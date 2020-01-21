В Китае построят спецбольницу для пациентов с коронавирусом

В китайском городе Ухань, в котором началась вспышка нового коронавируса пневмонии, постоят временную больницу для пациентов с этим вирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщается, строительство больницы, в которой будет тысяча койко-мест, планируют завершить за десять дней. При этом издание отмечает, что уже 3 февраля ее планируют сдать в эксплуатацию.

Больница будет представлять собой модульную конструкцию, собранную из небольших готовых блоков.

Напомним, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на 24 января жертвами вируса стали 26 человек. При этом количество заражений новой пневмонией возросло до 876.

Кроме того, в Пекине ввели высший уровень реагирования на угрозу общественному здоровью в связи с распространением нового коронавируса из-за чего отменили празднование китайского Нового года.

С 25 января власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.