в Омане об инвестировании в Украину средств из Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман. Тем самым удар АО «МАУ» в Тегеране оказался выгоден армаде «соросят», обеспокоенных угрозой утратить монополию соучастия в управлении украинскими финансами.

Озабоченность В. Зеленского происшествием с украинским лайнером сподвигла главу Генпрокуратуры заявить об открытии уголовного расследования авиапроисшествия с самолетом МАУ, а главу СНБО – провести внеочередное заседание этого консультативного органа. Не остался в стороне и глава Кабмина А. Гончарук. Не без его участия было пресечено распространение слуха (поспешно вброшенного посольством Украины в Иране), будто ЧП с украинским самолетом не вызвано «актом терроризма» (или диверсии). Премьер Гончарук, предваряя будущие действия правоохранителей, предложил рассматривать все возможные версии, проведя всестороннее исследование фактов. И заверил, что Украина попытается в этом установить рабочие отношения с иранцами:

«…Расследование будет проводиться многими группами. Внутри Ирана будут работать официальные органы этого государства, мы подали ходатайство, чтобы быть приобщенными к этому процессу. Прежде всего проведение расследования должно происходить на месте трагедии… в Украине будет тоже открыто уголовное производство , в рамках которого будет выяснено, были предпосылки для трагедии в украинском правовом поле: была ли обеспечена безопасность, были ли приняты все необходимые меры безопасности».

Более всего в установлении причин гибели самолета под Тегераном заинтересовано руководство МАУ, крупнейшей (и практически единственной) активно действующей украинской авиакомпании. То ЧП – серьезный вызов не только бизнесу авиакомпании, но и в целом авиационной отрасли Украины (не добитой реформами последних лет).

Ведь надо помнить, что не все конкуренты в мировом бизнесе исповедуют «честную соревновательность». А против украинского авиастроения и авиации давно уже ведут подобие необъявленной войны. И предыдущую крупную жертву страна понесла в декабре 2002 года, когда в том же Иране (близ Исфахана) при невыясненных обстоятельствах разбился самолет харьковской авиакомпании вместе с большой группой инженеров КБ «Антонов». Это среди прочего привело к свертыванию выгодного Украине крупного кооперационного проекта о строительстве серии украинских авиалайнеров.

Тогда установить правду не удалось (и не сильно старались). Возможно поэтому и произошло ЧП под Тегераном. Ведь администрация МАУ доказательно пояснила: самолет был в отличном техническом состоянии, а пилоты – опытными асами. И это вынуждает принять к рассмотрению единственную рациональную версию, что ЧП вызвано «сторонним воздействием». Смогут ли украинские следователи найти виновников – покажет время, но шансы – выше, чем 17 лет назад.

