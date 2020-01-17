Кумовской капитализм ВИДЕО

«Корыто то же, только свиньи поменялись»

Владимир Литвин, 2004г.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский получает зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц по текущему курсу НБУ за год это составит 951,2 тыс. долларов. То есть в 2,37 раза больше, чем годовая зарплата президента США, которая составляет 400 тыс. долларов в год. Откуда такой размах потребностей у малоуспешного руководителя госструктуры, которая массово закрывает сельские почтовые отделения, выполняющие важнейшую социальную функцию связи с «большой землей». Не говоря уже о нищенском содержании рядовых работников «Укрпочты». Почему такое стало возможным в нашем государстве?

Политолог Владимир Гельман определяет такой вид государственного устройства как у нас «недостойное правление» и это не эмоциональная оценка, а термин, под который автор подводит научную базу, описывая его как: «извлечение ренты и коррупция как принципы управления государством, низкое качество государственного регулирования, а также фундаментальное нарушение или извращение принципов верховенства права».

И действительно, если на мгновение представить, что появилась фея, по мановению волшебной палочки, которой коррупция исчезнет в нашем государстве, то страна тут же погрузится в управленческий коллапс потому, что коррупция стала системообразующим фактором, без которого осуществление госуправления сегодня невозможно.

В Советском Союзе на пути извлечения статусной ренты стояли непреодолимые барьеры. Это объясняется тем, что советская система госуправления была высоко институционализированой, как сегодня в КНР. Там не было возможности для легализации статуса через богатство. Что прекрасно показано в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Остап Бендер не смог реализовать свой статус миллионера ни внутри страны ни за рубежом.

И хотя, практика всевозможных злоупотреблений со стороны высоких чиновников имела место, тем не менее возможности для "недостойного правления" в стране были институционально заблокированы. В 90-е годы эти ограничения оказались сняты, и страна начала дрейф в сторону «недостойного правления» как уже сознательной стратегии управления государством. Старые ограничения рухнули, а новые намеренно не создавались. Ударными темпами строился «кумовской» капитализм

«Кумовской» капитализм, традиционно сопровождается низким качеством государства, во-первых, так проще, а во-вторых качественное государство представляет для него серьезную угрозу. Дозволенный уровень государственности не должен являть собою что-то большее чем ширму прикрывающую разные формы барыжничества власть предержащих.

По сути это вид любого пиратско-колониального правления, где количество награбленного определяет социальный статус. К примеру, та же Великобритания, гостеприимно укрывающая у себя статусное ворье со всего мира, тем не менее, не дает возможность приобрести титул лорда ни за какие деньги и даже просто стать членами закрытого элитного клуба.

«Кумовской» капитализм — это самовоспроизводящаяся система в основе которой лежит алчность и селекция худших. Выскочить из нее нельзя никакими померанчевыми революциями, евромайданами и прочей олигархической толкотне за передел ресурсов. Пока не возникнет идейной мотивации в политике хождение по замкнутому кругу бесконечной зрады может длиться сколь угодно долго.