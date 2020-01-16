 
Информация к новости
  • Просмотров: 76
  • Дата: Вчера, 23:00
Вчера, 23:00

Ганьба - поименный список депутатов Рады, которые проголосовали за ликвидацию русских школ

Категория: Новости

Ганьба - поименный список депутатов Рады, которые проголосовали за ликвидацию русских школ

16 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №0901 о среднем образовании. По сути данным документом окончательно ликвидируются русские школы. С подробным описанием закона можно ознакомиться здесь

Проект поддержали 327 депутатов, против - 3, воздержались - 54, не голосовали - 16. 

Все депутаты от фракции "Слуга народа" проголосовали "за" законопроект, за исключением отсутствующих Бородина, Вениславского, Горбенко, Захарченко, Киселя, Репиной, Совгири, Гурина, Диденко, Красова, Мережко, Стефанчука и Шпак. 

Во фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" проголосовали "за" двое нардепов: Макаренко и Лукашев. Остальные или воздержались или не голосовали. "Против" выступили трое: нардепы Волошин, Дунаев и Левочкина. 

Фракция "Европейская солидарность" всем состав "за", за исключением не голосовавшего Соврасова. 

Поддержала документ и "Батькивщина". Отсутствовала Лабунская. Не голосовала Шкрум. 

Депутатская группа "За майбутне" преимущественно "за". 

Разделились мнения внефракционных. Часть - "за". Часть - не голосовали или воздержались. "Против" не выступил никто. 

Фракция "Голос" практически в полном составе воздержалась, за исключением отсутствующего Костенко. 

Депутатская группа "Довира" полностью "за", за исключением не голосовавшего Люшняка. 

 

Повестку дня Верховной Рады на сегодня, 16 января, мы опубликовали здесь

Также можно следить за прямым эфиром из парламента.

 

источник Страна



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать