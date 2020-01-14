Бывшая начальница ГНС в регионе вышла из следственного изолятора под залог

Как сообщает издание «Слово и Дело» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, экс-исполняющую обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботареву освободили из СИЗО под 904 000 грн залога.

Деньги внесли после вынесения решения о заключении под стражу Чеботаревой, а уже вечером 16 января она вышла из следственного изолятора.

«Суд арестовал ее с альтернативой 904 000 грн залога. В случае внесения суммы на нее положат следующие обязанности: являться по первому требованию; не отлучаться с места жительства без разрешения; сообщать об изменении места работы и жительства; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет», - отмечено в сообщении.

Наталья Чеботарева, по версии следствия, предложила начальнику управления прокуратуры Одесской области Михаилу Сербину ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в 25 000 долларов. В ответ тот должен не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в т.ч. уголовной.

В свою очередь, детективы НАБУ зафиксировали факт предоставления взятки, которая должна была стать первым траншем в дальнейшем «сотрудничестве» с должностным лицом региональной прокуратуры.