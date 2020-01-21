Что надо знать про новый коронавирус: распространение, симптомы, опасность, лечение

Уже 9 человек умерли от коронавирус в Китае, подтверждено не менее 440 случаев заболевания.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Национальную комиссию по вопросам здравоохранения КНР.

Ранее в США зафиксировали первый случай заболевания на новый коронавирус.

Также в России в ночь с 21 на 22 января госпитализировали пассажирку самолета из Китая в аэропорту Хабаровска с подозрением на коронавирус, сообщает "Сибирь.Реалии".

Однако диагноз пока не подтвержден.

В Азии случаи заболевания были обнаружены в Тайване, Южной Корее, Таиланде и Японии, сообщает МИНЗДРАВ.

Что это за вирус и откуда он пошел?

Коронавирусы – это большое семейство вирусов, которые могут вызывать как легкие заболевания типа простуды, так и серьезные, как, например, атипичная пневмония.

Среди признаков инфекции

респираторные симптомы,

лихорадка,

кашель,

одышка

и затрудненное дыхание.

Он передается от человека к человеку.

Впервые вирус обнаружили в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.

Вероятно, распространение началось с местного рынка морепродуктов, где также продавали живых животных.

Ученые предполагают, что это вирус той самой семьи, что и тот, который спровоцировал эпидемию атипичной пневмонии в Китае десять лет назад.

Как предотвратить заболевание и существует ли лечение?

Пока ВОЗ не предоставил каких-либо специфических рекомендаций путешественникам, только общие.

В случае посещения зооринків или рынков с продуктами животного происхождения, придерживайтесь таких правил:

избегайте контакта с больными животными или испорченными продуктами животного происхождения;

мойте руки с мылом после касания животных или продуктов животного происхождения;

избегайте любого контакта с бездомными животными, возможно проживают на территории зоорынке;

не касайтесь глаз, носа и рта грязными руками;

избегайте контакта с потенциально зараженными (контаминированными) животными остатками или жидкостями на почве или частях предметов магазина или зоорынке;

избегайте потребления сырых или недостаточно обработанных продуктов животного происхождения. Нужно должным образом термически обрабатывать сырое мясо, мясные субпродукты, молоко и следовать надлежащим практикам приготовления пищевых продуктов.

Рекомендации для групп риска

Группам профессионального риска (работники бойни, ветеринары, работники зооринків, а также другие лица, занимающиеся обращением с живыми животными и продуктами животного происхождения) следует придерживаться таких правил:

следите за надлежащей личной гигиеной;

используйте защитные накидки, перчатки, маски во время обращения с животными или свежими продуктами животного происхождения;

избегайте контакта с жидкостями организма животных, если не используете защитное снаряжение;

дезинфицируйте и мойте защитное снаряжение ежедневно;

сохраняйте защитную одежду и снаряжение после обработки в отведенном месте на работе для предупреждения возможного инфицирования через защитное снаряжение других лиц;

мертвые животные должны быть безопасно похороненными или уничтоженными;

будьте внимательными и информируйте о любых нетипичные заболевания у животных соответствующие инстанции.

Пока о конкретном лечение не говорят. Но ученые начали разрабатывать вакцину против вируса, сообщает CNN.

Для того, чтобы начать клинические исследования, нужно несколько месяцев, утверждает Энтони Фаучи, руководитель Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

А чтобы вакцина стала доступной, нужно больше года.