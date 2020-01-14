В Одессе определились с официальными местами для крещенских купаний

Власти Одессы определились с официально оборудованными местами для традиционных Крещенских купаний, - сообщили в департаменте информации Одесского горсовета.

Купания пройдут на четырех оборудованных локациях, где будут дежурить медики и спасатели:

- пляж «Золотой берег» (16-я ст. Большого Фонтана);

- пляж «Ланжерон»;

- пляж «Лузановка».

- в купели на Одесском морвокзале

До этого специалисты КП "Спасательно-водолазная служба Одесского горсовета" провели обследование и расчистку морского дна на пляжах города. Водолазы выявляют и извлекают опасные предметы, которые принесли осенне-зимние штормы. Работы будут проводиться до 18 января 2020 года.

Для предотвращения несчастных случаев во время крещенских купаний спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать следующие правила:

- купаться можно только в установленных местах, приспособленных для входа в воду, в присутствии представителей службы спасения и медицинских работников;

- желательно иметь с собой одеяло, коврик, которые можно подстелить под ноги;

- охлаждаться необходимо постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, затем раздеться по пояс. Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку, а только потом заходить в воду;

- погружаться в холодную воду лучше всего по шею, чтобы не намочить голову, это позволит избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга и общего переохлаждения организма. Находиться в воде рекомендуется не дольше 1-2 минут. Окунаться в воду надо быстро и немедленно выходить, плавать не рекомендуется;

- если с вами ребенок, обязательно следите за ним во время его погружения в воду. Ребенок, испугавшись, может легко забыть, что он умеет плавать;

- после купания (погружения) быстро разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Одежда должна быть удобной, не тесной, которую можно легко и быстро надеть. Желательно перейти в теплое помещение (палатку);

- во избежание переохлаждения необходимо выпить горячий чай из заранее подготовленного термоса.

Категорически запрещено употребление алкогольных напитков перед окунанием! Алкоголь способствует быстрому переохлаждению и дает лишнюю нагрузку на сердце!

Главные опасности во время зимних купаний: сердечный приступ из-за спазма сосудов, судороги, быстрое развитие пневмонии. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, категорически запрещается погружаться в воду (прорубь).