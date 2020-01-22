Филаретушка наш! ВИДЕО

Пока страна взахлеб упивалась «профангейтом» и, затаив дыхание, ожидала, уволит ли самодержец самокатчика, 20 января в Киеве почти не замеченной прошла пресс-конференции «Возрождение Киевского патриархата», в рамках которой самопровозглашённый патриарх Филарет не столько высказывался за возрождение Киевского патриархата, сколько боролся с конкурентами в лице Константинопольского патриарха Варфоломея и главы Православной церкви Украины митрополита Епифания. И Филарет не подкачал! Откуда только берутся силы у этого крепкого старикана, переполненного гордыней и непомерным честолюбием?!

Филарет сразу же безапелляционно заявил, что получение томоса не достигло своей цели. «Получив томос, мы должны были бы возрастать и объединяться с теми православными церквами, которые не имели общения с Киевским патриархатом, а вышло наоборот – томос разделил Киевский патриархат на две части: на ПЦУ, которая имеет томос про автокефалию, и УПЦ КП, которая вышла из состава ПЦУ».

По правде говоря, раскол в ПЦУ, а ранее – УПЦ, устроил никто иной, как сам Филарет, и верхом цинизма с его стороны являются горестные стенания о произошедшем расколе, впрочем, сам Филарет всегда был мастером интриги и бесцеремонных провокаций. Однако эта его чудная черта характера не всегда шла на пользу структуре, в которой находился сам Филарет, в итоге она подвергалась расколу.

Как можно было иметь дело с Филаретом? На что рассчитывал Варфоломей, привлекая его к созданию новой церкви, доселе неведомо. Хотя известно, что Варфоломей отказался от предоставления томоса в 2008 году, остерегаясь иметь дело именно с гражданином Денисенко, видимо сейчас этот вопрос продавили более весомые, чем Виктор Андреевич Ющенко, товарищи.

На пресс-конференции Филарет настаивал, что его уход из ПЦУ связан с тем, что «томос у них не той системы»: «Другие православные церкви являются полностью независимыми от Константинопольского патриархата, а ПЦУ получила томос, в котором записано, что она зависит от Константинопольского патриархата».

Представить, что Филарет об этом узнал только сейчас, довольно сложно, тезис этот широко присутствовал во внутрицерковной дискуссии, однако именно сейчас он выхвачен из рукава Филаретом с ловкостью циркового фокусника и предъявляется публике как некое откровение.

Кроме того, Филарет сделал странное заявление: «Сейчас требуем от Вселенского патриарха Варфоломея, чтобы он вернул нам оригинал постановления этого Собора. Почему оригинал находится в Константинополе? Это же Собор Киевского патриархата? И потому оригинал должен быть в канцелярии Киевского патриархата. Он мог иметь копию этого Собора, постановления, а не оригинал». Филарет, таким образом, хочет разделить два мероприятия 15 декабря 2018 года – собор УПЦ-КП и объединительный Собор Константинопольского патриархата. То есть задним числом сделать объединение как бы несостоявшимся. По мнению Филарета, Константинополь добивается ликвидации УПЦ-КП, потому что «патриархат – это действительно независимая Православная церковь».

«На самом деле не потому, а потому что Филарет – раскольник, который подрывает легитимность ПЦУ, статус которой и так неопределённый. Вообще же православные Украины должны сказать Филарету большое человеческое спасибо – его борьба с ПЦУ и Константинополем отвлекает их от борьбы с УПЦ», – резюмирует политолог Василй Стоякин.